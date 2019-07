Facebook

Zu Wochenbeginn beruhigt sich das Wetter nach den Kapriolen am Wochenende wieder © Alex Tengg

1. Wetter

Am Montag gibt es noch reichlich Wolken. Der Regen klingt im Laufe des Nachmittags ab, weiter im Süden ist es meist schon von der Früh weg trocken und die Restwolken lockern im Tagesverlauf langsam auf. Nur noch ein paar unergiebige Regenschauer sind da möglich. Die Temperaturen steigen bis auf 27 Grad.

Der Dienstag bringt in der ganzen Steiermark voraussichtlich recht sonniges und warmes Sommerwetter, meist bleibt es trocken. Temperaturmaxima um 29 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Wetterbedingt bleiben sämtliche Luftschadstoffkonzentrationen auf jahreszeitlich bedingt niedrigem Niveau. Der Pollenflug ist wetterbedingt unbedenklich.

3. Verkehr & Öffis

Öffi-Nutzer müssen sich auf zahlreiche Umleitungen und Ersatzverkehr in der Innenstadt einstellen.

Ab Donnerstag, 25. Juli: Während der Testreihen (voraussichtlich bis 2. August) werden beide Tunnelröhren zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh total gesperrt.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Katastrophen: Wie Graz sich wappnet

Die massiven Unwetter am Wochenende haben uns wieder einmal die zerstörerische Kraft der Natur vor Augen geführt. Die Verantwortlichen des steirischen bzw. Grazer Katastrophenschutzes, Harald Eitner und Wolfgang Hübel zeigen im Podcast-Gespräch mit David Knes auf, wie sich Stadt und Land gegen Katastrophenszenarien aller Art wappnen, wie man Eigenverantwortung ohne Panik vermittelt, wann es einen Katastrophenalarm braucht und vieles mehr. Doch der behördliche Katastrophenschutz hat seine Grenzen. Deswegen betonen Hübel und Eitner, dass auch jeder einzelne eine gewisse Verantwortung trägt, etwa beim Thema Selbstbevorratung für den Ausfall von Infrastruktur. Beide bemängeln, dass vor allem in der Stadt nur die wenigsten mit der Möglichkeit rechnen, einmal kurzfristig von der Versorgung abgeschnitten zu sein.

5. Schon Pläne?



Effetto Larsen (IT)

"After/Dopo". Empfohlen ab 15 Jahren. Alle 15 Minuten werden 20 Personen in das Projekt eingeführt. Kostenlose Zeitkarten im Graz Tourismus Büro. Was würde passieren, wenn ich morgen sterbe? Damit setzt sich niemand gerne auseinander – aber die Beschäftigung mit der eigenen Endlichkeit führt dazu, die verbleibende Zeit intensiver zu nutzen. Matteo Lanfranchis Team sammelt Stimmen der Grazer zu diesem sensiblen Thema ein und kreiert einen partizipativen Raum der Emotionen, Wünsche und Ideen. Die Tennenmälzerei wird zu einem Ort der Begegnung, Auseinandersetzung und des Austausches.

WO : Reininghausgründe (Tennenmälzerei)

WANN : Mo., 29. Juli, 15 bis 19 Uhr





- Circus Ronaldo (BE) - "Fidelis Fortibus". Preisgekrönte Zirkusproduktion, empfohlen ab 12 Jahren. Danny Ronaldo nimmt als Clown, der sich schlicht geweigert hat mit dem alten Zirkusbetrieb mitzusterben, die Herausforderung an. Und bringt sein Publikum in bester Familientradition im Zirkuszelt zum Lachen, zum Nachdenken und zum Träumen. Lachsalven werden ebenso ausgegraben, wie tiefe Melancholie und Poesie, die weit über das Spektakuläre hinausreicht. Gemeinsam mit der niederländischen Theaterregisseurin Lotte van den Berg entwickelte Danny Ronaldo diese preisgekrönte Zirkusproduktion.

WO : Zelt im Messepark (Messeplatz 1, Freiluftarena B)

WANN : Mo., 29. Juli, 21 Uhr (Barbetrieb ab 20 Uhr)



- Das Planetenparty Prinzip & TaO. Das Space Maze Game. Empfohlen ab 13 Jahren. Eine Gruppe von Menschen auf der Weltraumarche, unterwegs in eine neue Welt. Sie bestimmen, was mitgenommen, was überliefert wird. Was muss man wissen? Welche Lieder werden gesungen? Das verspielte, fiktionale Setting öffnet neue Perspektiven und lädt ein sich individuell oder im Austausch miteinander mit gesellschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen.

WO : Volkshaus

WANN : Mo., 29. Juli, 19 Uhr





"Don Giovanni con gusto". Musik, Oper und Gaumenfreuden. Mit: Martin Kronthaler, Johanna Müller-Frey und Leopold Altenburg. Dargestellt wird das Werk von zwei singenden SchauspielerInnen und zwei schauspielenden SängerInnen, die sich dem verführerischen Helden fantasievoll und witzig nähern. Toshie Shibata, die sich bei den Serenaden für die Arrangements verantwortlich zeigt, hat für diese Produktion dem Sommerserenaden-Ensemble noch eine Klarinette und eine Flöte hinzugefügt. In dem Garten auf dem Grazer Rosenberg wird optional neben der Musik ein ausgewähltes mehrgängiges Menü serviert.

WO : Haus Müller-Frey

WANN : Mo., 29. Juli, Einlass: ab 18.30 Uhr





Ferienworkshop mit WIKI - Spiel, Spaß und Action: Die Kids erleben ein vielfältiges In- und Outdoorprogramm mit jeder Menge Sport und Abenteuer. Entspannte, spaßbetonte Elemente und kreative Inhalte runden das Programm ab. Als Highlight kann zwischen einem Skateworkshop in der WIKI Xciting Funhall, einem Badetag, oder einem Outdoor Erlebnis im WIKI Adventurepark gewählt werden. Anmeldung & Info: posedu@wiki.at, Tel: (0316) 426565-113, www.wiki.at

WO: WIKI Adventure Park

WANN: Mo., 29. Juli, 7.30 bis 17 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Wochenbeginn.

6. Schon wieder: Baumriese im Stadtpark umgestürzt

Im Grazer Stadtpark ist nun ein Baumriese einfach umgefallen. Die gute Nachricht gleich zu Beginn: Diesmal wurde niemand verletzt. "Einfach so", wie Zeugen schildern. "Zum Glück hat dort kein Kind gespielt..." Passiert ist es in der Nähe des Lokal Parkhouse im Herzen des Parks. Der Fall weckt grausliche Erinnerungen an den Juni im Vorjahr. Diesmal ist zum Glück nichts passiert. "Ja, der Baum liegt jetzt", bestätigt man bei der Berufsfeuerwehr Graz. Über die Ursache ist derzeit nichts bekannt. "Es wird sich morgen die Abteilung für Grünraum darum kümmern." Besorgniserregend ist die Situation dennoch. Denn gerade erst hat die Stadt Graz offiziell eine Warnung für die Eustacchio-Gründe ausgesprochen. Dort sind vor Kurzem auch drei Bäume umgestürzt, es sei "Gefahr im Verzug".

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.