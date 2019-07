Facebook

Sonnige Aussichten für die neue Woche © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Montag liegt die Steiermark bei nordwestlicher Höhenströmung noch am Rand eines mächtigen Hochdruckgebietes über Westeuropa. Es überwiegt in Summe schon der sonnige und warme Wettercharakter, zeitweise ziehen noch dichtere Wolken durch. Die Niederschlagsbereitschaft ist aber sehr gering. Frühtemperaturen ab 17 Grad, Höchstwerte um 30 Grad.

Am Dienstag scheint bei teils mäßigem Wind aus Nord oft die Sonne. Es ist aber nicht ungetrübt. Es bleibt dabei trocken und die Temperaturen steigen auf hochsommerliche 32 Grad an.

2. Luftgüte und Pollenflug

Überschreitungen der Informationsschwelle für Ozon sind aber nicht zu erwarten. Unter den Gräsern blühen aktuell das Weidelgras, das Hundszahngras und die Fingerhirsen. Die Maisfelder blühen und Wegerich und Ampfer können zusätzlich belasten

3. Verkehr & Öffis

Öffi-Nutzer müssen sich auf zahlreiche Umleitungen und Ersatzverkehr in der Innenstadt einstellen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Kostenlose Sportkurse in Graz

Die österreichweite Initiative "Bewegt im Park": Kostenlos kann man derzeit in Graz, aber auch in Umlandgemeinden, Sportkurse im Freien besuchen. Dabei können Interessierte sich vorab im Internet informieren, wann welche Sportveranstaltung wo stattfindet - und dann einfach hinkommen. Es werden keine Voranmeldung, keine Vorkenntnisse und vor allem kein Geld von den Teilnehmern erwartet. In Graz finden jeden Tag mehrere Kursangebote statt, die man wahrnehmen kann, auf der Bewegt im Park-Webseite gibt es eine Terminliste. Die Angebote reichen von Yoga und Joggen über Kinderballspiele und Lacrosse bis Footvolley und Kickboxen. Der voraussichtlich letzte Kurs findet am 22. September statt.

5. Was darf es sein?



Citybeach 2019

Strandfeeling an der Mur. Konzerte und DJ-Lines. Täglich geöffnet ab 16 Uhr. Unter der Grazer Hauptbrücke liegt der Stadtstrand im Zentrum der ehemaligen Kulturhauptstadt Graz. Durch breitgefächerte Werbemaßnahmen in den letzten Jahren hat sich eine große und lebendige Community entwickelt. Der Citybeach ist mittlerweile ein Stück gelebte Stadtkultur - eine Symbiose von Jugendkultur und einzigartigem, städtischen Erholungsraum.

WO : CityBeach

WANN : bis 17. August, Mo. bis Sa., ab 16 Uhr





Ferienworkshop - die Zirkuswelt Graz mit einem wunderschönen Zirkuszelt auf dem Gelände der HIB-Liebenau. Internationale Artisten gestalten mit den Kids im WIKI Sportzentrum und im Zirkuszelt jeweils eine Woche lang Zirkusworkshops. Termine: 8.7.-12.7., 15.7.-19.7. und 22.7.-26.7.2019

Anmeldung & Info: posedu@wiki.at, Tel: (0316) 426565-113, www.wiki.at

WO : Zirkuszelt auf dem Gelände der HIB-Liebenau

WANN : ab Mo., 22.7.-26.7., 7.30 - 17 Uhr





Ausstellungseröffnung. Eine künstlerische Ausstellung von und über "Mixed Couples" in der QL-Galerie. Mit Künstlerinnen und Künstler, die aus verschiedenen Gründen nach Österreich gekommen und hiergeblieben sind. Auch wegen deren Beziehungen mit ÖsterreicherInnen: "Bei uns ist das Private von öffentlichem Interesse: etwa wenn es um die Aufenthaltsberechtigung geht, die Erlangung der Staatsbürgerschaft oder um gemeinsame Kinder. In unserer künstlerischen Arbeit spiegeln sich unsere Erfahrungen als MigrantInnen und die Frage nach unseren Beheimatungen."

WO: Quartier Leech (QL-Galerie)

WANN: Mo., 22. Juli, 19 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag.

6. Sommerlektüre aus Grazer Hand

In der Sonne liegen und ein gutes Buch lesen. Dafür haben wir aus unserer Online-Serie einige literarische Vorschläge und rücken damit die literarische Seite der Stadt in den Mittelpunkt – damit der Sommer auch ein bisschen grazerisch wird – egal wo sie ihn verbringen. Hier finden Sie die Graz-gerechte Leseliste. Darüber hinaus gibt es heuer noch eine Menge weiterer Empfehlungen. Auf dem Krimisektor lieferte etwa der in Salzburg lebende Grazer Manfred Koch mit "Nette Leute mit Hunden" eine literarische Zerschlagung des Vorstadt-Idylls. Die in Köln lebende Raaba-Grambacherin Isabella Archan bleibt mit "Die Alpen sehen und sterben" auf Bestsellerkurs. Mit Sachbüchern schafften Bogenschütze Heinz Binder ("Die Mitte bin ich") und die Historikerin Elke Hammer-Luza ("Im Arrest") tolle Neuerscheinungen; auf dem Romansektor waren Andrea Stift-Laube und Andreas Unterweger wieder höchst aktiv. Die Qual der Wahl haben nun Sie. Wir wünschen einen schönen Lese-Urlaub!

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.