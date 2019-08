Facebook

Die Temperature steigen wieder. Juni und Juli waren jedenfalls zu heiß und zu trocken © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Dienstag ist es zunächst zeitweise sonnig, am meisten Sonnenstunden hat der Süden des Landes zu bieten. Am Nachmittag bilden sich dann Gewitter, nur ganz im Südosten des Landes kann es trocken bleiben. Frühtemperaturen ab 16 Grad, Tageshöchstwerte bis 30 Grad.

Am Mittwoch ist es anfangs teils sonnig, am Nachmittag sind vor allem im Bergland örtlich Gewitter zu erwarten. Frühwerte ab 18 Grad, Tageshöchstwerte bis 32 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Luftschadstoffbelastung kann als schwach belastet klassifiziert werden. Die Pollensaison der Gräser befindet sich in der geringen Belastungsphase. Durch die fortgeschrittene Blüte von Ragweed können Belastungen bei entsprechender Windkonstellation auch in anderen Regionen Österreichs auftreten. Ampfer und Wegerich belasten zusätzlich.

3. Verkehr & Öffis

Alles, was man über die neue Großbaustelle am Jakominiplatz wissen muss.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Fabriksgasse gibt es wegen Leitungsneuverlegungen und Umgestaltung eine Einbahnregelung in Richtung Osten - Zufahrt zum Citypark nur über Lazarettgürtel bzw. weiter nördlich in Richtung Griesplatz bis 04.09.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Karl-Morre-Straße 59 werden die Bushaltestellen erneuert bei Aufhebung einer Fahrspur samt Postenregelung bis 06.09.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Waagner-Biro-Straße 84 gibt es Grabungen für einen Fernwärmeanschluss bei Entfall einer Fahrspur - Postenregelung während der Arbeitszeiten bis 23.08.

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.

- In der Zusertalgasse 67 - Quellengasse findet bis 30.08. eine Fahrbahnsanierung statt - kurzfristige Anhaltungen; Während der Asphaltierungsarbeiten Totalsperre (25.08. - 30.08.) - beschilderte Umleitungsstrecke;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Heiß, heißer, Sommer 2019

Auf den heißesten Juni in der Messgeschichte folgte ein überdurchschnittlich warmer Juli. 22,2 Grad war die Durchschnittstemperatur bei der Messstation an der Karl-Franzens-Universität: Das ist um 1,6 Grad wärmer als der langjährige Schnitt (1981-2010) - und auch kühler als der Rekord-Juni. Was die beiden Monate eint: Sie waren viel zu trocken. Regnete es im Juni nur halb so viel wie im Schnitt, war es im Juli zwar etwas besser, aber immer noch klar zu wenig: 86 Liter pro Quadratmeter waren es, der langjährige Schnitt liegt bei 114 Litern. Das ist speziell nach dem äußerst trockenen Winter zunehmend ein Problem, wie das Fallen vieler Baumriesen in Graz zuletzt deutlich gemacht hat. Kurios klingt hingegen die Statistik der Sonnenstunden. Obwohl es heißer und trockener war, ließ sich im Juli die Sonne weniger oft blicken: 241 Stunden waren es in der 2019er-Ausgabe, 9 Stunden weniger als im langjährigen Schnitt.

5. Wohin am Dienstag?



Jedem seine eigene Zukunft!

Wir öffnen die Vitrine und setzen Markus Huemers Anweisung um: "Benutze die Schablonen und den Bleistift, um jedes Motiv nachzuziehen. Dann bemale das Motiv mit dem Pinsel und blauer oder schwarzer Farbe. Die Anzahl und die Anordnung der Motive an der Wand dürfen variieren." Nutzen wir also die Gelegenheit und lassen die Vögel an die Wand. Jeden MAL-Dienstag von 11 bis 16 Uhr in der Ausstellung "Zu viel ist nicht genug!"

WO : Joanneumsviertel (Neue Galerie)

WANN : DI., 6. August, 11 Uhr





Eine Verwechslungskomödie. Das Theater im Keller (TiK) präsentiert Michael Weger. Zwei Männer, echte Machos, die mehrfache gescheiterte Beziehungen hinter sich haben und sich am Ende der Midlife-Crisis befinden, treffen im Warteraum einer Geburtenklinik aufeinander. Sie werden nicht zum ersten Mal Väter. Trotzdem liegen ihre Nerven blank. Im Laufe ihrer amüsanten Begegnung entdecken sie immer mehr Gemeinsamkeiten. Schließlich zeigen sie einander Fotos ihrer Ex-Familien auf dem Handy und stoßen dabei auch auf die Abbilder jener jungen Blondinen, die da gerade in den Kreiszimmern die Kinder gebären. Doch: Es handelt sich um ein und dieselbe Blondine! Eine veritable Krise nimmt ihren Lauf.

WO : Steiermärkisches Landesarchiv (Hof)

WANN : DI., 6. August, 20 Uhr



Nimm Dir die Zeit. After Business Event. Live Music ab 19:15 Uhr. Immer dienstags. Der Weg führt diesmal nach Graz, charmant präsentiert sich das St. Veiter Schlössl mit seinem besonderem Flair und einem wunderbaren Blick auf den Grazer Schlossberg. Chill Hill findet bei jedem Wetter statt. Bei Schlechtwetter im Innenbereich & Bar des Aiolas im Schloss. Diesen Dienstag: Leni & Weingut Strauss.

WO: Aiola im Schloss

WANN: DI., 6. August, 18 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Ab 2020: Früher Schluss bei Messe-Open-Airs

Mit Mark Forster wurde vergangenen Freitag in Graz ein großes Open-Air-Fest gefeiert. Für das kommende Jahr hat das Lärmgutachten des Umweltamtes, dasamtlich bestätigt, dass das "Electric Nation Festival" zu laut war, erste Folgen. Die genehmigten Grenzwerte für das Open-Air-Fest am Messegelände wurden "wesentlich überschritten": In einem Bereich lag die Überschreitung "nachmittags um zwei Dezibel, abends um sechs Dezibel, nachts um zehn Dezibel". Veranstalter Klaus Leutgeb weist das zurück. Laut seinen eigenen Gutachten gäbe es keine Überschreitungen. "Wir waren an der Grenze, aber nicht darüber. Und es hat keine einzige Anzeige gegeben." Nichtsdestotrotz kündigt Leutgeb für 2020 – der Vorverkauf läuft schon – eine Änderung an. Wurde heuer bis 23 Uhr draußen gefeiert, "werden wir nächstes Jahr den Open-Air-Teil um 22 Uhr beenden." Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) sagt klar ja zu solchen Events, aber "2020 sollen die Open Air-Konzerte um 22 Uhr enden, damit die Nachtruhe eingehalten wird".

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.