So vielfältig ist Graz: Ferienstimmung hier, Festivalstimmung dort © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Dienstagvormittag scheint meist die Sonne, ein paar Regentropfen sind allerdings möglich. Ab Mittag entstehen auch weiter im Süden wieder mehr Wolken, die Quellwolken bleiben aber meist harmlos. Der Nordwestwind frischt oft mäßig, in höheren Lagen auch lebhaft auf. Höchstwerte: bis 26 Grad.

Am Mittwoch kündigt sich recht sonniges und sommerlich warmes Wetter an. Zum Abend hin könnten lokale Wärmegewitter entstehen. Höchstwerte um 27 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Witterungsbedingt ist mit einem Gleichbleiben der Ozonkonzentrationen zu rechnen. Die Belastung durch Gräserpollen sowie Nessel- und Glaskraut ist erhöht.

3. Verkehr & Öffis

Öffi-Nutzer müssen sich auf zahlreiche Umleitungen und Ersatzverkehr in der Innenstadt einstellen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Am Bahnhofgürtel (Bereich Stahlgasse) kommt es bis Mitte Juli zwischen 19 und 5.30 Uhr zu einer Spurzusammenlegung.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es von 24.06. bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre zwischen 06.07. und 08.09. mit Umfahrung stadtauswärts über Don-Bosco.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Festivalstimmung in Graz: Wie laut ist zu laut?

Das riesige Fest namens "Electric Nation Festival" am Messegelände zieht nun eine politische Debatte nach sich unter dem Motto: Wie viel Party darf mitten in der Stadt sein? 18.000 Leute feierten vergangenen Samstag ein Mega-Fest, die Bezirksvorsteher von Jakomini und Puntigam klagten in der Folge über die zu hohe Lärmbelastung. Klaus Strobl (ÖVP) von Jakomini sprach sogar von einer "Zumutung". Jetzt wehren sich Veranstalter Klaus Leutgeb und die Messe als Betreiber der Veranstaltungslocation. Leutgeb findet es schade, dass ein Bezirkspolitiker mit so einer "erfolgreichen Veranstaltung politisches Kleingeld wechseln will". Strobl und auch Helmuth Scheuch aus Puntigam berichteten ihrerseits über viele Anrainerbeschwerden. "Die erlaubte Lautstärke wurde massiv überschritten, da bin ich mir sicher", behauptete Strobl - ohne allerdings Messergebnisse vorzulegen. Leutgeb hält in der Lärmfrage fest: "Die subjektive Wahrnehmung von Lärm wird es immer geben, das ist klar. Aber wir haben alle Gesetze eingehalten." Und: Auch eine Fortsetzung wird es geben - "am 1. August 2020 gibt es das nächste Electric Nation." Bleibt abzuwarten, ob nach dem "Rock in Graz"-Festival am Dienstag wieder die gleichen Töne zu hören sein werden.

5. Ab ins Museum!



Wegen Umbau geöffnet

Das GrazMuseum hat wegen Umbau- und Renovierungsarbeiten von 15. Juli bis 2. Oktober geschlossen – bleibt aber online für seine Besucher geöffnet: mit der Dauerausstellung 360 Graz. Eine Geschichte der Stadt auch in digitaler Form. Das digitale Angebot folgt der Ausstellung beginnend bei der erstmaligen Erwähnung von Graz im Jahr 1128 bis zum Jahr 2003, als Graz Kulturhauptstadt Europas war. Die Loslösung vom musealen Raum macht das GrazMuseum nicht nur zugänglicher, sondern eröffnet auch neue, eigene Wege, der Grazer Stadtgeschichte zu folgen.

WO : www.grazmuseum.at

WANN : von 17. Juli bis 2. Oktober





Das Atelier der Neuen Galerie Graz öffnet diesen Sommer seine Türen. Tempera, Leinöl, Farbpigment, Druckerpresse, Pinsel, Palette, Staffelei, Papier, Karton? Kennenlernen, ausprobieren, üben, versuchen, ansehen, machen, tun. Immer dienstags kannst du mit uns verschiedene Techniken ausprobieren und kreativ arbeiten. Alle von 0 bis 99 Jahren sind herzlich willkommen, um Atelierluft zu schnuppern.

WO : Joanneumsviertel

WANN : Immer dienstags, 10 bis 17 Uhr





im Kriminalmuseum für Kinder und Jugendliche. Jeweils von 10 bis 12 Uhr. Traust du dich ins Kriminalmuseum? Die Philosophinnen Sonja Maria Bachhiesl und Sandra Radinger erkunden gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen das Kriminalmuseum Graz. Ausgehend von kriminellen "„Geschichten" und Anschauungsobjekten des Museums beschäftigen wir uns – altersgerecht aufbereitet – mit Themen wie Verbrechen, Lügen, Gut und Böse, Aberglauben u.a.: Was ist eigentlich ein Verbrechen? Ist Lügen böse?

WO: Hans-Gross-Kriminalmuseum

WANN: Di., 16. Juli, 10 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Der mysteriöse Fall der Weikhard-Uhr

Am Wochenende kam es zu einem Unfall aufgrund von Bauarbeiten, wodurch der Weikhard-Uhr-Ständer beschädigt wurde und schief hing. Jetzt aber fehlt von der Weikhard-Uhr jede Spur. Keine Bange: Der Treffpunkt in Graz soll wiederkommen. "Die Uhr ist unbeschädigt", beruhigt Klaus Weikhard vom Juweliergeschäft. Die berühmteste Uhr der Stadt will man aber frühestens nach Ende der Bauarbeiten im August wieder aufstellen. Über die unfreiwillige Werbung wird sich das Uhrenhaus wohl auch nicht beklagen können. Sommerloch hin oder her: Wir halten Sie auf dem Laufenden.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.