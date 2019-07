Facebook

Hoch lebe der Unfug! Das Bild sagt doch schon alles - umso passender in der La Strada-Woche, die auch clowneske Performances bietet © A. W. Tengg

1. Wetter

Leider kein Badetag: Schwülwarmes und sehr unbeständiges Wetter bringt der Sonntag. Nach nur kurzen sonnigen Phasen setzen im Tagesverlauf von Süden her verbreitet Regenschauer und Gewitter ein, die sich später mehr und mehr nach Norden verlagern. Frühwerte ab 18 Grad, Höchsttemperaturen bis 27 Grad.

Am Montag gibt es noch viele Wolken. Die Regenschauer klingen ab und die Restwolken lockern im Tagesverlauf langsam auf. Die Temperaturen bleiben noch etwas gedämpft. Höchstwerte um angenehme 26 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Ozonkonzentrationen nehmen wieder leicht ab. Der Pollenflug ist wetterbedingt unbedenklich.

3. Verkehr & Öffis

Öffi-Nutzer müssen sich auf zahlreiche Umleitungen und Ersatzverkehr in der Innenstadt einstellen.

Ab Donnerstag, 25. Juli: Während der Testreihen (voraussichtlich bis 2. August) werden beide Tunnelröhren zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh total gesperrt. Nur am Wochenende bleibt der Tunnel ungehindert befahrbar.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Die ersten Eindrücke aus La Strada

Ein Märchen steckt in einer Uhr fest, und wandelnde Lautsprecher in der Herrengasse. Nicht wundern, dahinter steckt das Straßentheaterfestival La Strada. Hier finden Sie die ersten Bilder. Am Samstag ist die Kunst- und Akrobatikwelle auf die Straßen der Stadt übergeschwappt. Den Auftakt machte der Berliner Puppenspieler, Regisseur und Autor Pierre Schäfer mit seiner Interpretation eines Märchenklassikers. "Herr Wolf und die sieben Geißlein" nennt sich die Koproduktion von Schäfer Produktion und La Strada. Samstagvormittag war der Lesliehof im Joanneumsviertel mit erwartungsvollen Kindern und Popcorngeruch gefüllt. Herr Wolf, nicht zu verwechseln mit dem Wolf, betritt die Bühne. Er ist ein alter Uhrmacher, der die Geschichte einer alten Uhr erzählt. Oder umgekehrt – denn die Geschichte steckt irgendwie in der Uhr fest. Die Aufführung, die für alle ab 5 Jahren empfohlen ist, kann im Laufe des Festivals noch öfter besucht werden. Szenenwechsel: In der Herrengasse tauchten plötzlich acht seltsame Wesen auf – halb Mensch, halb Lautsprecher – eine graziöse Dame, geschmückt mit Schleifen aus Filmrolle, an der Spitze. Es handelt sich um die Compagnien Décor Sonore und Cie Oposito, die sich zu einer mitreißenden Performance namens Le Cinématophone zusammengeschlossen haben: man konnte gar nicht anders, als der Musik zu folgen. Die erste Kostprobe des Festivals macht jedenfalls Lust auf mehr.

5. Wetterfestes Sonntagsprogramm



La Strada Tagesauswahl

- Effetto Larsen (IT). "After/Dopo". Empfohlen ab 15 Jahren. Alle 15 Minuten werden 20 Personen in das Projekt eingeführt. Kostenlose Zeitkarten im Graz Tourismus Büro. Was würde passieren, wenn ich morgen sterbe? Damit setzt sich niemand gerne auseinander – aber die Beschäftigung mit der eigenen Endlichkeit führt dazu, die verbleibende Zeit intensiver zu nutzen. Matteo Lanfranchis Team sammelt Stimmen der Grazer zu diesem sensiblen Thema ein und kreiert einen partizipativen Raum der Emotionen, Wünsche und Ideen. Die Tennenmälzerei wird zu einem Ort der Begegnung, Auseinandersetzung und des Austausches.

WO : Reininghausgründe (Tennenmälzerei)

WANN : So., 28. Juli, 15 bis 19 Uhr





- Circus Ronaldo (BE) - "Fidelis Fortibus". Preisgekrönte Zirkusproduktion, empfohlen ab 12 Jahren. Danny Ronaldo nimmt als Clown, der sich schlicht geweigert hat mit dem alten Zirkusbetrieb mitzusterben, die Herausforderung an. Und bringt sein Publikum in bester Familientradition im Zirkuszelt zum Lachen, zum Nachdenken und zum Träumen. Lachsalven werden ebenso ausgegraben, wie tiefe Melancholie und Poesie, die weit über das Spektakuläre hinausreicht. Gemeinsam mit der niederländischen Theaterregisseurin Lotte van den Berg entwickelte Danny Ronaldo diese preisgekrönte Zirkusproduktion.

WO : Zelt im Messepark (Messeplatz 1, Freiluftarena B)

WANN : So., 28. Juli, 21 Uhr (Barbetrieb ab 20 Uhr)



- Pinguin People - Theater Asou (AT). Eine Geschichte über das Tierische im Menschen. Clowneskes Bewegungstheater, empfohlen ab 6 Jahren. Im Mittelpunkt der neuen Produktion stehen nicht nur die Beziehungen zwischen Pinguinen und Fischen, sondern auch jene zwischen Mensch und Tier – die Neugier und das gegenseitige Beobachten. Und wenn am Ende alle Pinguine und ein Kreuzfahrtkapitän zusammenkommen, wird die Geschichte immer skurriler. Ein turbulenter Mix aus Clownerie, Artistik, Tanz, Maskenspiel und Musik.

WO : Next Liberty

WANN : So., 28. Juli, 18 Uhr





Ritschert und Risotto. Nahrungsmittel und ihre Produktion im Laufe der Geschichte. Für uns ist es heute alltäglich, in den Supermarkt zu gehen, um Lebensmittel zu kaufen. Aber der Mensch hatte – seitdem er sesshaft geworden ist und sich seine Nahrung selbst erwirtschaften musste – mit etlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Themen wie Nachhaltigkeit, Umweltverschmutzung oder Trendlebensmittel beschäftigten schon die Menschen in der Antike. Ein aktuelles Projekt, zeigt, dass Archäologie auch wirklich etwas mit dem Leben zu tun hat: WissenschaftlerInnen sowie ExpertInnen bauen Nahrung in der Art und Weise an, wie es schon vor vielen Tausend Jahren gemacht wurde. Wir blicken ihnen dabei sozusagen über die Schulter.

WO: Archäologiemuseum (Treffpunkt: Foyer)

WANN: So., 28. Juli, 14 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag.

6. Auch in den Ferien "streiken" Grazer Schüler fürs Klima

"Die Klimakrise kennt keine Sommerpause": Jugendliche der Fridays for Future-Bewegung gingen in Graz auch in den Ferien auf die Straße. Am Freitag wurde am Karmeliterplatz für die Ausrufung eines Klimanotstandes demonstriert. Das Motto der Jugendlichen der Fridays for Future-Bewegung: "Die Klimakrise kennt keine Sommerpause." Ganz im Gegenteil, konnte man in den vergangenen Tagen doch in ganz Europa die heftige Hitzewelle spüren - vom Hitzerekord in Paris bis hin zur wärmsten je gemessenen Nacht in Graz. Die Grazer Zivilgesellschaft will daher weiter nicht locker lassen und lädt am 8. August zum "großen Klimnotfalltreffen" ins Schubertnest an der Uni Graz (Harrachgasse 21) statt. Dort soll unter anderem daran gearbeitet werden, wie man möglichst viele Erwachsene am ersten #EarthStrike am 27. September ebenfalls zum Streiken bringt.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.