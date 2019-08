Wie es "Kleine Wildtiere in großer Not" geht und was Fridays for Future in den Ferien macht: 7 Infos für Samstag, den 3. August, die Sie gut durch den Tag bringen sollen. Verbringen Sie ein schönes Wochenende!

Rund um das Eiserne Tor wurde am Freitag wieder wegen dem Klima protestiert © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Samstag bringt wechselhaftes Wetter mit einigen Regenschauern. Im Süden ist es oft sonnig und es sollte bei lokalen, kurzen Schauern bleiben. Höchsttemperaturen um 25 Grad, morgens eher frisch mit 14 Grad.

Am Vormittag können am Sonntag noch vereinzelt Schauer fallen, wobei der Sonnenschein überwiegt und es dann meist niederschlagsfrei bleibt. Maximal 25 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Wetterbedingt bleiben die Luftschadstoffkonzentrationen auf niedrigem Niveau. Die Pollensaison der Gräser befindet sich bereits in der Phase der geringen Belastungen. Pollenallergiker müssen mit mäßigen bis starken Beschwerden durch Pilzsporen rechnen.

3. Verkehr & Öffis

Öffi-Nutzer müssen sich auf zahlreiche Umleitungen und Ersatzverkehr in der Innenstadt einstellen.

Während der Testreihen (voraussichtlich bis 2. August) werden beide Tunnelröhren zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh total gesperrt.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Wildtiere in Not: Streit um Subventionen

Der Grazer Verein "Kleine Wildtiere in großer Not" muss seine Pforten im Leechwald schließen. Nun wurde ein neues Areal gefunden – doch die Stadt zieht die versprochene Unterstützung zurück. Aus finanziellen Gründen werden nur mehr rund 90 Tiere weiterhin betreut, die noch nicht ausgewildert werden können. Und: Die Bleibe im Leechwald hat ein Ablaufdatum. Eine neue konnte bisher nicht gefunden werden. Jetzt gibt es einen Hoffnungsschimmer: "Wir haben ein neues Grundstück in Aussicht", kann Obfrau Monika Großmann froh verkünden. Es handelt sich um einen Bauernhof bei Gleisdorf – näher bei Graz konnte nichts Finanzierbares gefunden werden. Schon im August ist eine Entscheidung fällig – und eine Anzahlung. Diese kann aber, trotz Spendenaktion, nur mit der einst versprochenen Subvention der Stadt geleistet werden. "Ideal wäre, wenn sich ein Grundstück außerhalb von Graz finden ließe, dann würde Graz 300.000 Euro für die Übersiedelung und das Startkapital zuschießen", hatte Vizebürgermeister Mario Eustacchio Anfang Juni vorgeschlagen. Jetzt heißt es plötzlich aus seinem Büro: "An einen Verein, der in Konkurs geht, kann keine offizielle Subvention gezahlt werden." Was mit den Wildtieren passieren soll, falls der Verein sich nicht erholt, weiß man dort nicht: "Wir sind am Suchen und Forschen."

5. Wohin soll es gehen?



Theater Zitadelle & Anna Rampe (DE)

"Bei Vollmond spricht man nicht". Empfohlen ab 5 Jahren. Irgendwie hören die Erwachsenen nie zu. Da ist der König keine Ausnahme. Immer ist er nur damit beschäftigt, zu regieren oder so Sätze wie "Kind, mit vollem Mund spricht man nicht" von sich zu geben. Und weil er nicht aufpasst, was sich die Menschen um ihn herum wünschen und wovon sie träumen, kriegt er auch nicht mit, dass Prinzessin Lora sich auf ihre ganz eigene Reise macht, um ihr Reich zu erkunden. Hier trifft sie Zwerge und Hexen, lernt ein Riesenkind und einen Prinzen kennen.

WO : Joanneumsviertel (Lesliehof)

WANN : SA., 3. August, 10 & 17 Uhr





Festival Murszene 2019 - Weltmusik am Mariahilferplatz Graz. Mit seiner neuen "Adventure Group" knüpft Sigi Finkel an das erfolgreiche Konzept seiner "African Heart" Band an und führt es weiter. Neben afrikanischen Künstlern hat er für dieses Projekt Musiker aus Kolumbien, Bulgarien, Brasilien und Österreich eingeladen. Zusätzlich konnte er noch die Breakdancer Alexander Wengler und Lisa Kischilov gewinnen, die die Musik dann tänzerisch umsetzen. Neben klassischem Jazz (u.a. mit Enrico Rava, John Abercrombie, Tomasz Stanko) spielte Finkel Fusion mit seiner Powerstation, mit Joseph Bowie und Kelvin Bell, Arabische Musik mit "Arabian Waltz", Rai mit Kadero, Brazil mit Celia Mara, Flamenco mit Antonio Andrade und Afro mit seiner Gruppe "African Heart".

WO : Mariahilferplatz

WANN : SA., 3. August, ab 20 Uhr



Fest der Wohngemeinschaft Algersdorfer Straße. Einzigartige Werkstücke, Kulinarik, musikalische Unterhaltung, ein Getränke- und Kuchenbuffet sind nur einige Gründe, warum sich ein Besuch des Sommerfestes lohnt. Auch heuer kann wieder den rockigen Klängen der Band Cover4Cover gelauscht werden und für das leibliche Wohl ist durch Erfrischungsgetränk, Gegrilltem oder Mehlspeisen gesorgt. Im schattigen Garten erwarten die Gäste auch wunderbare Ausstellungsstücke der Kreativwerkstatt.

WO : Wohngemeinschaft Algersdorfer Straße 31

WANN : SA., 3. August, 11 Uhr





Sommerfest mit Live-Musik, Grillerei & Getränke, Kinderanimation, Gewinnspiel, Slackline, Blutzucker- und Blutdrucktest, alkoholfreie Cocktail-Bar, Aufführung der VS Schönau: Wir feiern wieder ein gemeinsames Stadtteilfest - alle sind willkommen!

WO: Stadtteilzentrum am Grünanger (Garten Andersengasse)

WANN: ab Do., 1. August, 21 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Samstag.

6. Fridays for Future: Brief und Streik in den Ferien

Und ein Brief an den Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen: Damit macht die "Fridays for Future"-Bewegung mobil. Jetzt wollen die Jugendlichen, die sich nach Greta Thunbergs Vorbild für den Klimaschutz stark machen, eine Absage der Airpower bewirken. Die bekannte Flugschau des Österreichischen Bundesheeres setze Unmassen CO2 und Kerosin frei. "Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass diese teils unwürdige und unnötige Veranstaltung rein gar nichts dazu beiträgt, unsere Zukunft zu sichern", schreibt der Verfasser des Briefes, der 14-jährige Schüler Maximilian Berge. Am Freitag wurde am Eisernen Tor trotz Regen wieder protestiert: Die Jugendlichen ernteten sowohl zustimmende als auch negative Zurufe von Passanten. Unbeirrt wurden aber weiter die Transparente hochgehalten: "Klimanotstand jetzt!", stand auf einem. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Von 6. bis 9. September ist ein Bundesplenum in der Landeshauptstadt geplant, das sich mit Strategien und Inhalten der Bewegung auseinandersetzen will.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.