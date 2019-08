Facebook

Schnappschuss unweit des Grazer Hilmteichs © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Sonntagvormittag können vereinzelt noch Schauer fallen, am Nachmittag überwiegt aber der Sonnenschein und es bleibt meist niederschlagsfrei. Maximal 26 Grad.

Am Montag scheint weiterhin öfter die Sonne, im Bergland kommt es zu einzelnen Regenschauern. Temperaturmaxima um 27 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die lufthygienischen Bedingungen bleiben weiterhin gut. Die Pollensaison der Gräser befindet sich bereits in der Phase der geringen Belastungen. Durch die fortgeschrittene Blüte von Ragweed im Osten und Süden Europas, können Belastungen bei entsprechender Windkonstellation auch in anderen Regionen Österreichs auftreten. Ampfer und Wegerich belasten zusätzlich.

3. Verkehr & Öffis

Öffi-Nutzer müssen sich auf zahlreiche Umleitungen und Ersatzverkehr in der Innenstadt einstellen.

Während der Testreihen (voraussichtlich bis 2. August) werden beide Tunnelröhren zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh total gesperrt.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Rauchverbot und sicherere Kinderspielplätze gefordert

Unsicher, verdreckt, unangenehm: Auf die Geschichte einer besorgten Mutter, die Sicherheitslücken sowie herumliegende Zigarettenstummel und Hundekot am Spielplatz Berliner Ring bemängelt hatte, meldeten sich weitere Grazer mit Beispielen. Kleine-Leser kritisieren schlecht gesicherte Spielplätze – neben Bahngleisen und Hauptstraßen. Daher wird jetzt der Ruf nach einer Überprüfung aller Areale laut. Auch ein Rauchverbot auf Kinderspielplätzen wird gefordert: In der Faunastraße gab es schon im Frühjahr großes Aufsehen, weil der Spielplatz ungesichert war und die Bahngleise der GKB-Trasse nur wenige Meter entfernt sind. Im August-Matthey-Park wird kritisiert, dass die Tore zwischen viel befahrener Straße und Spielplatz oftmals sperrangelweit offen bleiben. Und: "In der Dechand-Binder-Anlage wird neben den Kindern geraucht. Die Stummel werden nicht in der Tonne entsorgt, sondern neben der Sandkiste. Was denken sich die Leute eigentlich?", schreibt ein anderer Leser. In Wien ist ein Rauchverbot auf Spielplätzen schon seit elf Jahren in Kraft. Eine Begutachtung durch Experten soll folgen.

5. Was darf es sein?



Open House in Schloss Eggenberg

Zeitreisen – wir machen Geschichte lebendig. Eintritt frei - Zeitkarten für Führungen notwendig. Das große Sommerfest lädt heuer zu besonderen Reisen in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Im Archäologiemuseum führen faszinierende Lebensspuren zu den ältesten Zeugnissen menschlicher Existenz. Das Münzkabinett macht die Geschichte des Geldes auf vielfältige Art lebendig, während die Alte Galerie mit ausgewählten Meisterwerken zu abwechslungsreichen Zeitreisen durch 500 Jahre europäischer Kunst- und Kulturgeschichte einlädt. Wie in einer Zeitkapsel hat sich in den Prunkräumen die Welt der Fürsten Eggenberg auf einzigartige Weise erhalten. Das Programm finden Sie unter www.welterbe-eggenberg.at/openhouse

WO : Schloss Eggenberg

WANN : SO., 4. August, 10 bis 17 Uhr





Sonderfahrt mit dem historischen "Roten Blitz" zum Jubiläumsfest "100 Jahre Übelbacherbahn". Die Steirischen Eisenbahnfreunde laden gemeinsam mit Bahnerlebnis Steiermark zu einem ganz speziellen Sonntagsausflug ein. Ein vielfältiges Programm wird geboten mit Gratis-Sonderfahrten auf der Übelbacherbahn, einer Fahrzeugschau, Kinderüberraschungen und natürlich Speis und Trank und viel Musik. Abfahrt vom Graz Köflacherbahnhof um 8:48 Uhr oder Graz Hauptbahnhof um 8:58 Uhr, Fahrkarten im Nostalgiezug.

WO : Graz-Köflacherbahnhof/ Hauptbahnhof

WANN : SO., 4. August, Abfahrt um 8.48 Uhr bzw. 8.58 Uhr



Wegen der derzeit laufenden Renovierung des Grazer Doms finden die "Orgelkonzerte im Grazer Dom" in diesem Jahr in benachbarten Kirchen. Diesen Sonntag in der Leechkirche: Die Sopranistin Barbara Fink tritt mit der jungen polnischen, in Graz lebenden Organistin Maria Krajewska auf. Die beiden Musikerinnen spannen einen weiten musikalischen Bogen mit Werken von der Renaissance bis zum Spätbarock. Insbesondere wird an diesem Abend zu erleben sein, dass die seit 2013 wieder zu neuem Leben erweckte Barockorgel in der Leechkiche das Instrument in Graz für dieses Repertoire ist.

WO: Leechkirche

WANN: SO., 4. August, 19.30 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag.

6. Hält der Zeitplan für den Kaiser-Josef-Platz?

Die Kleine Zeitung informiert mit ihrem Blog über jegliche Baustellen, die im Sommer die Stadt bewegen. Seit einem Monat läuft schon der Gesamtumbau des Marktplatzes am Kaiser-Josef-Platz. Manche Marktstandler befürchten derzeit eine Verlängerung der Bauzeit. Viele sind besorgt, dass sie über den Schulbeginn hinaus ihre Waren am Provisorium rund um die Oper verkaufen müssen. Die Verantwortlichen der Stadt Graz versuchen die Marktstandler zu beruhigen. Laut dem Baustellenreferenten Wolfgang Karner bestehe zwar ein Zeitrduck, jedoch soll zu Schulbeginn der Platz wieder frei sein. Dies bestätigt auch Walpurga Rath vom Marktamt. Geplant gewesen ist der komplette Umbau des Platzes samt Erweiterung des Marktgebietes bis zur Heilandskriche. Das Straßenstück zwischen Kirche und Platz wird nämlich dem Marktgelände hinzugefügt. Die Wasserleitungen seien schon fertiggestellt worden, auch die erneuerten Elektroleitungen. Außerdem sollen in den nächsten Tagen neue Bäume auf dem ehemaligen Straßenstück zwischen Kirche und Marktplatz gepflanzt werden. Für die Marktstandler werden 64 Steckdosen am Marktgelände angebracht.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.