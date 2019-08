Facebook

Unser Bilderrätsel (diesmal deutlich leichter zu erraten): Wieder ein Turm - doch welcher? © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Freitag bringt mit spürbarem Nordwind zwar im ganzen Land einige Sonnenstunden, es ist aber nicht ganz beständig und teils recht kühl. Immer wieder ziehen auch dichtere Wolkenfelder durch und selbst gewittrige Schauer sind möglich. Gänzlich auszuschließen sind die Schauer nirgends. Frühtemperaturen ab 14 Grad, Höchstwerte um 24 Grad.

Der Samstag bringt recht sonniges und sommerlich warmes Wetter. Zeitweise ziehen zwar ein paar Wolkenfelder durch, es bleibt dabei aber trocken. Höchstwerte um 26 Grad.

2. Durchatmen

Die aktuelle Luftqualität ist hervorragend. Es ist mit mäßiger bis starker Belastung durch Beifußpollen zu rechnen. Ragweedpollen können bei Allergikern zu Beeinträchtigungen führen. Gräserpollen spielen eher nur noch eine geringe Rolle.

3. Verkehr & Öffis

Alles, was man über die neue Großbaustelle am Jakominiplatz wissen muss.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Fabriksgasse gibt es wegen Leitungsneuverlegungen und Umgestaltung eine Einbahnregelung in Richtung Osten - Zufahrt zum Citypark nur über Lazarettgürtel bzw. weiter nördlich in Richtung Griesplatz bis 04.09.

- In der Fröhlichgasse 78 / Kreuzung Pomisgasse werden Bushaltestellen errichtet samt Aufhebung einer Fahrspur bzw. Postenregelung (7-19 Uhr) von 12.08. bis 06.09.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Karl-Morre-Straße 59 werden die Bushaltestellen erneuert bei Aufhebung einer Fahrspur samt Postenregelung bis 06.09.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Waagner-Biro-Straße 84 gibt es Grabungen für einen Fernwärmeanschluss bei Entfall einer Fahrspur - Postenregelung während der Arbeitszeiten bis 23.08.

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.

- In der Zusertalgasse 67 - Quellengasse findet bis 30.08. eine Fahrbahnsanierung statt - kurzfristige Anhaltungen; Während der Asphaltierungsarbeiten Totalsperre (25.08. - 30.08.) - beschilderte Umleitungsstrecke;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. TEST: Bremst eine Säule Grazer Schleichweg-Raser?

Die neuen , schwarz-runden Blitzer-Säulen auf Grazer Schleichwegen sind aktuell im Testbetrieb. Die Stadt Graz nahm 650.000 Euro in die Hand, um in 30er-Zonen die Tempo-Kontrollen zu verschärfen. Laut Thomas Fischer vom Straßenamt sind bisher fünf der geplanten Geräte aufgestellt worden: Konkret hat man sie in der Krottendorfer Straße, Schubertstraße, Babenbergerstraße, Rudersdorferstraße sowie am Sternäckerweg installiert. Wann der reguläre Betrieb startet, will die Stadt nicht verraten. Ähnliche Blitzer-Säulen kommen übrigens auch in Deutschland zum Einsatz, einer der Hersteller hat ein Erklärvideo erstellt: Hier kommen Sie zum Video.

5. Schon gesehen?



13. Internationaler Töpfermarkt Graz

Mit vielfältigem Rahmenprogramm mit einemKeramikwettbewerb, Kindertöpfern etc. Vom 16. bis 18. August lädt der Internationale Töpfermarkt Graz am Karmeliterplatz wieder dazu ein, einzigartige Keramiken von HandwerkerInnen und KünstlerInnen aus dreizehn Ländern zu bewundern und zu erstehen. Von Design über Kunst bis hin zu individuell gestalteter Gebrauchskeramik findet man am Internationalen Töpfermarkt Graz alles, was das Herz begehrt. Der Töpfermarkt bietet zusätzliche ein vielfältiges Rahmenprogramm mit einem Keramikwettbewerb, Kindertöpfern und mehr. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Live-Musik von den "Bingo Boys" und von "Cuvee Frizz" dargebotener "Gipsy Swing".

WO : Karmeliterplatz

WANN : FR., 16. August, 12 Uhr





Ein poLIT Kabarett mit Christine Teichmann. Die Grande Dame des steirischen Poetry Slams unternimmt einen kabarettistischen und literarischen Ausflug in die gesellschaftspolitischen Untiefen des 21. Jahrhunderts. Zum Mitdenken und Lachen, auch wenns manchmal im Hals stecken bleibt. Teichmanns Texte sind gesellschaftskritisch, politisch aktuell und voll schwarzem Humor. Egal ob als Reporterin, die den politischen Wettkampf kommentiert oder als nette Dame mit Kampfhund, bei letzter Zwiesprache am Friedhof oder wenn sie untersucht, wie unterschiedlich Frauen und Männer an technische Geräte heran gehen – eins ist immer gewiss: sie trifft mit Augenzwinkern gnadenlos ins Schwarze.

WO : Ragnitzbad

WANN : FR., 16. August, 19.30 UHr





Zweitägiges Festival. Bei der vierten Auflage über den Dächern von Graz rocken heuer u.a. Hammerfall, Ensiferum, Battle Beast und Feuerschwanz. Die international gefeierten Newcomer ALIEN WEAPONRY, WARKINGS, SISTERS OF SUFFOCATION oder auch DEAD LORD, Symphonic Gothic Metal von den Holländern MaYaN und die österreichischen Black Metaller von HARAKIRI FOR THE SKY sind auch mit von der Partie. Zudem wird nach dem Motto "Support your local scene" auch Metal made in Styria präsentiert: VINEGAR HILL, KLYNT, WATCH THEM FAIL werden die Festivaltage eröffnen!

WO: Kasemattenbühne

WANN: FR., 16. August, ab 14 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag.

6. Klimademo auch diesen Freitag

Um 19 Uhr soll es am Freitag losgehen. Am Grazer Hauptplatz rufen die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future zur Klimademonstration, diesmal am Abend. Normalerweise wird am Freitag um 11.55 Uhr (à la "es ist bereits fünf vor zwölf") demonstriert. Tausende Schülerinnen und Schüler zogen dabei bislang schon durch die Grazer Straßen, um auf den "Klimanotstand" aufmerksam zu machen. Auch am morgigen Fenstertag wird abends, um 19 Uhr, zur Demo am Hauptplatz gerufen. Während Greta Thunberg über den Atlantik segelt - auf dem Weg zum Weltklimagipfel in New York - und damit ein Zeichen für den Klimaschutz setzt, werden auch die Aktivistinnen und Aktivisten in Graz nicht leise. "Kommt alle! Die Klimakrise kennt keine Sommerferien und wir auch nicht", heißt es in den sozialen Netzwerken von Fridays for Future Graz. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Beschwerden, da die öffentlichen Verkehrsmittel durch die Demos umgeleitet werden mussten. Diesmal sind keine nötigen Umleitungen oder Ersatzverkehr (außer dem derzeit ohnehin stattfindenden Ersatzverkehr) eingeplant.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz. Das Bilderrätsel-Foto der Tagesvorschau von Donnerstag Foto © Alex Tengg