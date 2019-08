Facebook

Blick auf das Schloss und Bildungshaus St. Martin © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Dienstag bleibt das Wetter im Südosten recht sonnig und heiß mit Temperaturen bis knapp 30 Grad. Im Bergland bilden sich Wolken und Nebel am Vormittag langsam zurück und es kommt die Sonne heraus. Am Nachmittag und Abend werden hier die Wolken wieder mehr. Meist kommt der Wind aus südlichen Richtungen, mit den Schauern dreht er dann auf West- bis Nordwest. Frühtemperaturen ab 17 Grad, Tageshöchstwerte bis 29 Grad.

Am Mittwoch ist es im Südosten noch länger sonnig. Im Tagesverlauf, spätestens am Abend, tauchen auch hier erste Regenschauer oder Gewitter auf. Die Temperaturen gehen mit Nordwind zurück, die Tageshöchstwerte liegen um 26 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Ozonbelastung steigt jetzt nur noch geringfügig an. Derzeit können vor allem Pollen von Beifuß sowie sich in der Luft befindliche Pilzsporen zu teils starken Belastungen führen. Ragweedpollen reizen auf mäßigem Niveau, Gräserpollen nur noch auf geringem.

3. Verkehr & Öffis

Alles, was man über die neue Großbaustelle am Jakominiplatz wissen muss.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Elisabethinergasse/ Kernstockgasse wird bis zur Dreihackengasse die Wasserleitung erneuert. Es kommt bis zum 20.09. zu Spurumlegungen.

- In der Fabriksgasse gibt es wegen Leitungsneuverlegungen und Umgestaltung eine Einbahnregelung in Richtung Osten - Zufahrt zum Citypark nur über Lazarettgürtel bzw. weiter nördlich in Richtung Griesplatz bis 04.09.

- In der Fröhlichgasse 78 / Kreuzung Pomisgasse werden Bushaltestellen errichtet samt Aufhebung einer Fahrspur bzw. Postenregelung (7-19 Uhr) von 12.08. bis 06.09.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- Am Grieskai im Abschnitt zwischen Zweiglgasse und Lagergasse wird die Fahrbahn saniert. Stadtauswärts gibt es eine Einbahnregelung! Stadteinwärts gibt es beschilderte Umleitungsstrecken bis 06.09.

- In der Heinrichstraße im Bereich Herdergasse wird eine Leitung verlegt samt Postenregelung bis 06.09. von 09.00-15.30 Uhr.

- In der Karlauer Straße 13 - 19 werden Leitungen entfernt bei Sperre einer Fahrspur (zwischen 08.30 und 16.00 Uhr) bis zum 30.08.

- In der Karl-Morre-Straße 59 werden die Bushaltestellen erneuert bei Aufhebung einer Fahrspur samt Postenregelung bis 06.09.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Neuen Stiftingtalstraße 2 (Bereich Parkgarage) gibt es wegen

Einhebung einer neuen Fußgängerbrücke eine Totalsperre! Umleitung mit Postenregelung über die (alte) Stiftingtalstraße (Gleistrasse) bis 19.08. (5.30 Uhr).

- In der Peterstalstraße 51 wird eine Versorgungsleitung ausgebaut samt Wartepflicht bei Gegenverkehr von 20.08. bis 10.09.

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- Die Schöckelstraße 52 - 75 wird saniert samt Fahrverbot ausgenommen Anrainer vom 28.8.-30.08.; Umleitung über Kalkleiten und Weinitzen; Gesamtdauer der Arbeiten: 22.08. - 06.09.

- Der Untere Plattenweg Bereich Dr.-Eckener-Straße bis HNr. 48 wird saniert - Totalsperre in diesem Bereich! Umleitung über Dr.-Eckener-Straße - Mariatroster Straße; Dauer: 19.08. - 06.09.;

- In der Waagner-Biro-Straße 84 gibt es Grabungen für einen Fernwärmeanschluss bei Entfall einer Fahrspur - Postenregelung während der Arbeitszeiten bis 23.08.

- Arbeiten auf der Waltendorfer Hauptstraße im Kreuzungsbereich St.-Peter-Pfarrweg führen zu Postenregelung von 08.15-16.30 Uhr von 21.08. bis 06.09.

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.

- In der Zusertalgasse 67 - Quellengasse findet bis 30.08. eine Fahrbahnsanierung statt - kurzfristige Anhaltungen; Während der Asphaltierungsarbeiten Totalsperre (25.08. - 30.08.) - beschilderte Umleitungsstrecke;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Die "vergessenen" Räder von Graz

Diese Woche begann wieder eine große Altradsammlung in Graz. Hunderte Schrotträder - manche nennen sie "Fahrradleichen" - werden pro Jahr gesammelt und entsorgt. Sie blockieren Radabstellanlagen, liegen auf Gehsteigen und müssen dann entsorgt werden. "Rund 600 Räder werden im Auftrag des Straßenamts pro Jahr eingesammelt", sagt Wolfgang Wehap, Sprecher von Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ). Zuerst werden die Räder bei der Sichtung mit einem Aufkleber versehen, dass sie demnächst abgeschleppt werden. Durchgeführt wird dies dann von der Firma Wuthe, die die Räder zwischenlagert und nach frühestens zwei Monaten werden sie wiederverwertet oder verschrottet. "Ausgenommen sind alte Fahrräder in Siedlungen. Hier sind die Siedlungsgenossenschaften verantwortlich", erklärt Wehap. Die Räder, nachdem sie abgeschleppt wurden, für Einzelne wieder herzurichten sei mit viel Aufwand verbunden. Wenn aber gemeinnützige Vereine anfragen, versuche man mehrere Räder für diese wieder auf Vordermann zu bringen. "Wir versuchen derzeit, diesen ganzen Prozess zu optimieren", so Wehap.

5. Schon Pläne?



Das Gebell

Eine literarische Performance in Bildern nach Ingeborg Bachmann auf der Gartenbühne: Die alte Frau Jordan lebt schon seit Jahren in einer kleinen Wohnung in einer abgewohnten Villa im Wiener Bezirk Hietzing, und niemand kann sich erinnern, daß sie je etwas anderes war als die "alte Frau Jordan". Was sie vor allem am Leben erhielt, war der Stolz auf ihren Sohn Leo, ein renommierter Forscher, der seiner Mutter monatlich eine Unterstützung zukommen lässt. Seine Frau Franziska besucht ihre Schwiegermutter häufiger und ist über die bescheidenen Lebensumstände, in der die alte Frau wohnt, entsetzt. Sie bemerkt auch, dass es zwischen Mutter und Sohn ein Geheimnis geben muss. Bachmann zeichnet das unglaublich filigrane Porträt zweier Frauen: der Mutter sowie der Ehefrau des Psychologen Leo Jordan.

WO : kunstGarten

WANN : DI./DO. bis SO., 20. /22. bis 25. August, 19 Uhr





Slam Poetry ohne Wettbewerb. Mit Klaus Lederwasch, Agnes Maier, Mario Tomic und Mona Camilla. Special Guests: Team Lorem Ipsum aus der Schweiz. Jeden 3. Dienstag des Monats lädt die "1. Grazer Lesebühne" zu "Gewalt ist keine Lesung". Die zweite Hälfte gestaltet sich offener und es folgen einzelne frische Textbeiträge der Lesebühnler.

WO : Die Brücke (Grabenstraße 39)

WANN : DI., 20. August, 20 Uhr





Nimm Dir die Zeit. After Business Event. Live Music ab 19:15 Uhr. Immer dienstags. Der Weg führt nach Graz, charmant präsentiert sich das St. Veiter Schlössl mit seinem besonderem Flair und einem wunderbaren Blick auf den Grazer Schlossberg: "Nehmen Sie sich die Zeit und genießen Sie getreu nach unserem Motto: 'Wo die Zeit nicht läuft, sondern noch spazieren geht.'" Diesen Dienstag mit: Corcovado Salsa Club & Rum Club & Weingut Hirschmugl.

WO: Aiola im Schloss

WANN: DI., 20. August, 18 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Neun Jahre unterwegs: Jetzt ist "Mausi" wieder daheim

Eine unglaubliche Geschichte: Die Katze "Mausi" war eineinhalb Jahre alt, als sie verschwand - jetzt wurde sie bei der Arche Noah abgegeben, auf der Seite für vermisste Haustiere gepostet und tatsächlich erkannt! In Vasoldsberg verschwand sie und wurde nun neun Jahre später von einer Frau zum Aktiven Tierschutz in die Arche Noah gebracht – wo festgestellt wurde, dass die Katze etwa zehn Jahre alt ist und ein Tattoo hat (solche Markierungen hatte man bei Kastrierungen gemacht). Die Tätowierung ließ sich allerdings nicht zuordnen. So wurde der Stubentiger auf die Seite für vermisste Tiere auf Facebook gestellt – und in Vasoldsberg traute eine Familie ihren Augen nicht. Das war "Mausi"! Und tatsächlich: Beim Abholen bekam die Katze "große Augen, ist auf uns zugelaufen und hat sofort geschmiert und gemaunzt", berichten die Besitzer.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.

8. Das Tagesvorschau-Bilderrätsel

Das Bilderrätsel-Foto vom Vortag Foto © Alex Tengg