Das Wochenende wird wohl von Regengüssen und Gewittern dominiert werden © A. W. Tengg

1. Wetter

Das Wetter bleibt am Samstag von den Temperaturen her gesehen noch sommerlich. Die Luftschichtung ist aber bereits sehr labil und man sollte um die Mittagszeit sowie am Nachmittag mit einigen teils kräftigen Gewittern und Regenschauern rechnen. Es ist meist schwül. Frühwerte bereits ab 21 Grad, Höchsttemperaturen vor den Gewittern noch bis 32 Grad.

Schwül-warmes und sehr unbeständiges Wetter bringt der Sonntag. Nach etwas Sonnenschein gibt es über den Tag verteilt einige teils kräftige Regengüsse und Gewitter. Frühwerte ab 19 Grad, Höchsttemperaturen bis knappe 30 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Ozonkonzentrationen dürften wieder zurückgehen. Der Pollenflug ist wetterbedingt unbedenklich.

3. Verkehr & Öffis

Öffi-Nutzer müssen sich auf zahlreiche Umleitungen und Ersatzverkehr in der Innenstadt einstellen.

Ab Donnerstag, 25. Juli: Während der Testreihen (voraussichtlich bis 2. August) werden beide Tunnelröhren zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh total gesperrt. Nur am Wochenende bleibt der Tunnel ungehindert befahrbar.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Augen auf: Die La Strada Highlights im Überblick

Auch in diesem Jahr lässt das Grazer Straßenfestival La Strada wieder mit einem bunten Mix der verschiedensten Künste aufhorchen. Wir haben uns angeschaut, wo und wann man die besten kostenfreien Programmpunkte des Events erleben und genießen kann. Ob mitmachen, staunen oder berieseln lassen: La Strada hat auch heuer ordentlich Feuer im Hintern. Die Stadt gehört der Kunst - in diesem Jahr von 26. Juni bis 3. August. Und für die Kleinen gibt es auch Vorstellungen mit dem Theater Zitadelle und Anna Rampe: "Bei Vollmond spricht man nicht". In der Geschichte macht sich Prinzessin Lora auf ihre ganz eigene Reise, lernt Zwerge, Riesenkinder, Hexen und einen Prinzen kennen. Hier finden Sie sechs Schmankerln, die wir für Sie aus dem mannigfaltigen Programm, bei dem sich Küstler aus aller Welt gegenseitig die Klinke in die Hand drücken, herausgesucht haben.

5. Schon gesehen? Schon gehört?



La Strada Graz 2019

FLIP Fabrique. La Strada startet in Graz und die erste "Attrape moi" Vorstellung am Freitag ist bereits ausverkauft. Nach gefeierten Gastspielen der 7 Fingers und dem Cirque Éloize macht La Strada in diesem Sommer sein Publikum mit einer weiteren großartigen Gruppe aus Québec bekannt. Die sechs Artisten von FLIP Fabrique erzählen mit ihren Körpern die Geschichte von alten Freunden, die sich nach Jahren wieder am Ort ihrer einstigen Sommerfrische treffen. Aus ihren Körpern bauen sie mehrstöckige Wände, tanzen vertikal und begeistern mit der wahrscheinlich besten Hoola-Hoop-Nummer der Welt. Fröhlich, voller Energie, miteinander, ineinander verschlungen, auf dem Trampolin, am Cyr-Rad.

WO : Oper

WANN : Sa./Di./Mi. 27./30./31. Juli sowie Do. 1. August, jeweils um 20 Uhr.





Holen Sie sich bereits einen Vorgeschmack auf die Saison 2020. Dann wird es nämlich ein Tümpelfestspiel geben, bei dem die "Swampphony in Blue" uraufgeführt wird. Empfohlen ab 13 Jahren! La strada 2019. Am Samstag ist das Publikum zu einem musikalischen Try-out geladen, als Vorgeschmack auf die Produktion, die 2020 aufgeführt wird. Die Uhrzeit wird vorab über eine Push-Nachricht der La Strada-App bekannt gegeben.

WO : Rosenhain (am Ufer der Rosenhainteiche)

WANN : Sa., 27. Juli, ?? Uhr





Mit Neuschnee und Oberton+. Crossover Kammermusik. Eröffnung Steirisches Kammermusikfestival 2019. Bei Neuschnee, der alternativen Klangmelange von Renaissancemusik bis Grunge, spielt die Klassik schon immer mit hinein. Da ist nur logisch, dass Pop-Poet Hans Wagner mit Oberton+ zur Festival-Eröffnung zusammenführt, was zusammengehört: große Pop-Musik und großes Orchester! Das Festival unterstützt dieses Jahr zum dritten Mal das Hospiz-Projekt der Elisabethinen Graz.

WO : Kasemattenbühne

WANN : Sa., 27. Juli, 19.30 Uhr





Verkostung (ab 19 Uhr), Kurzvorträge (ab 18 Uhr), praktische Workshops (16-18 Uhr), Austausch. Alle Tomatenliebhaber*innen sind herzlich eingeladen. Gefeiert wird die faszinierende Vielfalt samenfester (= sortenrein vermehrbarer) Paradeiser in allen Farben, Größen und Formen. Genuss steht dabei im Vordergrund, es geht jedoch auch um die Erhaltung und Weiterentwicklung der Kulturpflanzenvielfalt sowie um Ernährungssouveränität und ein solidarisches, zukunftssicherndes Landwirtschaften und Gärtnern.

WO: Medizinische Universität (Schubertnest - Vorklinik)

WANN: Sa., 27. Juli, ab 16 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Samstag.

6. Warnung vor Spaziergang auf Eustacchio-Gründen

Die Stadt Graz warnt vor möglichen Gefahren: Im städtischen Wald auf den Eustacchio-Gründen im Bezirk St. Peter sind drei Bäume umgestürzt. Neben andauernder Hitze und Schäden durch Trockenheit gibt es auch einen "exotischeren" Grund: Der aus Ostasien stammende Schlauchpilz hat die Eschen auf dem Areal erfasst. Stadtförster Peter Bedenk und Naturschutzbeauftragter Wolfgang Windisch prüfen nun die Lage: "Da wir nicht wissen, ob nicht weitere Bäume betroffen sind und umfallen, ersuchen wir die Bevölkerung um erhöhte Vorsicht." Besondere Gefahr sei gegeben, weil man Bäumen, die fallen könnten, es nicht ansieht. Die Stadt Graz rät in einer Aussendung, "den Bereich des Hauptweges und der Sportanlage zu meiden, bis von den ExpertInnen Entwarnung gegeben wird". Auch vergangenen Sommer gab es Aufregung um die Bäume auf den Eustacchio-Gründen. Damals wurden einige gefällt – unter Protest der Grünen. Auch sonst ging es am Freitag rund: Punktuell entlud sich am Nachmittag die Energie in Form kräftiger Gewitter - vor allem am Schöckl bewegte sich eine Gewitterstelle kaum von der Stelle.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.