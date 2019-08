Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zum Wochenstart wird es noch einmal richtig heiß, bevor dann die Abkühlung kommt © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Montag scheint in der Steiermark im Osten und Süden den ganzen Tag oft ungetrübt die Sonne und es wird noch einmal heiß. Nachmittags entstehen größere Quellwolken. Sonst bleibt es noch trocken. In der Nacht auf Dienstag können Gewitter aufziehen. Höchstwerte um 33 Grad.

Am Dienstag dominieren die Wolken. Im Süden gibt es zunächst noch etwas Sonne, tagsüber gibt es aber auch dort mehr Wolken, und vereinzelt kann sich ein Regenschauer bilden. Es kühlt ab, die Tageshöchstwerte liegen nur mehr um 25 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Ozonbelastung wird ansteigen, ohne jedoch in die Nähe der Informationsschwelle zu kommen. Pollenallergiker müssen sich auf mäßige bis starke Belastungen durch Beifuß einstellen. Auch Ragweed verursachtschon leichte Belastungen.

3. Verkehr & Öffis

Alles, was man über die neue Großbaustelle am Jakominiplatz wissen muss.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Fabriksgasse gibt es wegen Leitungsneuverlegungen und Umgestaltung eine Einbahnregelung in Richtung Osten - Zufahrt zum Citypark nur über Lazarettgürtel bzw. weiter nördlich in Richtung Griesplatz bis 04.09.

- In der Fröhlichgasse 78 / Kreuzung Pomisgasse werden Bushaltestellen errichtet samt Aufhebung einer Fahrspur bzw. Postenregelung (7-19 Uhr) von 12.08. bis 06.09.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Karl-Morre-Straße 59 werden die Bushaltestellen erneuert bei Aufhebung einer Fahrspur samt Postenregelung bis 06.09.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Waagner-Biro-Straße 84 gibt es Grabungen für einen Fernwärmeanschluss bei Entfall einer Fahrspur - Postenregelung während der Arbeitszeiten bis 23.08.

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.

- In der Zusertalgasse 67 - Quellengasse findet bis 30.08. eine Fahrbahnsanierung statt - kurzfristige Anhaltungen; Während der Asphaltierungsarbeiten Totalsperre (25.08. - 30.08.) - beschilderte Umleitungsstrecke;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Gibt es in Graz genügend Bäume?

Schritt für Schritt sucht Graz wieder den Schatten seiner Bäume. In diesem Jahr hat das Baumschutzreferat zehn Bäume in der Grabenstraße gesetzt, zwölf in der Weinzöttelstraße, acht in der Herrgottwiesgasse, drei in St. Veit, neun in der Faunastraße und 16 in Thondorf – insgesamt 58 Bäume im Jahr 2019. Die Abteilung Grünraum und Gewässer hat zudem seit 2018 mithilfe des "Stockholm-Systems" (Bäumen wird mehr Platz zum Wurzeln eingeräumt) an Standorten gepflanzt, wo bislang so keine Pflanzungen möglich waren – in der Eggenberger Allee 40, Wiener Straße zwölf, Leonhardstraße zehn, Kaiser-Josef-Platz zehn und in der Köflacher Gasse fünf. Aktuell werden in der Gradnerstraße 50 Bäume gesetzt – insgesamt 127 Bäume. Was auf den ersten Blick im Vergleich zu den gefällten Bäumen am Murufer nicht allzu viel erscheint. "So eine Offensive an Pflanzungen mitten im versiegelten Raum wäre vor zehn Jahren noch unmöglich gewesen." Christian Berg, Wissenschaftlicher Leiter des Botanischen Gartens in Graz, ist skeptisch, denn vieles, was als Neupflanzung verkauft werde, betreffe auch den waldnahen Stadtrand.

5. Wohin zu Wochenbeginn



Walter Köstenbauer – 50 Jahre Woodstock

Ausstellung. Täglich außer Sonntag (Mo-Fr 7:30 – 22:00, Sa 8:30 – 18:00), bis Ende September. Kurze Projektbeschreibung: Mit analogen Techniken verfremdet Köstenbauer Dias von Videostills der legendären Woodstock-Dokumentation , sodass die (Ab)Bilder der "Helden" seiner Jugend langsam zu verschwimmen beginnen, ... oft bis zur Unkenntlichkeit.

WO : Café Kaiserfeld

WANN : Täglich außer Sonntag bis 30. September





Ausstellung. Täglich außer Sonntag (Mo-Fr 7:30 – 22:00, Sa 8:30 – 18:00), bis Ende September. Kurze Projektbeschreibung: Mit analogen Techniken verfremdet Köstenbauer Dias von Videostills der legendären Woodstock-Dokumentation , sodass die (Ab)Bilder der "Helden" seiner Jugend langsam zu verschwimmen beginnen, ... oft bis zur Unkenntlichkeit. : : Täglich außer Sonntag bis 30. September Grazer Autokino

Am Montag heißt es: "Zurück in die Zukunft". Drive-In Cinema. 23 Vorstellungen von 1. August bis 7. September am Parkdeck B auf der Ebene 4. Einlass ab 19.30 Uhr. Dabei wird die coole Vintage-Atmosphäre begleitet von modernster Technik: Der 4K-Beamer zaubert ein gestochen scharfes Bild und auch der Sound ist so gar nicht retro. Preise: 1 Auto (max. 4 Personen) 15€. Zufahrt zum Autokino über den Lazaraettgürtel. Bei der Platzzuteilung gilt First Come, First Serve.

WO : Citypark

WANN : MO., 12. August, 21 Uhr





Am Montag heißt es: "Zurück in die Zukunft". Drive-In Cinema. 23 Vorstellungen von 1. August bis 7. September am Parkdeck B auf der Ebene 4. Einlass ab 19.30 Uhr. Dabei wird die coole Vintage-Atmosphäre begleitet von modernster Technik: Der 4K-Beamer zaubert ein gestochen scharfes Bild und auch der Sound ist so gar nicht retro. Preise: 1 Auto (max. 4 Personen) 15€. Zufahrt zum Autokino über den Lazaraettgürtel. Bei der Platzzuteilung gilt First Come, First Serve. : Citypark : MO., 12. August, 21 Uhr Spielmobile 2019

Spielbetreuung in Grazer Siedlungen und Parks. Abwechslungsreiche Nachmittage mit viel Action und Spaß: Egal ob Sport, Geschicklichkeit, Basteln, Malen, Märchen, Abenteuer oder mehr – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Am Montag am Spielplatz im Volksgarten - mit Fratz Graz.

WO: Volksgarten (Spielplatz)

WANN: MO., 12. August, 15 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag.

6. Jeder 2. Volksschüler scheitert an der Radprüfung

50 Prozent der Volksschüler schaffen die Radprüfung nicht. Grazer Eltern bringen ihren Kindern offenbar das Radfahren nicht mehr ausreichend bei, immer mehr Volksschüler fallen bei der Prüfung durch. Die Folge: Anfang September tagen verschiedenste Verkehrsexperten in Graz, um hier gegenzusteuern. Sowohl bei den Kindern als auch bei deren Eltern. Leider hat sich diese Entwicklung in Graz längst abgezeichnet – im Windschatten der allgemeinen gesellschaftlichen Veränderungen in Großstädten: Schafften 2015 rund 35 Prozent der Grazer Volksschüler die Radprüfung nicht, betrug zuletzt die Durchfallquote 50 Prozent, wie man im Büro von Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ) bestätigt. So haben Analysen ergeben, dass längst nicht nur Kinder mit Migrationshintergrund an der Radprüfung scheitern – sondern etwa auch auffällig viele Schüler einer renommierten Grazer Institution. In einem ersten Schritt gab Kahr gemeinsam mit der Polizei und dem Kuratorium für Verkehrssicherheit heuer Gas: In Vorbereitung auf die Radprüfung gab es erstmals die Möglichkeit, an Wochenenden beim ÖAMTC-Verkehrserziehungsgarten in der Alten Poststraße unter professioneller Anleitung zu üben. Gefordert sind aber vor allem die Eltern.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.