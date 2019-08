Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So sah die Mur vor einem Monat südlich des Schönaugürtels aus © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Freitag kehrt Hochdruckeinfluss zurück und es wird stabiler. Der Tag verläuft meist sonnig warm. Im Süden ist es oft wolkenlos. Frühwerte ab 16 Grad, Höchsttemperaturen bis 30 Grad.

Am Samstag stellt sich meist sonniges und sehr warmes Sommerwetter ein. Temperaturmaxima bis 32 Grad. Im Norden am späten Nachmittag und Abend Bereitschaft zu lokalen Wärmegewittern.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Luftschadstoffbelastungen bewgen sich auf niedrigem Niveau. Es ist mit mäßigen Belastungen durch Beifußpollen zu rechnen. Sonst sind eher nur geringe Beeinträchtigungen durch Gräserpollen, im Osten und Südosten auch durch Ragweedpollen zu rechnen.

3. Verkehr & Öffis

Alles, was man über die neue Großbaustelle am Jakominiplatz wissen muss.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Fabriksgasse gibt es wegen Leitungsneuverlegungen und Umgestaltung eine Einbahnregelung in Richtung Osten - Zufahrt zum Citypark nur über Lazarettgürtel bzw. weiter nördlich in Richtung Griesplatz bis 04.09.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Karl-Morre-Straße 59 werden die Bushaltestellen erneuert bei Aufhebung einer Fahrspur samt Postenregelung bis 06.09.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Waagner-Biro-Straße 84 gibt es Grabungen für einen Fernwärmeanschluss bei Entfall einer Fahrspur - Postenregelung während der Arbeitszeiten bis 23.08.

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.

- In der Zusertalgasse 67 - Quellengasse findet bis 30.08. eine Fahrbahnsanierung statt - kurzfristige Anhaltungen; Während der Asphaltierungsarbeiten Totalsperre (25.08. - 30.08.) - beschilderte Umleitungsstrecke;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Exklusiver Spaziergang an der neuen Augartenbucht

Im Augarten sind die Konturen des neuen Murufers schon erkennbar. Unter großem Zeitdruck und mit etwas Verspätung sind die Bagger im heurigen Frühjahr trotz Diskussionen aufgefahren – und das Murufer nahm sukzessive seine neue Form an. Seit Beginn der Woche hat die Mur nach der Aufstauung des Wassers aufgrund der ersten Tests am Murkraftwerk ihre endgültige Höhe erreicht. "Und die liegt in diesem Bereich um 1,50 Meter über der bisherigen, durchschnittlichen Tiefe", weiß Daniela Bischof vom Referat Grün- und Freiraumplanung im Magistrat. Sie begleitet die Kleine Zeitung auf dem ersten Spaziergang in der aktuell noch abgesperrten Zone des Augartens. Ohne die bisherige Böschung und die Zäune wirkt der Park tatsächlich größer. Außerdem ist die Fließgeschwindigkeit der Mur spürbar langsamer: Zum Schwimmen sei die neue Bucht dennoch nicht gedacht. Die vorgelagerten Steininseln in der Mur sind bereits angelegt. Zwischen Radetzkybrücke und Bucht sind linkerhand Sitzgelegenheiten entstanden. Rund um die Buchten sollen weitere Sitz- und Liegemöbel folgen. Der neue Radweg quer durch den Park ist hier bereits erkennbar, er wird in Kürze asphaltiert. Die Sperre könnte bis Ende November dauern, weil die Grasnarbe stark genug sein soll und nun die 60 Jahre alten Leitungen und Lichter ausgetauscht werden. Danach startet die zweite Phase samt angekündigtem Bürgerbeteiligungsprojekt, so Bischof.

5. Wohin am Feierabend?



The Hell Foundation

Markus Hell ist nicht nur Namensgeber und Begründer der "Hell Foundation" sondern auch Gitarrist, Sänger und Songwriter. Über die Jahre hat sich ein fixer Stamm an Mitmusikern herausgebildet, die mit Markus in unzähligen Auftritten im In- und Ausland durch dick und dünn gegangen sind.

WO : Eichkatzlstube (Rondeau beim Paulustor)

WANN : FR., 9. August, 19 Uhr





Markus Hell ist nicht nur Namensgeber und Begründer der "Hell Foundation" sondern auch Gitarrist, Sänger und Songwriter. Über die Jahre hat sich ein fixer Stamm an Mitmusikern herausgebildet, die mit Markus in unzähligen Auftritten im In- und Ausland durch dick und dünn gegangen sind. : Eichkatzlstube (Rondeau beim Paulustor) : FR., 9. August, 19 Uhr Graz Riverdays

(Nähere Details siehe Tagesvorschau-Info Nr. 6 ). Der Lebensraum Mur wird für Graz und seine BesucherInnen als Naturjuwel und Naherholungsgebiet erlebbar gemacht: "Tauche ein in ein buntes und noch nie dagewesenes Programm - eine faszinierende Welt aus Sport, Erlebnis und Kultur an der Mur!" Highlights und Neuheiten aus dem Boots- & Wassersport, spannende Vorführungen der heimischen Einsatzkräfte am Wasser und ein umfangreiches Erlebnisangebot für Groß und Klein machen die Graz Riverdays zum einzigartigen Wasser-Spektakel. Kostenloser Busshuttle-Service von der Innenstadt für alle TeilnehmerInnen der BesucherInnen-Touren ab Weinzödl. Hier kommen Sie zur Programmübersicht.

WO : Start mit Shuttleservice (Innenstadt)

WANN : FR./SA., 9./10. August

(Nähere Details ). Der Lebensraum Mur wird für Graz und seine BesucherInnen als Naturjuwel und Naherholungsgebiet erlebbar gemacht: "Tauche ein in ein buntes und noch nie dagewesenes Programm - eine faszinierende Welt aus Sport, Erlebnis und Kultur an der Mur!" Highlights und Neuheiten aus dem Boots- & Wassersport, spannende Vorführungen der heimischen Einsatzkräfte am Wasser und ein umfangreiches Erlebnisangebot für Groß und Klein machen die Graz Riverdays zum einzigartigen Wasser-Spektakel. Kostenloser Busshuttle-Service von der Innenstadt für alle TeilnehmerInnen der BesucherInnen-Touren ab Weinzödl. Hier kommen Sie zur Programmübersicht. : Start mit Shuttleservice (Innenstadt) : FR./SA., 9./10. August crossfiedlerBlech

Ethno-Worldmusic-Sound. Festival Murszene 2019. "Ins Blaue" heißt das aktuelle Album der crossfiedler - und das kann durchaus auch als Motto der Band verstanden werden: Abseits der gewohnten und ausgetretenen Pfade frisch drauflos musizieren mit offenen Ohren und offenem Ausgang. In ihrer eigenen, über die Jahre des gemeinsamen Spielens gewachsenen Art entwickelt die Band ihren mittlerweile unverkennbaren Ethno-Worldmusic-Sound. In der zum "crossfiedlerBlech" erweiterten Besetzung fügt sie diesem Sound mit einer Bläsersektion noch eine neue groovige Facette hinzu.

WO: Mariahilferplatz

WANN: FR., 9. August, 20 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag.

6. Premiere: Die ersten "Riverdays" auf der Mur

Ein Novum am Stadtfluss: Zum Wochenende wird in der Mur gepaddelt und getaucht. Freitag und Samstag finden die ersten Grazer "Riverdays" statt. "Eine faszinierende Welt aus Sport, Erlebnis und Kultur" wird laut Veranstalter erlebbar gemacht. Daher sind Ruder- und Raftingboote, Kanus, Drachenboote, Rettungstaucher und vieles mehr zwischen Weinzödl und den Auwiesen unterwegs. Spannung ist garantiert: Ein Ruder-Showbewerb wird am Samstagnachmittag geboten. Nicht nur Show ist hingegen die Österreichische Meisterschaft in der Kanu-Regatta ab Freitag. Beim "SUP" dürfen auch Laien gegeneinander antreten, die Teilnahme am 200-Meter-Sprint ist unabhängig vom Erfahrunsgrad möglich. Unter den Publikumsangeboten findet sich fast alles von traditionellen Sportarten wie einem Ruder-Schnupperkurs (die Teilnahme kostet 12 Euro) und Kuriositäten wie Yoga auf SUP-Brettern (26 Euro). Zu allen Aktivitäten kann man sich online anmelden: grazriverdays.at

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.