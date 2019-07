Facebook

Ein bisschen Ruhe tanken © A. W. Tengg

1. Wetter

In den frühen Morgenstunden können im Süden noch Gewitterreste vorhanden sein. Nach vorübergehender Wetterberuhigung scheint am Vormittag zeitweise die Sonne. Am Nachmittag bilden im ganzen Land Quellwolken und in der Folge erneut einzelne Gewitter. Im Süden können lokal auch kräftige Gewitter dabei sein. Höchstwerte je nach Sonnenscheindauer um 25 Grad.

Der Freitag verläuft zwar recht sonnig und sommerlich warm, ab Mittag können einzelne Schauer und Gewitter entstehen. Im Lauf des Nachmittags sind auch über den Niederungen im Süden vereinzelte Gewitter möglich. Tageshöchstwerte um 27 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die lufthygienischen Bedingungen bleiben weiterhin recht günstig. Tagsüber reizen Gräserpollen meist nur schwach. Darüber hinaus sind verbreitet Pilzsporen in mäßigen bis hohen Konzentrationen in der Luft.

3. Verkehr & Öffis

Öffi-Nutzer müssen sich auf zahlreiche Umleitungen und Ersatzverkehr in der Innenstadt einstellen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Am Bahnhofgürtel (Bereich Stahlgasse) kommt es bis Mitte Juli zwischen 19 und 5.30 Uhr zu einer Spurzusammenlegung.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es von 24.06. bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre zwischen 06.07. und 08.09. mit Umfahrung stadtauswärts über Don-Bosco.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Rad-Mitnahme in den Grazer Öffis?

Wenn Aglaée Degros, Leiterin des Institutes für Städtebau an der TU Graz, mehr Intermodalität im Verkehr einfordert, dann meint sie die Verknüpfung verschiedener Verkehrsmittel. Eine solche Verknüpfung wird nun politisch zum Thema. Am Donnerstag will Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ) im Kontrollgremium der Graz Linien einbringen, dass man auf der Linie 60 künftig Fahrräder mitnehmen können soll. "Einen Testlauf", nennt es Kahr. Am Verhandlungstisch sitzen auch Finanzstadtrat Günter Riegler (ÖVP) und die Holding Graz. Letztere stand ähnlichen Vorstößen bisher stets skeptisch gegenüber. Riegler spricht sich vorsichtig für eine Radmitnahme in den Öffis aus: "Ich bin gesprächsbereit, man muss aber die Möglichkeiten auf entsprechenden Linien genau prüfen." Klar ist für beide Seiten, dass der neue Service nicht für jede Linie kommen kann. Was denken Sie? Hier kommen Sie zu unseren Online-Umfrage. Uneinig ist man sich bei der Ausführung: Während Kahr eine Radbeförderung in den Bussen bevorzugt, plädiert Riegler auf einen Transport mittels Träger, die außen, vorne am Bus befestigt sind.

5. Wohin?



Der Herr Karl

Qualtinger und 'Der Herr Karl' – in unseren Köpfen zur Personalunion verschmolzen. Zu Recht meinen wir, schrieb sich der "Quasi" in Coautorenschaft mit Carl Merz den Monolog doch einst auf Leib und Temperament und setzt so posthum noch schauspielerische Maßstäbe. Was die unüberbietbare Leistung des berühmten Wieners oft übersehen lässt: Dass wir es mit einem ebenso genialen Text und prallen Stück Literatur zu tun haben. Dieses Phänomen hat Wolfgang Dobrowsky bewogen, den Text auf seine persönliche Art auszuloten und der Qualität mittels seines ureigenen theatralischen Zugangs auf den Grund zu kommen.

WO : Capperi! il locale

WANN : Do., 18. Juli, 20 Uhr





Heuer wird ein Schwerpunkt mit österreichischen Größen der Tanzszene für die Performances in der 28. Ausgabe des Festivals in Graz präsentiert. Am Donnerstag: Choreograph Matja Ferlin hat mit Tartuffe, eine "klassische" Komödie von Moliere ausgewählt und vom Text ins Choreografische übersetzt. Er ersetzte den mündlichen Austausch durch ein physisches Vokabular und verwendete den dramatischen Text als komplexe choreografische Partitur.

WO : Theater im Palais

WANN : Do., 18. Juli, 21 Uhr





Auch in diesem Jahr werden wieder tolle "A-Cappella-Gruppen" präsentiert, die sich in Graz dem internationalen A-Cappella-Wettbewerb stellen. Am Donnerstag: Der erste Teil des A Cappella Wettbewerbs von vokal.total in der Category Pop I lädt am Donnerstag Nachmittag in den Dom im Berg. Internationale und heimische A Cappella Ensembles treten gegeneinander in der Category Pop an. Hier wird purer Stimmkraft eine Bühne gegeben, die dem Publikum und einer hochkarätige Jury beweisen will, was es heißt, A Cappella zu performen!

WO: Dom im Berg

WANN: Do., 18. Juli, 14.30 und 19.30 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag.

6. Baustellen-Blog: Radweg ohne Umleitung gesperrt

Es ist ein regelmäßiges Ärgernis in der Baustellensaison: Radfahrer landen immer wieder plötzlich vor dem Schild: Radweg gesperrt. Ende der Information. Das war in der Vergangenheit etwa in Eggenberg oder der Schlögelgasse so, das jüngste Beispiel findet sich jetzt in der Klosterwiesegasse. Der dortige Radweg gegen die Einbahn ist eine der zentralen Radverbindungen vom Jakominiplatz Richtung Süden. Als Radfahrer steht man jetzt an der Kreuzung Grazbachgasse an: Radweg gesperrt. Nach einem Umleitungsschild oder einer Vorinformation auf Höhe Jakominiplatz sucht man vergeblich. Im Internet wird eine Umleitung via Maigasse und Schießstattgasse angeboten, das gilt aber nur für jene, die die Klosterwiesgasse Richtung Norden befahren. Als Radfahrer in Gegenrichtung muss man jetzt auf die zweispurig von vielen Autos befahrene Grazbachgasse zum Dietrichsteinplatz, dort in die Münzgrabstraße, und dann rechts in die Schießstatt- oder später in die Brockmanngasse, ehe man wieder auf den Radweg in der Klosterwiesgasse kommt.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.