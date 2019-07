Facebook

Eitel Wonne, Sonnenschein - in Graz gar nicht so leicht zu finden © A. W. Tengg

1. Wetter

Sonniges und sehr heißes Sommerwetter steht am Donnerstag am Programm. Der Wind weht schwach, am Nachmittag mäßig. Neben dünnen, hohen Wolkenfeldern entstehen am Nachmittag ein paar flache Quellwolken, es bleibt aber trocken. Mit Tageshöchsttemperaturen bis zu 35 Grad wird dies der heißeste Tag dieser Woche.

Am Freitag bleibt das Wetter bis über Mittag überall sonnig und es wird heiß, teils ist es schwül. Im Laufe des Nachmittages sowie am Abend einstehen im südlichen Bergland ein paar Regenschauer oder Gewitter. Mehrheitlich geht der Tag sonnig, heiß und trocken zu Ende. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 34 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Trotz dem weiteren Anstieg der Ozonwerte sollte die gesetzliche Informationsschwelle nicht erreicht werden. Unter den Gräsern blühen aktuell das Weidelgras, das Hundszahngras und die Fingerhirsen. Die Maisfelder blühen und Wegerich und Ampfer können wie auch Pilzsporen zusätzlich belasten.

3. Verkehr & Öffis

Öffi-Nutzer müssen sich auf zahlreiche Umleitungen und Ersatzverkehr in der Innenstadt einstellen.

Ab Donnerstag, 25. Juli: Während der Testreihen (voraussichtlich bis 2. August) werden beide Tunnelröhren zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh total gesperrt. Nur am Wochenende bleibt der Tunnel ungehindert befahrbar.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Baustellen-Dschungel: Unternehmer mit Graz im Clinch

2500 Baustellen im Jahr 2019 in Graz, wo mehr als 4000 Unternehmen in Graz vom Handel leben. Ein alljährlich wiederkehrendes Thema im Sommer, der Hauptbauzeit, ist daher der Ärger der Wirtschaftstreibenden über Lärm, Staub und die eingeschränkte Erreichbarkeit ihrer Betriebe. Die Wirtschaftskammer fordert eine intensivere Zusammenarbeit mit betroffenen Betrieben. Man solle frühzeitig und mit möglichst exakten Zeitplänen an sie herantreten. Diese wertvollen Inputs würden die Bauphase für alle erleichtern. Die für Verkehr und Straßen zuständige Stadträtin Elke Kahr (KP) hält dagegen, denn: "Die gewünschte Zusammenarbeit findet bereits statt. Die Baustellenkoordination im Vorfeld der Arbeiten ist in Graz österreichweit vorbildlich." Aufgrund der Besonderheiten von Bauprojekten könne es keine Garantie dafür geben, dass ein verallgemeinerndes Prozedere praktikabel und für die Gewerbetreibenden nützlich sei.

5. Schon gehört?



Hör- & Seebühne:

Florian Labitsch, Stephan Eibel Erzberg/ Musik: La Onda.

Zwei unveröffentlichte Romane als Milieu-Studien der besonderen Art. Der ORF Steiermark lädt zu stimmungsvollen Stunden an den Funkhausteich ein – mit einem vielfältigen und hochkarätigen Programm: Avancierte wie junge Schriftstellerinnen und Schriftsteller präsentieren ihre Neuerscheinungen oder lesen aus noch unveröffentlichten Texten; exzellente Musikerinnen und Musiker sorgen für die klangvolle Begleitung.

WO : ORF Landesstudio Steiermark (Funkhausteich)

WANN : Do., 25. Juli, 20 Uhr





Sommerkonzert von Berndt Luef & dem Jazztett Forum Graz. Unter dem Motto "das Cafe an der Ecke der Welt". Im Cafe Cosmogonia treffen sich die unterschiedlichsten Menschen, diskutieren über Gott und die Welt, schütten ihr Herz aus oder verbringen einfach ein paar entspannte Stunden. Die dazu passende Musik werden die Musiker des Jazztett Forum Graz beitragen.

WO : WIST/mo.xx

WANN : Do., 25. Juli, 20.30 Uhr





Ethnische Musik, Minimal und Jazz. Festival Murszene 2019 - Weltmusik am Mariahilferplatz Graz. Sprachen, Sprachen, Sprachen, haben unsere Lehrer unablässig betont. Das alpenländische Ensemble Tribal Dialects hat gut aufgepasst und spricht allerhand Stammessprachen im Spannungsfeld zwischen ethnischer Musik, Minimal und Jazz, diesmal jedoch mit illustren Gästen aus Indien!

WO: Mariahilferplatz

WANN: Do., 25. Juli, 20 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag.

6. Neues vom Grazer Baustellenblog

Die Kleine Zeitung hat einen neuen Blog und nimmt die Baustellen des Sommers laufend unter die Lupe. Die Arbeiten im Zusammenhang mit der Bebauung auf und rund um die Reininghausgründe wirken sich auch auf manche umliegende Verkehrsrouten aus: Immer wieder sind Sperren und Verkehrsbehinderungen die Folge. So ist etwa derzeit die Wetzelsdorfer Straße stadtauswärts gesperrt. Das heißt: Wer von der Kärnternstraße kommt, kann nicht in diese Straße einbiegen. Die Baustelle läuft von dort bis zur Alten Poststraße: von dort kommend ist zwar die Fahrbahn leicht verengt, die Spur aber stadteinwärts normal befahrbar. Umfahren kann die Baustelle über Don-Bosco werden. Seitens der Stadt meldet man auf der Homepage der Stadt Graz eine geplante Fertigstellung dieser Bauarbeiten mit dem 8. September diesen Jahres. Indes finden in der Mandellstraße, zwischen Sparbersbachgasse und Felix-Dahn-Platz, derzeit Fernwärmearbeiten statt. Zwei Fahrspuren werden hier - aber nur auf wenigen Metern - zu einer. "Bis 6. September, also bis zum Schulbeginn, muss alles fertig sein, um Chaos zu vermeiden", sagt Wolfgang Karner vom Straßenamt. Das Sacré Coeur ist immerhin nicht unweit von der Baustelle.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.