Sommer, Sonne, Schatten, Wasser - im Volksgarten © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Samstag stellt sich meist sonniges und sehr warmes Sommerwetter ein. Im Norden steigt am Nachmittag die Bereitschaft zu lokalen Gewittern. Am Abend können einzelne Wärmegewitter auch bis auf das südliche Randgebirge übergreifen. Temperaturmaxima bis 32 Grad.

Der Sonntag wird nach vereinzelten Regenschauern eher bewölkt verlaufen. Erst im Lauf des Nachmittags wird es sonnig. Am meisten Sonne im Südosten des Landes, dort bleibt es trocken. Der Nachmittag verläuft meist niederschlagsfrei, föhniger Südwind kommt auf. Temperaturmaxima um 28 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Ozonbelastungen werden weiter ansteigen. Gräserpollen und Ragweedpollen reizen nur noch auf geringem Niveau. Pollen durch Beifuß führen hingegen zu teils mäßigen Belastungen.

3. Verkehr & Öffis

Alles, was man über die neue Großbaustelle am Jakominiplatz wissen muss.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Fabriksgasse gibt es wegen Leitungsneuverlegungen und Umgestaltung eine Einbahnregelung in Richtung Osten - Zufahrt zum Citypark nur über Lazarettgürtel bzw. weiter nördlich in Richtung Griesplatz bis 04.09.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Karl-Morre-Straße 59 werden die Bushaltestellen erneuert bei Aufhebung einer Fahrspur samt Postenregelung bis 06.09.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Waagner-Biro-Straße 84 gibt es Grabungen für einen Fernwärmeanschluss bei Entfall einer Fahrspur - Postenregelung während der Arbeitszeiten bis 23.08.

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.

- In der Zusertalgasse 67 - Quellengasse findet bis 30.08. eine Fahrbahnsanierung statt - kurzfristige Anhaltungen; Während der Asphaltierungsarbeiten Totalsperre (25.08. - 30.08.) - beschilderte Umleitungsstrecke;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Millioneninvestitionen wegen Unterführungen

Nachdem schon feststeht, dass unter Obhut der GKB, Stadt Graz und Land Steiermark fünf ungesicherte Bahnübergänge im Grazer Westen durch Unterführungen ersetzt werden sollen, steigt auch ein Verlangen im Grazer Osten. Jetzt fordern die Bezirksvorsteher im Liebenau und Jakomini ebenfalls Unterführungen, unter anderen am Sternäckerweg, die primär den Verkehr entlasten soll. Dass die beschrankten Bahnübergänge im Grazer Osten durch eine Unterführung ersetzt werden sollen, kann sich auch die Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ) vorstellen. Jedoch fehle es dafür an finanziellen Mitteln, denn allein eine Unterführung am Sternäckerweg fordere eine Investition im zweistelligen Millionenbereich, sagt Kahr-Sprecher Wolfgang Wehap. Er betont, dass die Eisenbahnkreuzungen der GKB aus Gründen wie Sicherheit und Taktverdichtung vorgezogen wurden. Dabei handelt es sich nämlich bisher um unbeschrankte Übergänge, die den Sicherheitsstandards nicht entsprechen. Die Finanzierung der fünf GKB-Bahnübergänge ist noch offen. Das Ziel aus städtischer Sicht ist eine Drittelfinanzierung: Ein Drittel Stadt, ein Drittel Land und ein Drittel GKB. Eine Entscheidung soll bis Herbst stehen.

5. Wohin am Samstag?



Graz Riverdays

Der Lebensraum Mur wird als Naturjuwel und Naherholungsgebiet erlebbar gemacht: "Tauche ein in ein buntes und noch nie dagewesenes Programm - eine faszinierende Welt aus Sport, Erlebnis und Kultur an der Mur!" Highlights und Neuheiten aus dem Boots- & Wassersport, spannende Vorführungen der heimischen Einsatzkräfte am Wasser und ein umfangreiches Erlebnisangebot für Groß und Klein machen die Graz Riverdays zum einzigartigen Wasser-Spektakel. Kostenloser Busshuttle-Service von der Innenstadt für alle TeilnehmerInnen der BesucherInnen-Touren ab Weinzödl. Hier kommen Sie zur Programmübersicht.

WO : Diverse Orte entlang der Mur

WANN : SA., 10. August, ab 10 Uhr





Meisterpianist Markus Schirmer und der orientalische Oud-Meister Risgar Koshnaw mit einem multinationalen Ensemble auf der Schloßbergbühne: "Wenn einer der erfolgreichsten Konzertpianisten der Gegenwart die ernste Musik ein wenig beiseite lässt, und sein Feuer an den restlichen Klängen der Welt entzündet, heißt das fürs Publikum in erster Linie: staunen, lachen, applaudieren, jubeln, tanzen! In spontaner Improvisation entsteht Freches, Verblüffendes, Intimes und gibt dabei eine völlig frische Sicht auf die Musik und ihren unermesslichen Reichtum frei. Und so zieht diese kunterbunte Virtuosenbande los, erobert spielerisch Neuland, bis Vielfalt plötzlich als Einheit gelebt, und scheinbar Unvereinbares in fröhlicher Selbstverständlichkeit zelebriert wird."

WO : Kasemattenbühne

WANN : SA., 10. August, 20 Uhr





Der Dampfbahnclub-Graz lädt in den Park des LKH Graz II Standort

WO : Gartenbahnanlage DBC Graz

WANN : SA., 10. August, ab 10 Uhr





"Finale grande" des Festivals Murszene 2019 - Weltmusik am Mariahilferplatz Graz. Das alljährliche Finale, welches niemanden auf den Sesseln kleben lässt. Auch heuer wieder lädt Ismael Barrios frische Musiker aus Mittelamerika ein, wie den E-Bassisten Alvaro Benavides und verstärkt damit seine Big Salsa Explosion ungemein.

WO: Mariahilferplatz

WANN: SA., 10. August, 20 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Samstag.

6. Murkraftwerk: Etwas Strom fließt schon

Dass die Mur rund um die Seifenfabrik plötzlich so ruhig wirkt, hat einen Grund: "Die Aufstauhöhe des Kraftwerks ist seit einigen Tagen erreicht", erklärt Energie-Steiermark-Sprecher Urs Harnik-Lauris. Eine Turbine ist daher bereits länger im Testbetrieb. Jetzt läuft auch die zweite Turbine: "Es handelt sich um Probeläufe der Mechanik", betont er. "Ein bisschen Strom fließt dabei bereits ins Netz." Die volle Kapazität werde man erst bei der endgültigen Inbetriebnahme erreichen - "in etwa zwei Monaten". Harnik-Lauris verweist auch auf die Aufforstungen im Bereich des Kraftwerks, die teilweise im Herbst beginnen werden: "Wir müssen damit aber warten, bis die Dämme fertig und alle Bauarbeiten endgültig abgeschlossen sind." Ein Teil der Neupflanzungen wird laut Energie Steiermark auch erst im kommenden Jahr erfolgen können.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.