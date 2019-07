Facebook

Schönen Sonntag! © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Sonntag bringt im Süden der Steiermark noch für einige Stunden sehr sonniges Wetter. Eine Störungszone sorgt dann am Nachmittag für Gewitter, die sich bei lebhaft auffrischendem Nordwind auch im Grazer Raum ausbreiten. Lokal kann es dabei auch zu kräftigen Güssen, Hagel und Sturmböen kommen. Frühtemperaturen ab 18 Grad, Tageshöchstwerte bis zu 32 Grad.

Am Montag liegt die Steiermark bei nordwestlicher Höhenströmung noch am Rand eines mächtigen Hochdruckgebietes über Westeuropa. Es überwiegt in Summe der sonnige und warme Wettercharakter, zeitweise ziehen teils dichtere Wolken durch. Die Niederschlagsbereitschaft ist aber gering. Frühtemperaturen ab 18 Grad, Höchstwerte um 31 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Luftqualität ist aktuell sehr gut. Es sind auch keine signifikanten Änderungen zu erwarten. Unter den Gräsern blühen aktuell das Weidelgras, das Hundszahngras und die Fingerhirsen. Wegerich und Ampfer blühen und können wie auch die Pilzsporen zusätzlich belasten.

3. Verkehr & Öffis

Öffi-Nutzer müssen sich auf zahlreiche Umleitungen und Ersatzverkehr in der Innenstadt einstellen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es von 24.06. bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre zwischen 06.07. und 08.09. mit Umfahrung stadtauswärts über Don-Bosco.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Neues Regelwerk auf heimischen Straßen

Dürfen E-Scooter auf die Autofahrbahn, Skateboards auf Gehsteige und besteht bei Citycocos Helmpflicht? Ein Leitfaden. Stadtverkehr ist kompliziert geworden, nicht selten wird man von skurrilen Fahrzeugen überrascht. Wer darf womit wo fahren? Nicht jeder hat darauf eine sichere Antwort. Zum besseren Verständnis brachten Polizei und Stadt Graz dieser Tage eine Broschüre heraus, die an allen Dienststellen und beim Magistrat erhältlich ist. Die wichtigsten Fakten haben wir für Sie zusammengefasst. E-Scooter & Co dürfen nicht schneller als 25 km/h fahren bzw. 600 W Leistung aufweisen. Diese Fahrzeuge sind

rechtlich dem Fahrrad gleichgestellt. Bis zum Alter von zwölf

Jahren besteht Helm- sowie Radfahrausweispflicht. E-Bikes, E-Roller, Pedelecs – für sie alle gelten dieselben Regeln: Sie werden ebenfalls als Fahrräder eingestuft und dürfen nicht schneller als 25 km/h fahren bzw. 600 Watt Leistung aufweisen. Im Straßenverkehr darf man damit auf Geh- und Radwegen, Radwegen, Fahrradstraßen, Radfahranlagen und auf

Fahrbahnen unterwegs sein. Hier können Sie die Details zu Hoverboard, Segway und Motorfahrrad nachlesen.

5. Noch nicht verplant?



Christine Nöstlinger

Bedeutende Frauen im 20. Jhdt - Literatur & Film. Irmi Horn würdigt in der Reihe "Bedeutende Frauen im 20. Jhdt" die Schriftstellerin Christine Nöstlinger mit einer Lesung aus dem autobiographischen Roman "Maikäfer flieg! Mein Vater, das Kriegsende, Cohn und ich“. Der Blick einer 9jährigen auf das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Zeit der russischen Besatzung.

WO : kunstGarten

WANN : So., 21. Juli, 19.30 Uhr





Plakatausstellung 1971 - 1976 anlässlich 60 Jahre Forum Stadtpark. Kann die Idee des FORUM STADTPARKs als freier Experimentierraum mit Möglichkeiten der Professionalisierung für jedes Mitglied bestätigt werden? Claudia Gerhäußer hat ausgehend von Dietrich Ecker das Archiv durchforstet: "Was dabei alles zum Vorschein gekommen ist könnt ihr bei unserer kommenden, im Zeichen von 60 Jahre FORUM STADTPARK stehenden Ausstellung sehen. Aber Achtung: Die Ausstellung dauert nur bis inklusive Sonntag! Am Sonntag wird es dazu aber auch wieder ein Radio Kultur Kaffee geben, ab 11 Uhr in unserem Hauptraum und live auf Radio Helsinki."

WO : Forum Stadtpark

WANN : So., 21. Juli, 11-16 Uhr





Kunst im öffentlichen Raum "Triesterviertel". Stadtteilrundgang zu den "Zaungästen", Kuriositäten und anderen Kunstprojekten mit Elisabeth Fiedler und Eva Ursprung. Treffpunkt: Schaumbad - Freies Atelierhaus Graz, Puchstraße 41

WO: Schaumbad

WANN:So., 21. Juli, 16 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag.

6. Warum beim "Eisernen Tor" gegraben wird

Die Kleine Zeitung hat einen neuen Blog und nimmt die Baustellen des Sommers laufend unter die Lupe. Wer in den letzten Tagen, durch den ausbleibenden Schienenverkehr in der Innenstadt angeregt, einen Fußmarsch vom Jakominiplatz Richtung Hauptplatz wagte, der sah sich womöglich mit dieser Baustelle konfrontiert: Gleich am Eisernen "Tor" zur Herrengasse, auf Höhe Kaiserfeldgasse wird nämlich ebenfalls gegraben. Frei nach dem Motto "Zwei Fliegen mit einer Klatsche" werden laut Holding-Graz Sprecher Gerald Zaczek-Pichler auch hier Schienen-Sanierungsarbeiten durchgeführt. Konkret geht es um die Verankerung von 60 Meter langen Gleisbögen. Diese werden voraussichtlich bereits am Sonntag neu eingesetzt. "Nächste Woche starten dann die Asphaltierungsarbeiten", so Zaczek-Pichler. Wieso für neue Gleise, die lediglich an der Oberfläche ausgewechselt werden, trotzdem rund eineinhalb Meter in die Tiefe gegraben werden muss, lässt sich leicht beantworten: Ein neuer Erschütterungsschutz wird eingelassen.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.