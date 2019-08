Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Es wird deutlich kühler - und wechselhaft © A. W. Tengg

1. Wetter

Sternschnuppenwetter: Die Perseiden werden leider nicht so leicht zu erspähen sein. In der Nacht auf Dienstag breiten sich Regenschauer aus. Je weiter man nach Süden und Südosten gelangt, desto wahrscheinlicher wird ein trockener Kaltfrontdurchgang. Zumindest lebhaft auffrischender Nordwestwind, dichte Wolken und kurze Schauer sind spätestens nach Mitternacht nahezu überall zu erwarten. Der Dienstag verläuft allgemein kühler und wechselhaft. Immerhin wird es im Süden und Südosten des Landes längere sonnige Abschnitte und nur wenige Schauer geben. Es kühlt ab, die Tageshöchstwerte liegen nur mehr um 25 Grad.

Am Mittwoch ist es in der Früh noch oft bewölkt mit letzten Regenschauern. Im Tagesverlauf lockern die Wolken in der Steiermark aber wieder mehrheitlich auf und der Nachmittag bringt dann nur mehr einzelne Schauer und oft sonnige Verhältnisse. Mit spürbarem Nordwestwind ist es teils recht frisch, die Höchstwerte bewegen sich nur um 23 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Wetterbedingt ist wieder mit einer geringen Ozonbelastung zu rechnen. Die Gräserpollensaison klingt mit geringen Belastungen in den Tieflagen aus, die allerdings noch länger durch spät blühende Gräserarten anhalten werden.

3. Verkehr & Öffis

Alles, was man über die neue Großbaustelle am Jakominiplatz wissen muss.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Fabriksgasse gibt es wegen Leitungsneuverlegungen und Umgestaltung eine Einbahnregelung in Richtung Osten - Zufahrt zum Citypark nur über Lazarettgürtel bzw. weiter nördlich in Richtung Griesplatz bis 04.09.

- In der Fröhlichgasse 78 / Kreuzung Pomisgasse werden Bushaltestellen errichtet samt Aufhebung einer Fahrspur bzw. Postenregelung (7-19 Uhr) von 12.08. bis 06.09.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Karl-Morre-Straße 59 werden die Bushaltestellen erneuert bei Aufhebung einer Fahrspur samt Postenregelung bis 06.09.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Waagner-Biro-Straße 84 gibt es Grabungen für einen Fernwärmeanschluss bei Entfall einer Fahrspur - Postenregelung während der Arbeitszeiten bis 23.08.

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.

- In der Zusertalgasse 67 - Quellengasse findet bis 30.08. eine Fahrbahnsanierung statt - kurzfristige Anhaltungen; Während der Asphaltierungsarbeiten Totalsperre (25.08. - 30.08.) - beschilderte Umleitungsstrecke;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Eine Frage des Geldes: Neue Airbnb-Regelung?

Der Stadt Graz gehen durch Online-Plattformen rund 220.000 Euro pro Jahr an Tourismusabgaben durch die Lappen. Genaue Zahlen gibt es mangels Zugriff auf die Daten von Airbnb keine. Airbnb selbst betont, dass man alle Gastgeber auf die gesetzlichen Regelungen hinweist. Der Haken: Ob die Vermieter ihre Abgaben wirklich entrichten, ist für die Behörden nicht zu kontrollieren. Es wäre die pragmatische Lösung: Onlinebuchungsplattformen wie Airbnb heben die Nächtigungsabgabe von 1,50 Euro pro Nacht direkt von ihren Vermietern ein und führen sie an die Stadt Graz ab. Darauf haben sich die Stadt Graz und Vertreter von Airbnb in mehreren Verhandlungsrunden verständigt. Die Sache ist aber nicht so einfach. Tatsächlich raten die Juristen im Rathaus davon: "Das Land muss uns erst gesetzlich einräumen, solche verwaltungsrechtlichen Verträge selbstständig abschließen zu können", so Finanzstadtrat Günter Riegler (ÖVP). Die Relevanz von Plattformen wie Airbnb für den Tourismus steigt weiter. Schätzungen zufolge sind es in Graz 150.000 Nächtigungen im Jahr. Die Hotelbranche beäugt das "junge Phänomen" kritisch, auch, weil nicht mehr nur Private ihre Wohnung anbieten, sondern einige ein Geschäftsmodell daraus machen.



5. Wohin?



BelViArte Streichquartett

Musiksommer-Konzerte mit Mozart, Lehar und der Familie Strauss. Das BelViArte Streichquartett, bestehend mehrheitlich aus Mitgliedern der Grazer Philharmoniker, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Streichmusik mit hohem Qualitätsanspruch an Menschen in den öffentlichen Raum heranzubringen, abseits der gängigen Konzertbühnen. In der Stadtschenke Graz können die Konzertbesucher in ungezwungener Atmosphäre mitten in der Grazer Altstadt am Ufer der Mur die schönsten Melodien österreichischer Tonkünstler genießen.

WO : Stadtschenke

WANN : Di., 13. August, 19.30 Uhr





Musiksommer-Konzerte mit Mozart, Lehar und der Familie Strauss. Das BelViArte Streichquartett, bestehend mehrheitlich aus Mitgliedern der Grazer Philharmoniker, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Streichmusik mit hohem Qualitätsanspruch an Menschen in den öffentlichen Raum heranzubringen, abseits der gängigen Konzertbühnen. In der Stadtschenke Graz können die Konzertbesucher in ungezwungener Atmosphäre mitten in der Grazer Altstadt am Ufer der Mur die schönsten Melodien österreichischer Tonkünstler genießen. : Stadtschenke : Di., Walter Köstenbauer – 50 Jahre Woodstock

Ausstellung. Täglich außer Sonntag (Mo-Fr 7:30 – 22:00, Sa 8:30 – 18:00), bis Ende September. Kurze Projektbeschreibung: Mit analogen Techniken verfremdet Köstenbauer Dias von Videostills der legendären Woodstock-Dokumentation , sodass die (Ab)Bilder der "Helden" seiner Jugend langsam zu verschwimmen beginnen, ... oft bis zur Unkenntlichkeit.

WO : Café Kaiserfeld

WANN : Täglich außer Sonntag bis 30. September





Ausstellung. Täglich außer Sonntag (Mo-Fr 7:30 – 22:00, Sa 8:30 – 18:00), bis Ende September. Kurze Projektbeschreibung: Mit analogen Techniken verfremdet Köstenbauer Dias von Videostills der legendären Woodstock-Dokumentation , sodass die (Ab)Bilder der "Helden" seiner Jugend langsam zu verschwimmen beginnen, ... oft bis zur Unkenntlichkeit. : : Täglich außer Sonntag bis 30. September Summer Movies 2019

Open Air Kino auf der Murinsel. Bei Schönwetter im Amphitheater, bei Schlechtwetter im Cafe. Zeitgenössische Filme, Visuals und Klassiker präsentiert von OchoReSotto (dienstags) und dem Filmzentrum im Rechbauerkino (mittwochs). Diesen Dienstag: Abstract Video Art - A selection of works by Morgan Beringe (UK 2019).

WO: Murinsel

WANN: DI., 13. August, 20 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Was Graz, Melbourne, Dublin & San Francisco eint

Was hat Graz mit Melbourne, Dublin, San Francisco und Wien gemeinsam? Schienen und Weichensysteme von voestalpine. Wie die Grazer (und seine Besucher) diesen Sommer erleben müssen, wird das Straßenbahnnetz im Zentrum umfassend erneuert. Am Jakominipatz, Hauptplatz und in der Sparbersbachgasse werden höchstbelastbare, wärmebehandelte Rillenschienen sowie volldigitalisierte Weichensysteme für komplexe Mehrfachkreuzungen gebraucht. Geliefert werden sie von der voestalpine. Bei der aktuellen Erweiterung des Grazer Straßenbahnnetzes kommen über 1.500 Gleismeter Schienen zum Einsatz. Die Holding Graz greift dabei auf die Expertise der Metal Engineering Division des Konzerns voestalpine zurück, die als international führender Anbieter in diesem Bereich gilt.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.