Des Thermometer schießt derzeit wieder nach oben - Sprühnebel soll Abhilfe schaffen © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Samstag bringt in der gesamten Steiermark sonniges und sehr warmes Sommerwetter. Lokale Dunstschwaden lösen sich rasch auf. Am Nachmittag bilden sich über dem westlichen Bergland ein paar Quellwolken. Meist geht der Tag somit sonnig und warm zu Ende. Frühtemperaturen ab 16 Grad, Tageshöchstwerte bis 31 Grad, dazu weht teils spürbarer Wind aus südlichen Richtungen.

Auch der Sonntag bringt für einige Stunden sehr sonniges Wetter. Eine Störungszone sorgt ab Mittag allerdings für zunehmende Quellbewölkung und vor allem über dem Berg- und Hügelland muss nachmittags mit einigen Schauern und Gewittern gerechnet werden. Am längsten sonnig und mitunter ganztags trocken bleiben kann es ganz im Südosten. Mit bis zu 32 Grad auch sehr heiß.

2. Luftgüte und Pollenflug

Es ist mit keiner wesentlichen Änderung der Luftqualität zu rechnen, lediglich bei Ozon ist mit einem Anstieg der Konzentrationen zu rechnen. Die Gräserpollensaison lässt nach – die Beifußpollensaison steht bevor! Wegerich und Ampfer blühen und können zusätzlich belasten.

3. Verkehr & Öffis

Öffi-Nutzer müssen sich auf zahlreiche Umleitungen und Ersatzverkehr in der Innenstadt einstellen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es von 24.06. bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre zwischen 06.07. und 08.09. mit Umfahrung stadtauswärts über Don-Bosco.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Abkühlung für Graz dank Wassertropfen

Seit dieser Woche steht die Sprühnebelanlage vor dem Rathaus und lässt mikroskopisch kleine Wassertropfen in die Luft. Und was halten die Grazer davon? Wir haben die Grazer befragt, was sie von dieser Abkühlungsmaßnahme halten. Vor kurzer Zeit war es ja noch die Feuerwehr, die für Abkühlung am überhitzten Hauptplatz sorgte. Sechs Liter Wasser in der Stunde lässt die Sprühnebelanlage in die Luft. Nachdem das Wasser verdunstet ist, wird eine Abkühlung von bis zu zehn Grad Celsius spürbar. "Wir verbrauchen auch wesentlich weniger Wasser als die Sprühanlagen der Feuerwehr", so Andreas Rauch, dessen Luftkühlsysteme seit 1995 in ganz Europa gefragt sind. Die Anlage wird bis zum Ferienende täglich von 11 bis 18 Uhr in Betrieb sein. Auch zahlreiche öffentliche Einrichtungen, wie Sommerkindergärten, wurden mit kleineren "Nebelmaschinen" versorgt, die man etwa an den Gartenschlauch anschließen kann. Was öffentliche Plätze angeht, bleibt es nicht beim kleinen Bereich vor dem Rathaus. Für nächstes Jahr ist eine große Anlage am Tummelplatz geplant.

5. Noch nicht verplant?



ORF Steiermark Klangwolke

Ein Höhepunkt der styriarte 2019. Bachs "Brandenburgischen Konzerte" mit dem Concentus Musicus. Fernseh-Übertragungen bei mehr als 25 öffentlichen Veranstaltungen in der Steiermark. Mehr als 25 öffentlichen Veranstaltungen in der Steiermark finden statt: "Kommen Sie vorbei und genießen Sie diesen besonderen Konzertabend bei einem PUBLIC VIEWING oder bei einer Radioübertragung in außergewöhnlicher Atmosphäre ‒ wie zum Beispiel im GRAZER LANDHAUSHOF oder im ORF-Funkhauspark in Graz." Infos und alle Veranstaltungsorte unter http://steiermark.ORF.at/klangwolke

WO : Verschiedene Orte

WANN : Sa., 20. Juli, ab 17 Uhr





David Hassbach, Finalist des FM4 Wortlaut-Wettbewerbs, liest über Graz und ist zu Gast, um tragikomische Episoden aus seinem persönlichen #scheissjahr zum Besten zu geben. Hassbachs Erstlingswerk, soeben in die zweite Auflage gegangen, begeistert mit einer zynischen Abhandlung über das verfrühte Ende moderner Liebe – und dem Versuch, sich mit Wiener Grant, frustriertem Shoppingwahn, Grazer Trinkkultur und Misanthropie darüber hinwegzuhelfen.

WO : Feinkost Mild

WANN : Sa., 20. Juli, 19 Uhr





Geburtstagsfeier mit Beach-Volleyball, Bocciaturnier, Tischtennisturnier, Beatboxer-Competition und DJ-Line. Der Mur Beach feiert heuer sein 15jähriges Jubiläum. Ingo Gruber, der Besitzer, studierte Sportwissenschaften und hat neben dem Studium gekellnert. Schon damals hat er sich mit dem "Beachvolleyball-Virus" infiziert.

WO : Mur Beach (Makartgasse 30)

WANN : Sa., 20. Juli, ab 15 Uhr

Mit Schnur und Sound zu neuem Raum! Einladung an die Besucher den Space03 sukzessive zu verändern. Kinder nur in Begleitung von Erwachsenen. Während der Sommerferien öffnet das Kunsthaus seinen "schrägsten" Raum: den Space03, den dunklen, runden "Bauch des Friendly Alien". Ähnlich der großen, raumgreifenden Installation von Peter Kogler, die zeitgleich den mächtigen Space01 neu erlebbar macht, wird auch hier der Raum zum Thema. Schnur, Papier und Stifte stehen bereit, um mit Linien und Mustern eine neue Welt in Schwarz und Weiß zu erschaffen, in der auch die Akustik eine Rolle spielt.

WO: Kunsthaus (Space03)

WANN: Mi. bis So., bis 28. Juli, 10-17 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Samstag.

6. Baustellen-Blog: Neue Weichen

Die Kleine Zeitung hat einen neuen Blog und nimmt die Baustellen des Sommers laufend unter die Lupe: Die stärker frequentierte Josef-Pock-Straße - vor allem die Zufahrt zum Merkur - ist derzeit bei einem kurzen Streckenabschnitt nur einspurig befahrbar. Am Abhang zwischen Merkur-Zufahrt und Wienerstraße entstehen 13 neue Wohneinheiten. Seit Mai wird hier gebaut, seither auch die Verkehrsbehinderungen. Für Fußgänger gibt es einen geschützten Korridor. Derzeit ist es ruhig rund um die Baustelle. Man warte auf die Fertigteile, erklärt Bauleiter Alfred Steirer, diese dürften in den nächsten Wochen eintreffen. "Die Behinderungen entlang des Verkehrsweges sind in spätesten drei Wochen Geschichte", so Steirer. Gesamtfertigstellung der Wohnungen ist für Ende Mai 2020 geplant.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.