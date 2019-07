Facebook

Ein echter Hingucker - immer wieder © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Freitag bleibt es bis über Mittag durchwegs sonnig und es wird heiß, teils ist es auch schwül. Im Laufe des Nachmittages sowie am Abend einstehen im Bergland vom Südwesten her ein paar Regenschauer oder Gewitter. Oft geht der Tag aber sonnig, heiß und niederschlagsfrei zu Ende. Frühwerte bereits ab 21 Grad, die Tageshöchsttemperaturen steigen am Nachmittag auf 34 Grad.

Das Wetter bleibt am Samstag von den Temperaturen her sommerlich. Die Luftschichtung ist aber labil und man sollte am Nachmittag mit einigen teils kräftigen Gewittern und Regenschauern rechnen. Es ist meist schwül. Höchsttemperaturen vor den Gewittern noch 31 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Luftgüte ist in Tal-und Beckenlagen ausgezeichnet. In den Höhenlagen ist jedoch mit steigenden Ozonkonzentrationen zu rechnen. Unter den Gräsern blühen aktuell das Weidelgras, das Hundszahngras und die Fingerhirsen. Die Maisfelder blühen und Wegerich und Ampfer können wie auch Pilzsporen zusätzlich belasten.

3. Verkehr & Öffis

Öffi-Nutzer müssen sich auf zahlreiche Umleitungen und Ersatzverkehr in der Innenstadt einstellen.

Ab Donnerstag, 25. Juli: Während der Testreihen (voraussichtlich bis 2. August) werden beide Tunnelröhren zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh total gesperrt. Nur am Wochenende bleibt der Tunnel ungehindert befahrbar.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Freibäder: Streit um längere Öffnungszeiten

Die aktuellen Temperaturen schreien nach einer Abkühlung. Im Margaretenbad ist um 20 Uhr jedoch täglich Schluss mit dem Badespaß, gleich wie in den anderen Grazer Freibädern. Sehr zum Ärger von Claudia Beiser von der Grätzelinitiative Margaretenbad. Sie plädiert für längere Öffnungszeiten und hat eine Unterschriftenliste gestartet. "Die Leute wollen morgens und abends, besonders an Hitzetagen, länger im Margerl bleiben", sagt Beiser. Über 300 Unterschriften wurden bereits gesammelt. Ende Juli will man die Liste der Holding Graz übergeben, "denn diese könnte die Öffnungszeiten ändern – so wie es auch die Linzer oder Salzburger machen", so Beiser. Dort würde das Angebot gut angenommen. Die Holding nennt aber zwei Gründe gegen längere Öffnungszeiten. Erstens, würde es zu Lärmbelästigungen der Anrainer kommen. "Wenn wir früher aufsperren, müssten wir auch früher mit Kontrollen Wartungsarbeiten, Rasenmähen und so weiter beginnen", sagt Konzernsprecher Gerald Zaczek-Pichler. Das Gleiche gelte für die Abendstunden. Zweitens, sei es eine Personalfrage. "Die Arbeitszeiten würden sich verlängern und wir bräuchten mehr Leute", so Zaczek-Pichler. Man werde sich die Unterschriftenliste aber anschauen.

5. Schon gesehen? Schon gehört?



La Strada Graz 2019

FLIP Fabrique. La Strada startet in Graz und die erste "Attrape moi" Vorstellung am Freitag ist bereits ausverkauft. Nach gefeierten Gastspielen der 7 Fingers und dem Cirque Éloize macht La Strada in diesem Sommer sein Publikum mit einer weiteren großartigen Gruppe aus Québec bekannt. Die sechs Artisten von FLIP Fabrique erzählen mit ihren Körpern die Geschichte von alten Freunden, die sich nach Jahren wieder am Ort ihrer einstigen Sommerfrische treffen. Aus ihren Körpern bauen sie mehrstöckige Wände, tanzen vertikal und begeistern mit der wahrscheinlich besten Hoola-Hoop-Nummer der Welt. Fröhlich, voller Energie, miteinander, ineinander verschlungen, auf dem Trampolin, am Cyr-Rad.

WO : Oper

WANN : Sa./Di./Mi., 27./30./31. Juli, 20 Uhr





Singer/Songwriter Georg Altziebler alias Son Of The Velvet Rat auf Tour, diesmal live mit Band. Einer der erfolgreichsten Songwriter des Landes – wenn man Erfolg nicht in verkauften Einheiten oder Schihüttenheldenstatus misst, sondern in seiner tiefen Anerkennung durch Kritik, KollegInnen und all jene, die es sonst noch wissen. Er steht dem amerikanischen Country und Folk nahe, versteht sich aber auch als Chansonier und beruft sich auf George Brassens und Leonard Cohen.

WO : Die Brücke

WANN : Fr., 26. Juli, 20 Uhr





Jigs, Reels, Polkas und irische Musik. Festivals Murszene 2019 - Weltmusik am Mariahilferplatz Graz. Lebendige Musik ist von kontinuierlicher Veränderung geprägt, ohne die Verbindung zu ihren Wurzeln zu verlieren. Im Programm der Gruppe finden sich neben eigener Interpretationen traditioneller Stücke auch Kompositionen von Eddie McLachlan und Peter Aschenbrenner. Sicher wollen viele wissen was das irische Wort "ciúnas" eigentlich bedeutet. Ganz einfach: leise sein, ruhig werden, halt' die Klappe und hör' zu, oder einfach psst. In den Schulen ist "ciúnas" das Wort, das man von den Lehrern am öftesten hört, wenn sie sich Aufmerksamkeit verschaffen wollen und in den Pubs, wenn endlich der Musik lauschen soll.

WO: Mariahilferplatz

WANN: Fr., 26. Juli, 20 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag.

6. Um 15 Uhr wird gegen den Hunger geläutet

Mit Kirchengeläut machen Caritas und Bischofskonferenz auf den Hunger in der Welt aufmerksam. Am Freitag, 15 Uhr, läuten österreichweit die Kirchenglocken. Das Geläut wird fünf Minuten dauern. "Es ist ein Signal. Bitte vergesst diese Menschen nicht!", erklärt der steirische Caritas-Direktor Herbert Beiglböck den Gedanken hinter der gemeinsamen Initiative "Glocken gegen Hunger" von Caritas und österreichischer Bischofskonferenz. Überhaupt brauche es starke Signale in dieser Zeit, sagt Beiglböck und lobt in diesem Zusammenhang die Fridays-for-Future-Bewegung von Jugendlichen. Denn die Ressourcen, gegen den Klimawandel und den Hunger in der Welt anzukämpfen, seien vorhanden. "Wir müssen es nur wollen", so der Caritasdirektor. Die entscheidende Frage sei: "Wollen wir nur unseren Wohlstand sichern oder wollen wir dazu beitragen, dass auch andere etwas davon haben?" Mit der Augustsammlung in den steirischen Pfarren werden Projekten in den afrikanischen Krisenstaaten Burundi und Südsudan unterstützt. Dort arbeitet die Caritas mit Partnern, die vor allem Projekte zur Selbsthilfe vorantreiben. Hier finden Sie nähere Details sowie Spendeninformationen.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.