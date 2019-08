Facebook

Der Donnerstag bringt kurzzeitig etwas Abkühlung, bevor es am Freitag wieder sommerlicher wird © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Donnerstag ist es mit abziehendem Störungseinfluss noch unbeständig. Immer wieder ist mit Regenschauern und im Bergland sowie im Südosten auch noch mit einzelnen Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen gehen wieder zurück. Frühwerte noch ab 18 Grad, Höchstwerte nur um 26 Grad.

Am Freitag kehrt Hochdruckeinfluss zurück und es wird stabiler. Der Tag verläuft niederschlagsfrei und sonnig warm, die Schauerneigung ist gering. Nur in hohen Schichten ist es teilweise stärker bewölkt. Frühwerte ab 17 Grad, Höchsttemperaturen bis 30 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Aufgrund der labilen Wetterlage sind nur mäßige Luftschadstoffbelastungen zu erwarten. Es ist regional mit mit mäßiger Belastung durch Gräserpollen und Beifußpollen zu rechnen. Im Osten und Südosten ist auch mit geringer Konzentration von Ragweedpollen zu rechnen.

3. Verkehr & Öffis

Alles, was man über die neue Großbaustelle am Jakominiplatz wissen muss.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Fabriksgasse gibt es wegen Leitungsneuverlegungen und Umgestaltung eine Einbahnregelung in Richtung Osten - Zufahrt zum Citypark nur über Lazarettgürtel bzw. weiter nördlich in Richtung Griesplatz bis 04.09.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Karl-Morre-Straße 59 werden die Bushaltestellen erneuert bei Aufhebung einer Fahrspur samt Postenregelung bis 06.09.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Waagner-Biro-Straße 84 gibt es Grabungen für einen Fernwärmeanschluss bei Entfall einer Fahrspur - Postenregelung während der Arbeitszeiten bis 23.08.

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.

- In der Zusertalgasse 67 - Quellengasse findet bis 30.08. eine Fahrbahnsanierung statt - kurzfristige Anhaltungen; Während der Asphaltierungsarbeiten Totalsperre (25.08. - 30.08.) - beschilderte Umleitungsstrecke;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Lastenrad löst die Radanhänger in Graz ab

Es ist eine aufgeregte Debatte, die in Österreich gerade geführt wird. Nach der Unfalltragödie in Niederösterreich wird oft die Frage gestellt: Wie sicher sind Radanhänger? Anstatt über fehlende Radwege oder zu hohe Geschwindigkeiten bei Autos zu diskutieren, steht plötzlich der Radanhänger im Fokus. Ein Gerät, das in Graz stark verbreitet war und ist. "Wir verkaufen die seit 1998", erzählt Markus Helpferer von Bicycle in der Rechbauerstraße. Kleine Unfälle gab es immer wieder, "aber was ich von unseren Kunden mitbekommen habe, keinen mit Autobeteiligung." Die Verkaufszahlen von Radanhänger gehen jedenfalls leicht zurück, dafür sind immer mehr Lastenräder unterwegs, in denen auch oft Kinder transportiert werden. "Das wird auch an den Förderungen für diese Räder liegen", vermutet Helpferer von Bicycle. Auch die Lastenräder gelten als sicher und sind bei Eltern oft beliebter, weil man die Kinder im Blick hat. "Aber: Bei unübersichtlichen Kreuzungen schiebt man die Kinder zuerst hinein", sagt Markus Gansterer vom Verkehrsclub Österreich. Die grundsätzliche Forderung des Verkehrsclubs, die durch die Tragödie in Niederösterreich aktueller denn je ist: "Die Fahrradinfrastruktur muss ausgebaut werden, auch und gerade im Überlandbereich."

5. Literatur und oder Musik



Mike Markart, Günther Freitag

Musik: Bender. Literatur & Musik zwischen Schilf und Seerosen beim ORF-Funkhausteich. Bei Schlechtwetter im Landesstudio. Die "Hör- & Seebühne" ist seit mehr als 30 Jahren Plattform herausragender heimischer Literatur und Musik. Avancierte wie junge Schriftstellerinnen und Schriftsteller präsentieren ihre Neuerscheinungen oder lesen aus noch unveröffentlichten Texten; exzellente Musikerinnen und Musiker sorgen für die klangvolle Begleitung. Gelesen wird diesmal aus den Romanen "MEIN LETZTER ORT. DAS MEER" und "MAHLERS TAKTSTOCK".

WO : ORF Landesstudio Steiermark

WANN : DO., 8. August, 20 Uhr



Britische Rockband um den südafrikanischen Keyboarder Manfred Mann. Mit dem Millionenbestseller "Do Wah Diddy Diddy" live. Vor rund 40 Jahren gründete MANFRED MANN seine legendäre EARTHBAND, mit der er in den 70igern und Anfang der 80iger Jahre regelmäßig in den Charts vertreten war und europaweit in ausverkauften Hallen spielte. Berühmt wurde die Earthband damals schon durch ihre sensationellen Live-Auftritte und das hat sich bis heute nicht geändert. Umso erfreulicher, dass Manfred Mann’s Earth Band live in Graz zu Gast sein wird.

WO : Kasemattenbühne

WANN : DO., 8. August, 20 Uhr



feat. Martin Gasselsberger. Festival Murszene 2019. Diese neue Band ist das Resultat eines spontanen Aufeinandertreffens dreier Musiker die seit Jahrzehnten das weite Feld der Musik bestellen: "Sir" Oliver Mally ständig tourender Musiker und mehrfach ausgezeichneter Preisträger in Sachen Blues und Singer/Songwriting. Alex Meik, einer der wohl vielseitigsten und renommiertesten Bassisten des Landes und Peter Müller einer der "Vorzeige-Drummer" in Sachen Blues & R&B in Europa begeben sich auf gemeinsame Reise. Als Gast hinzu kommt Martin Gasselsberger an den Keys.

WO: Mariahilferplatz

WANN: DO., 8. August, 20 Uhr

6. 70 zusätzliche Studienplätze

70 neue Studienplätze wurden für die steirischen Fachhochschulen genehmigt. 45 Plätze gehen dabei an die FH Joanneum, 25 an die FH Campus 02. Der vom Land Steiermark und der Industrie vorfinanzierte Studiengang "System Test Engineering", der jetzt beginnt, wird vom Bund übernommen. An der FH Joanneum stehen ab 2020/21 dann 25 Plätze für "Industrielle Mechatronik" und 20 Plätze für "System Test Engineering" zur Verfügung, an der FH Campus 02 wurde der Studiengang "Business Data Science" genehmigt. Die zuständige steirische Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl zeigte sich zufrieden mit der Entscheidung in Wien. Durch die wachsende Zahl der Studenten an Fachhochschulen und Privatuniversitäten gibt es an den öffentlichen Unis hingegen sinkende Anfängerzahlen und weniger Bewerber. Noch größeren Anteil daran haben die seit 2014 sinkenden Maturantenzahlen bzw. die zeitliche Verschiebung des Maturaabschlusses. Nach der Einführung der Zentralmatura sind die Erfolgsquoten der Schüler beim Haupttermin der Reifeprüfung im Sommer zurückgegangen. Folge ist, dass viele Schüler erst beim Herbst- oder Wintertermin die Reifeprüfung komplett absolviert haben - und erst später inskribieren.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.