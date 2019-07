Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch einen Kurzausflug wert: Die Kronprinz-Rudolf-Warte © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Dienstagvormittag scheint meist die Sonne, ein paar Regentropfen sind allerdings möglich. Ab Mittag entstehen auch weiter im Süden wieder mehr Wolken, die Quellwolken bleiben aber meist harmlos. Der Nordwestwind frischt oft mäßig, in höheren Lagen auch lebhaft auf. Höchstwerte: bis 26 Grad.

Am Mittwoch kündigt sich recht sonniges und sommerlich warmes Wetter an. Zum Abend hin könnten lokale Wärmegewitter entstehen. Höchstwerte um 27 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die lufthygienischen Bedingungen bleiben weiterhin recht günstig. Gräserpollen reizen nur mehr schwach. Die Pilzsporenkonzentration in der Luft ist mäßig.

3. Verkehr & Öffis

Öffi-Nutzer müssen sich auf zahlreiche Umleitungen und Ersatzverkehr in der Innenstadt einstellen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Am Bahnhofgürtel (Bereich Stahlgasse) kommt es bis Mitte Juli zwischen 19 und 5.30 Uhr zu einer Spurzusammenlegung.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es von 24.06. bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre zwischen 06.07. und 08.09. mit Umfahrung stadtauswärts über Don-Bosco.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Grazer Attraktionen: Top oder Flop?

Sie wurden als große Attraktionen angekündigt und sollten Touristenmagneten sein. Doch wie sieht es tatsächlich mit den Besucherzahlen aus? Die heuer neu eröffnete Schloßbergrutsche wurde von Bürgermeister Siegfried Nagl groß bejubelt. Eine Fahrt kostet 6,70 Euro (inkl. Lift). Die anfängliche Neugier sei laut Betreiber geblieben: "Wir sind weiterhin an unserer Auslastungsgrenze", erklärt Stefan Riedler. Die genauen Besucherzahlen seien Betriebsgeheimnis, bei Öffnungszeiten von 10 bis 21 Uhr und Rutschpartien bis maximal einer Minute jedoch "leicht errechenbar". Pro Tag wären das mehr als 600 Fahrten. Neben Grazern und Rutschern aus der Steiermark ist die Attraktion auch bei Touristen sehr beliebt, versichert Riedler. Noch höher hinaus und dabei klimaschonend geht es indes mit der Novaair-Boeing: Im September vergangenen Jahres eröffneten Novaair-Flugzeugrestaurant und -Flugbar: "Viele kommen regelmäßig auf ein Feierabendbier bei uns vorbei", erzählt Novapark-Direktor Josef Röck. Die Nachfrage habe seit der Eröffnung nicht abgenommen, täglich seien die 60 Sitzplätze im Restaurant belegt. Hier können Sie nachlesen wie es um die Märchenbahn, den Cabriobus und die Stadtrundfahrt im Minibus steht.

5. Schon verplant?



Der Herr Karl

Qualtinger und 'Der Herr Karl' – in unseren Köpfen zur Personalunion verschmolzen. Zu Recht meinen wir, schrieb sich der "Quasi" in Coautorenschaft mit Carl Merz den Monolog doch einst auf Leib und Temperament und setzt so posthum noch schauspielerische Maßstäbe. Was die unüberbietbare Leistung des berühmten Wieners oft übersehen lässt: Dass wir es mit einem ebenso genialen Text und prallen Stück Literatur zu tun haben. Dieses Phänomen hat Wolfgang Dobrowsky bewogen, den Text auf seine persönliche Art auszuloten und der Qualität mittels seines ureigenen theatralischen Zugangs auf den Grund zu kommen.

WO : Capperi! il locale

WANN : Mi./Do., 17./18. Juli, 20 Uhr





Qualtinger und 'Der Herr Karl' – in unseren Köpfen zur Personalunion verschmolzen. Zu Recht meinen wir, schrieb sich der "Quasi" in Coautorenschaft mit Carl Merz den Monolog doch einst auf Leib und Temperament und setzt so posthum noch schauspielerische Maßstäbe. Was die unüberbietbare Leistung des berühmten Wieners oft übersehen lässt: Dass wir es mit einem ebenso genialen Text und prallen Stück Literatur zu tun haben. Dieses Phänomen hat Wolfgang Dobrowsky bewogen, den Text auf seine persönliche Art auszuloten und der Qualität mittels seines ureigenen theatralischen Zugangs auf den Grund zu kommen. : Capperi! il locale : Mi./Do., 17./18. Juli, 20 Uhr Philipp Hochmair: "Jedermann Reloaded"

Philipp Hochmair & die Band "Die Elektrohand Gottes". Hugo von Hofmannsthals Mysterienspiel als Rockperformance. In einem leidenschaftlichen Kraftakt schlüpft Philipp Hochmair in alle Rollen und macht das Stück zu einem vielstimmigen Monolog. Ein Zwiegespräch mit zwei Mikrofonen. Eines für Jedermann und eines für die anderen. »Die Geschichte vom Leben und Sterben des reichen Mannes« wird zum eindringlichen Gesamterlebnis. Und Jedermann als Zeitgenosse erkennbar, der in seiner unstillbaren Gier nach Geld und Rausch verglüht. Das Thema ist zeitlos und zugleich ewig gültig.

WO : Kasemattenbühne

WANN : Mi., 17. Juli, 20 Uhr





Philipp Hochmair & die Band "Die Elektrohand Gottes". Hugo von Hofmannsthals Mysterienspiel als Rockperformance. In einem leidenschaftlichen Kraftakt schlüpft Philipp Hochmair in alle Rollen und macht das Stück zu einem vielstimmigen Monolog. Ein Zwiegespräch mit zwei Mikrofonen. Eines für Jedermann und eines für die anderen. »Die Geschichte vom Leben und Sterben des reichen Mannes« wird zum eindringlichen Gesamterlebnis. Und Jedermann als Zeitgenosse erkennbar, der in seiner unstillbaren Gier nach Geld und Rausch verglüht. Das Thema ist zeitlos und zugleich ewig gültig. : Kasemattenbühne : Mi., 17. Juli, 20 Uhr vokal.total.2019 + Side-Events

Auch in diesem Jahr werden wieder tolle "A-Cappella-Gruppen" präsentiert, die sich in Graz dem internationalen A-Cappella-Wettbewerb stellen. Am Mittwoch: Die Category Jazz eröffnet den A Cappella Wettbewerb von vokal.total am 17.07. im Dom im Berg. Ausgewählte A Cappella Ensembles aus allen Ecken der Erde bieten ein exquisites und vielfältiges Programm. Eine hochkarätige Jury zeichnet die aufstrebendsten und exzellentesten Ensembles des Abends dann aus. Ein musikalischer Abend, der die Kunst des A Cappella Gesanges feiert. Im Johann-Joseph-Fux-Konservatorium finden tagsüber verschiedene Workshops statt.

WO: Dom im Berg/

WANN: Mi., 17. Juli, 19.30 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch.

6. Baustellen-Blog: "Baustellen-Abverkauf" als Werbe-Gag

"Baustellen-Total-Abverkauf, alles reduziert", prangert auf den Plakaten beim Modehaus Hämmerle in der Sackstraße/Ecke Murgasse. Rundherum hört man Baustellenlärm, im Shop selbst heißt es: "Abverkaufszeit ist ohnehin, wir machen jetzt gleich den Baustellenabverkauf". Auch kurios: In der Nacht auf den 12. Juli war alles angerichtet, auf ein entscheidendes Detail wartete man aber vergeblich: Auf den Kran, den eine externe Firma bereitstellen sollte. Somit konnte die geplante Verlegung der ersten neuen Gleise am Hauptplatz nicht stattfinden. Die kleine Panne ist nun ausgemerzt: Nun liegen im Haltestellenbereich die ersten gut 30 Meter langen Schienen. Bis Donnerstag werden dann die Weichen verlegt. Das ist natürlich deutlich komplexer, darum wurden dafür drei Tage angesetzt.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.