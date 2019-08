Facebook

Blick von oben: Das charakteristische Grazer Altstadtbild © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Mittwoch zeigt sich die Sonne vorübergehend überall seltener. Im Südosten wird die Schauerbereitschaft meist erst ab dem Nachmittag ansteigen. Dazu weht mäßiger, im Osten lebhaft auffrischender Nordwind. Die Temperaturen gehen zurück, die Tageshöchstwerte liegen nur um 24 Grad.

Am Donnerstag gibt es zu Beginn ein paar Regenschauer, speziell im Süden. Tagsüber bessert sich das Wetter und Wolken sowie Nebel in den Tälern lockern auf. Einzelne Regenschauer einstehen am Nachmittag nur mehr selten. Kaum noch Wind und Höchsttemperaturen um 26 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Durch das wechselhafte Wetter können wir gute lufthygienische Bedingungen erwarten. Allergiker müssen sich derzeit auf mäßige, gebietsweise auch auf starke Belastungen durch Beifußpollen einstellen. Auch Pollen von Ragweed sowie Pilzsporen führen örtlich zu teils starken allergischen Reizungen. Gräser belasten nur noch gering.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Elisabethinergasse/ Kernstockgasse wird bis zur Dreihackengasse die Wasserleitung erneuert. Es kommt bis zum 20.09. zu Spurumlegungen.

- In der Fabriksgasse gibt es wegen Leitungsneuverlegungen und Umgestaltung eine Einbahnregelung in Richtung Osten - Zufahrt zum Citypark nur über Lazarettgürtel bzw. weiter nördlich in Richtung Griesplatz bis 04.09.

- In der Fröhlichgasse 78 / Kreuzung Pomisgasse werden Bushaltestellen errichtet samt Aufhebung einer Fahrspur bzw. Postenregelung (7-19 Uhr) von 12.08. bis 06.09.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- Am Grieskai im Abschnitt zwischen Zweiglgasse und Lagergasse wird die Fahrbahn saniert. Stadtauswärts gibt es eine Einbahnregelung! Stadteinwärts gibt es beschilderte Umleitungsstrecken bis 06.09.

- In der Heinrichstraße im Bereich Herdergasse wird eine Leitung verlegt samt Postenregelung bis 06.09. von 09.00-15.30 Uhr.

- In der Karlauer Straße 13 - 19 werden Leitungen entfernt bei Sperre einer Fahrspur (zwischen 08.30 und 16.00 Uhr) bis zum 30.08.

- In der Karl-Morre-Straße 59 werden die Bushaltestellen erneuert bei Aufhebung einer Fahrspur samt Postenregelung bis 06.09.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Neuen Stiftingtalstraße 2 (Bereich Parkgarage) gibt es wegen

Einhebung einer neuen Fußgängerbrücke eine Totalsperre! Umleitung mit Postenregelung über die (alte) Stiftingtalstraße (Gleistrasse) bis 19.08. (5.30 Uhr).

- In der Peterstalstraße 51 wird eine Versorgungsleitung ausgebaut samt Wartepflicht bei Gegenverkehr von 20.08. bis 10.09.

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- Die Schöckelstraße 52 - 75 wird saniert samt Fahrverbot ausgenommen Anrainer vom 28.8.-30.08.; Umleitung über Kalkleiten und Weinitzen; Gesamtdauer der Arbeiten: 22.08. - 06.09.

- Der Untere Plattenweg Bereich Dr.-Eckener-Straße bis HNr. 48 wird saniert - Totalsperre in diesem Bereich! Umleitung über Dr.-Eckener-Straße - Mariatroster Straße; Dauer: 19.08. - 06.09.;

- In der Waagner-Biro-Straße 84 gibt es Grabungen für einen Fernwärmeanschluss bei Entfall einer Fahrspur - Postenregelung während der Arbeitszeiten bis 23.08.

- Arbeiten auf der Waltendorfer Hauptstraße im Kreuzungsbereich St.-Peter-Pfarrweg führen zu Postenregelung von 08.15-16.30 Uhr von 21.08. bis 06.09.

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.

- In der Zusertalgasse 67 - Quellengasse findet bis 30.08. eine Fahrbahnsanierung statt - kurzfristige Anhaltungen; Während der Asphaltierungsarbeiten Totalsperre (25.08. - 30.08.) - beschilderte Umleitungsstrecke;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Großprojekt: Hier soll ein neuer Radweg kommen

Etwas mehr als einen Kilometer zeigt Google Maps an, wenn man die Distanz zwischen Kalvarienbrücke und Peter-Tunner-Gasse/Ecke Waagner-Biro-Straße sucht. Nicht lang eigentlich. Aber lang genug für reichlich Konfliktpotenzial . Besonders für Radfahrer, denn diese Verkehrsgruppe wurde bis dato auf der Strecke, die auch die große Wiener-Straßen-Kreuzung quert, nicht berücksichtigt. Das soll sich jetzt ändern: Die Planung für den neuen Radweg von der Brücke bis hin zur Peter-Tunner-Gasse läuft. Diese Ost-West-Achse fehlt zurzeit. Ab 2021 soll ja auch die neue Endstation der Straßenbahnlinie 6 bei der Peter-Tunner-Gasse enden und somit die Smart City anbinden. Ein anschließender Radweg wird auch daher vom Verkehrsbüro forciert. Am Grünraum will man nicht viel ändern. Da aber auch aus den vier Fahrspuren nicht zwei gemacht werden können (Landesstraße!), bedarf es einer "Adaptierung" des Endplans. Eine Umsetzung soll bald folgen. Seit dem Umbau in der Wickenburggasse 2016 wird es der größte Lückenschluss im Grazer Radnetz sein. Am Kalvariengürtel sollen weder Spuren verringert werden, keine Parkmöglichkeiten wegfallen oder viele Bäume gefällt werden.

5. Was darf es sein?



Schnupperuni

Entdecken, Probieren, Studieren. Für alle Studieninteressierten und Maturantinnen und Maturanten, die in die faszinierende Welt der Wissenschaft eintauchen möchten: "Noch nicht die richtige Studienwahl getroffen, aber trotzdem schon probeweise studieren? Dort wo in wenigen Wochen die modernste Universitätsbibliothek Österreichs eröffnet wird, können Studieninteressierte zwei Tage lang Einblicke in die gesellschaftsrelevante Forschung der Universität Graz gewinnen und sich aus erster Hand über das Studienangebot, die Servicestellen und den Campus erkundigen." Anmeldung unter http://studieren.uni-graz.at/de/schnupperuni

WO : KFU Graz - ReSoWi-Zentrum

WANN : MI./DO., 21. /22. August, ab 9 Uhr





Line Up: "All Things Swing" - der Swingtanzabend im Postgarage Cafe. Mit Musik im Stil der 1920er bis 50er, original und "erneuert". Every style welcome, ob nun Charleston, Lindy Hop, Shag, Blues, Balboa, Boogie, East Coast Swing, Rockabilly Jive, Rock'n'Roll ... oder freies Tanzen, alles erlaubt, was Spaß macht!

WO : Postgarage Café

WANN : MI., 21. August, 19 Uhr





Open Air Kino auf der Murinsel. Bei Schönwetter im Amphitheater, bei Schlechtwetter im Cafe. Zeitgenössische Filme, Visuals und Klassiker präsentiert von OchoReSotto (dienstags) und dem Filmzentrum im Rechbauerkino (mittwochs). Diesen Mittwoch: African Queen. Regie: John Huston (GB, 1951; engl. OmU). Eine Abenteuerromanze mit Katharine Hepburn als resolute Methodistenschwester und Humphrey Bogart als raubein­iger Flussdampferkapitän.

WO: Murinsel

WANN: MI., 21. August, 20 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch.

6. Gleich drei neue Baustellen in Graz

Die Kleine Zeitung informiert mit ihrem Blog über Baustellen, die im Sommer die Stadt bewegen. Diese Woche starteten gleich drei neue Baustellen in Gries: Elisabethinergasse/Kernstockgasse: Aufgrund von Erneuerungen der Wasserleitungen kommt es in der Elisabethinergasse und der Kernstockgasse zu Verkehrsbehinderungen. Autofahrer müssen bis 20. September zwischen der Elisabethinergasse und der Dreihackengasse mit Spurumlegungen rechnen: Die Nebenfahrbahn (Mühlgang-Seite) zur Elisabethinergasse ist ab Hausnummer 27 bis zur Kernstockgasse für den Verkehr (ausgenommen Baufahrzeuge) gesperrt. Ab Kernstockgasse bis zur Kreuzung Dreihackengasse wird der Verkehr mit "Wartepflicht bei Gegenverkehr" geregelt.

Grieskai: Rund um den Grieskai, im Abschnitt zwischen Zweiglgasse und Lagergasse wird die Fahrbahn komplett saniert. In Fahrtrichtung stadtauswärts ist mit einer Einbahnregelung zu rechnen, stadteinwärts müssen Autofahrer, je nach Zielort, auf beschilderte Umleitungsstrecken ausweichen. Die Sanierungsarbeiten sollen bis Schulbeginn – also 6.September - andauern.

Karlauer Straße:In der Karlauer Straße werden Wasserleitungen entfernt. Die Baustelle umfasst den Bereich zwischen Hausnummer 13 bis 19. Während den Arbeiten bis 30. August ist eine Fahrspur zwischen 8.30 und 16 Uhr nicht befahrbar.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.