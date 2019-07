Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Summer in the City © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Mittwoch scheint unter Hochdruckeinfluss und sommerlichen Temperaturen herrlich die Sonne. Am Nachmittag bilden sich bevorzugt in der Osthälfte harmlose Schönwetterwolken. Der Wind lässt nach und dreht zum Teil schon auf Süd. Nach Frühtemperaturen bereits ab 19 Grad werden am Nachmittag bis 33 Grad erwartet.

Oft sonniges und heißes Sommerwetter steht am Donnerstag am Programm. Der Wind weht schwach und weht am Tag meist taleinwärts. Neben hohen Wolkenfeldern entstehen am Nachmittag ein paar flache Quellwolken. Überwiegend bleibt es trocken. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen bis 34 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Es ist mit einem Gleichbleiben der Ozonkonzentrationen zu rechnen. Unter den Gräsern blühen aktuell das Weidelgras, das Hundszahngras und die Fingerhirsen. Die Maisfelder blühen und Wegerich und Ampfer können wie auch Pilzsporen zusätzlich belasten.

3. Verkehr & Öffis

Öffi-Nutzer müssen sich auf zahlreiche Umleitungen und Ersatzverkehr in der Innenstadt einstellen.

Ab Donnerstag, 25. Juli: Während der Testreihen (voraussichtlich bis 2. August) werden beide Tunnelröhren zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh total gesperrt. Nur am Wochenende bleibt der Tunnel ungehindert befahrbar.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Im Test: Die acht schrägsten Eissorten der Stadt

Wenn die Temperaturen in die Höhe schnellen, bekämpfen die Grazer die Hitze am liebsten mit Eiscreme. Und da der Sommer lang ist und der Bedarf hoch, reichen in Graz die üblichen Standardsorten nicht mehr. Der Test wurde von unserer Graz-Redaktion durchgeführt, und ergibt ein rein subjektives Fazit. Ausgewählt wurden bewusst ungewöhnliche Sorten. Oder haben Sie schon einmal von Sorten wie Matcha, Trüffel-Orange oder Einhorn gehört? Klicken Sie sich hier durch den Test/ die Fotoserie. Die Eisladenbetreiber wurden also kreativ und griffen mit der ein oder anderen Eissorte ganz tief in die Trickkiste der Kuriositäten. Wie gut ihnen das gelungen ist, haben wir in vier Geschäftern getestet, nämlich SAX Eis, Eis Greissler, Charly Temmel und Eisperle, allesamt angesiedelt in der Grazer Innenstadt.

5. Schon gehört?



Jazz im Generalihof

Der Generalihof ist auch diesen Sommer mittwochs wieder fixer Treffpunkt für Kenner und Genießer: Zum 27. Mal finden die Jazzkonzerte in einem der schönsten Grazer Höfe statt. Auch aus London sowie von der amerikanischen Ostküste finden sich Gäste ein, die wir in einem tollen Ambiente präsentieren können. Neben renommierten Bands und etablierten Formationen bekommt man aufstrebende Jung-Jazzer zu sehen. Diesmal mit Roland Hanslmeier und seinem Debütalbum "Polaroid".

WO : Generalihof

WANN : Mi., 24. Juli, 19.30 Uhr





Der Generalihof ist auch diesen Sommer mittwochs wieder fixer Treffpunkt für Kenner und Genießer: Zum 27. Mal finden die Jazzkonzerte in einem der schönsten Grazer Höfe statt. Auch aus London sowie von der amerikanischen Ostküste finden sich Gäste ein, die wir in einem tollen Ambiente präsentieren können. Neben renommierten Bands und etablierten Formationen bekommt man aufstrebende Jung-Jazzer zu sehen. Diesmal mit und seinem Debütalbum "Polaroid". : Generalihof : Mi., 24. Juli, 19.30 Uhr Ohne Graz wäre die Dichtung ein Irrtum!

Lesung mit Kinga Toth, Guillaume Métayer und Andreas Unterweger. Die Grazer Stadtschreiberin Kinga Tóth, der Styrian Artist in Residence des Landes Steiermark Guillaume Métayer und der manuskripte-Herausgeber Andreas Unterweger lesen Maislieder, Backhendl-Essays, Brötchen-Poesie und andere poetische (Liebes-)Erklärungen an und aus Graz. Musikalische Intermezzi von Friedrich Nietzsche.

WO : Bücherstube Angelika Schimunek (Prokopig. 16)

WANN : Mi., 24. Juli, 17 Uhr





Lesung mit Kinga Toth, Guillaume Métayer und Andreas Unterweger. Die Grazer Stadtschreiberin Kinga Tóth, der Styrian Artist in Residence des Landes Steiermark Guillaume Métayer und der manuskripte-Herausgeber Andreas Unterweger lesen Maislieder, Backhendl-Essays, Brötchen-Poesie und andere poetische (Liebes-)Erklärungen an und aus Graz. Musikalische Intermezzi von Friedrich Nietzsche. : Bücherstube Angelika Schimunek (Prokopig. 16) : Mi., Artists in Love

Eine künstlerische Ausstellung von und über "Mixed Couples" in der QL-Galerie. Mit Künstlerinnen und Künstler, die aus verschiedenen Gründen nach Österreich gekommen und hiergeblieben sind. Auch wegen deren Beziehungen mit ÖsterreicherInnen: "Bei uns ist das Private von öffentlichem Interesse: etwa wenn es um die Aufenthaltsberechtigung geht, die Erlangung der Staatsbürgerschaft oder um gemeinsame Kinder. In unserer künstlerischen Arbeit spiegeln sich unsere Erfahrungen als MigrantInnen und die Frage nach unseren Beheimatungen."

WO: Quartier Leech (QL-Galerie), Leechgasse 24

WANN: Mo. bis Fr., 23. Juli bis 20. August, 8-16 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Geheimtipp: Schmetterlings-Nachtwanderung

Während der "Nacht der 1.000 Schmetterlinge" am Mittwoch wollen Experten mit speziellen UV-Lichtlampen Nachtfalter anlocken. Diese werden vor Ort unbeschadet bestimmt und gleich wieder entlassen. Das Ziel: Herauszufinden, wie es den Faltern in der Umgebung geht und wie viele Arten sich herumtümmeln. Der Hauenstein, ein Naturschutzgebiet nördlich der Mariatroster Kirche, wurde dem Naturschutzbund überlassen, um die sogenannte "Schmetterlingsinsel" zu bewahren. Unter anderem gibt es dort den Japanischen Seidenspinner. Der Treffpunkt für Interessierte ist am Mittwoch um 20 Uhr bei der Kreuzung Hauensteinweg und Föllingerstraße. Taschenlampen nicht vergessen. Anmeldung bei Christine Podlipnig unter: christine.podlipnig@naturschutzbundsteiermark.at

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.