Schönen Sonntag!

1. Wetter

Der Sonntag beginnt bewölkt, aber trocken. Tagsüber lockert es auf und es scheint in der Steiermark zunehmend die Sonne. Am Nachmittag zeigen sich nur mehr ein paar harmlose Quellwolken und es dominiert im ganzen Land der Sonnenschein. Föhniger Südwind kommt auf. Frühtemperaturen ab 20 Grad, Temperaturmaxima um 29 Grad.

Am Montag scheint in der Steiermark oft ungetrübt die Sonne und es wird noch einmal heiß. Über den Bergen entstehen nachmittags einige Quellwolken, die Gewittergefahr ist aber recht gering. Höchstwerte bis 33 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Ozonbelastung bleibt weiterhin moderat. Pollenallergiker müssen sich auf allergische Reaktionen durch Beifußpollen sowie durch erste Ragweedpollen einstellen. In höheren Lagen befinden sich außerdem nach wie vor Gräserpollen in der Luft.

3. Verkehr & Öffis

Alles, was man über die neue Großbaustelle am Jakominiplatz wissen muss.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Fabriksgasse gibt es wegen Leitungsneuverlegungen und Umgestaltung eine Einbahnregelung in Richtung Osten - Zufahrt zum Citypark nur über Lazarettgürtel bzw. weiter nördlich in Richtung Griesplatz bis 04.09.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Karl-Morre-Straße 59 werden die Bushaltestellen erneuert bei Aufhebung einer Fahrspur samt Postenregelung bis 06.09.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Waagner-Biro-Straße 84 gibt es Grabungen für einen Fernwärmeanschluss bei Entfall einer Fahrspur - Postenregelung während der Arbeitszeiten bis 23.08.

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.

- In der Zusertalgasse 67 - Quellengasse findet bis 30.08. eine Fahrbahnsanierung statt - kurzfristige Anhaltungen; Während der Asphaltierungsarbeiten Totalsperre (25.08. - 30.08.) - beschilderte Umleitungsstrecke;



4. Das Potenzial grüner Fassaden

Grüne Fassaden sind eine Antwort, um mit der zunehmenden Hitze in der Stadt fertigzuwerden. Von Bäumen, die in luftigen Höhen wachsen, bis hin zum viele Jahre alten Efeu, der schon längst ganze Häuser bedeckt: Grüne Fassaden sind in Graz längst Realität. Man stößt auf sie in der Schießstattgasse genauso wie in der Lisztgasse, versteckt am Lendplatz genauso wie prägend am Tummelplatz, und natürlich in der Annenstraße. Dort, am Uniqa-Gebäude, wurden heuer die drei Bäume in eigenen Trögen gepflanzt, die in mehreren Metern Höhe an die Fassade montiert wurden. Was bringen grüne Fassaden wirklich? "Sie können die reine Lufttemperatur in der direkten Umgebung um zwei bis drei Grad reduzieren", sagt Vera Enzi von der Forschungs- und Innovationsgesellschaft "Grün statt Grau". Hört sich nicht nach viel an, aber "die gefühlte Temperatur, die wir Menschen wahrnehmen, kann um bis zu 13 Grad reduziert werden". Denn: Eine grüne Fassade "beschattet den Baukörper und verarbeitet die Sonnenenergie durch Photosynthese in Kühlleistung". Heuer wurden an der Messstation Karl-Franzens-Universität bereits doppelt so viele Hitzetage (mehr als 30 Grad) gemessen als im langjährigen Schnitt (1981 bis 2010).

5. Tipps für diesen Sonntag



Barbara Frischmuth - Verschüttete Milch

Literatur & Musik. Wie jedes Jahr ist Barbara Frischmuth auch heuer wieder zu Gast im kunstGarten und wird zusammen mit Juan Carlos Sungurlian, dem fabelhaften Jud-Spieler, dem Publikum eine unvergessliche Matinee bereiten. Dieser Roman entfaltet einen großen Zauber. In dem arglosen Blick eines Mädchens wird die Kindheit an einem Ort lebendig, an dem Heil und Unheil Tisch an Tisch zur Sommerfrische saßen. Als es die Klosterschule verließ, endete auch die Kindheit. Aber Fotos und Erzählungen locken die Zeitstimmung und eine besondere Familiengeschichte hervor.

WO : kunstGarten

WANN : SO., 11. August, 11 Uhr





Zum Abschluss der musikalischen Begegnungswoche "Panda trifft Panther 2019" konzertieren junge PianistInnen aus Shanghai. Unter der Anleitung der DozentInnen Anna Ulaieva, Irina Vaterl und Christian Tarla wurden Kompositionen aus allen Stilepochen vorbereitet.

WO : Kulturzentrum Minoriten

WANN : SO., 11. August, 11 Uhr





Open-Air-Kino im Joanneumsviertel. Kinofans dürfen sich wieder auf cineastische Abenteuer unter freiem Himmel freuen und das ganz besondere Flair eines Open-Air-Kinos mitten in Graz genießen. 82 Spieltage oder 70 verschiedene Filme aus dem Genre gepflegter Mainstream, der sich aus erfolgreichen Produktionen des letzten und des neuen Jahres speist. Am Sonntag: Loro ‐ Die Verführten.

WO: Joanneumsviertel

WANN: SO., 11. August, 20.30 Uhr

Nichts für Sie dabei?



6. Bilanz: Beliebte Sommerausflugsziele

Vor der Hitze in die Kühle der Höhe flüchten: Im Sommer 2018 verzeichneten die steirischen Bergbahnen 1,1 Millionen Fahrten. Steiermark Tourismus hat wieder die Zahlen der steirischen Bergbahnen erhoben. Gerade im Sommer haben die Berge ihren Reiz: für die entsprechende Abkühlung bei den Hitzetagen/-nächten, als Orte der Ruhe bzw. Ausgangspunkt für Wanderungen oder als Spielplätze mit Ausblick. Auf Platz 1 liegt die Planai mit 216.996 Fahrten, gefolgt vom Dachstein mit 204.583 Fahrten und dem Schöckl mit 144.508 Fahrten. Bleibt abzuwarten, wie viele Fahrten es im heurigen Sommer in Summe werden.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.