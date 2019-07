Facebook

Das Wetter bleibt mäßig warm und unbeständig © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Freitag beginnt mit einigen Wolken. Im Laufe des Vormittages lockert es von Westen auf und es kommt fast überall zeitweise die Sonne heraus. Am Nachmittag mischen sich zu den sonnigen Phasen wieder einige Regenschauer darunter. Vereinzelt schüttet es kurzzeitig, vorrangig im Südosten können auch Blitz und Donner dabei seien. Der Wind frischt auf. Frühtemperaturen um 14 Grad, Höchstwerte bis 23 Grad.

Mit einer schwachen Kaltfront ziehen am Samstag fast überall einmal kurze Regenschauer durch. Auf den Bergen weht teils kräftiger, eher kühler Nordwestwind. Dazwischen zeigt sich auch die Sonne, bis zu 5 Sonnenstunden können es in Summe werden. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen mäßig warme 24 Grad in der Grazer Innenstadt.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Luftqualität zeigt sich von ihrer besten Seite. Es gibt derzeit keine höheren Konzentrationen. Die Belastung durch Gräserpollen sowie Nessel- und Glaskraut ist niedrig.

3. Verkehr & Öffis

Öffi-Nutzer müssen sich auf zahlreiche Umleitungen und Ersatzverkehr in der Innenstadt einstellen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Am Bahnhofgürtel (Bereich Stahlgasse) kommt es bis Mitte Juli zwischen 19 und 5.30 Uhr zu einer Spurzusammenlegung.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es von 24.06. bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre zwischen 06.07. und 08.09. mit Umfahrung stadtauswärts über Don-Bosco.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Stadtbootshaus mit Aussicht am Murbalkon

Nach Ruderhaus im Süden und geplanter Surfwelle im Zentrum legt Bürgermeister Nagl das nächste Großprojekt für den Lebensraum Mur vor: das geplante Stadtbootshaus um 1,5 Millionen Euro auf Höhe Andreas-Hofer-Platz. Direkt am Marburger Kai soll es sein, das neue Stadtbootshaus. Es handelt sich um einen weiteren Schritt des 17-teiligen "Lebensraum Mur"-Programmes, das die Mur erlebbarer machen soll. Das Bootshaus soll 2021 fertig werden. Das langgezogene Rechteck mit Holzverkleidung und Betondecke ist auch für Nichtsportler gedacht. Denn das Dach des Bootshauses hat Verwendung gefunden - als ein weiterer Murbalkon. Oben sollen Sitz- und Liegemöglichkeiten Platz finden, sodass die Grazer ebenerdig vom Andreas-Hofer-Platz hinüber gehen und das rege Treiben in der Mur beobachten können. Im Inneren des Gebäudes sollen alle Boote genügend Platz finden, außerdem gibt es einen Gemeinschaftsraum für die Vereine.

5. Musikalischer Feierabend



Seaven Teares

Christian Muthspiel Quartett. A Tribute to John Dowland. 450 Jahre nach Dowlands Geburt begibt Christian Muthspiel sich nun auf eine suchende Reise, die Klangwelt des elisabethanischen England in die Sprache des Jazz zu übersetzen. Aus Keimzellen des Instrumentalzyklus "Lachrimæ, or Seaven Teares" entstehen somit neue Stücke, die der kammermusikalisch besetzten Jazzband als Sprungbretter für vielgestaltige Improvisationen dienen.

WO : Helmut-List-Halle

WANN : Fr., 12. Juli, 20 Uhr





Georg Gratzer und Klemens Bittmann widmen sich dem Werk Georg Philipp Telemanns. Ihre Herangehensweise an den Komponisten findet im Schloss Külml den perfekten Rahmen. Schließlich wurde das Schloss kurz nach der Geburt Telemanns gebaut und die barocke Akustik bot den perfekten Rahmen, das Programm "Telemannia" im Schloss selbst aufzunehmen. Diese im Oktober 2018 aufgenommenen Stücke gibt es nun auf CD und das Album wird im Rahmen des Konzerts präsentiert. Ohne Probleme greifen die beiden Musiker auch auf andere Komponisten zurück, so etwa Astor Piazzolla, Ennio Morricone oder Radiohead.

WO : Die Brücke

WANN : Fr., 12. Juli, 20 Uhr





Der Steirer "FranzK." interpretiert mit seiner Band Songs von Leonard Cohen. Aus "Suzanne" wurde das "Susal", aus "dance me to the end of love" wurde "taunz ma". Das Projekt "taunz ma" wurde 2017 ins Leben gerufen. FranzK. hat die große Herausforderung, die poetischen Texte vom großen Leonard Cohen in den steirischen Dialekt zu bringen, angenommen. Im Liveprogramm werden neben den Songs auch Anekdoten aus dem Leben von Leonard Cohen erzählt, und es sind auch Elemente aus Blues und Jazz zu hören.

WO: ARTist's

WANN: Fr., 12. Juli, 20 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag.

6. Wir suchen das Covermodel 2019/20

Wer soll heuer am Cover der ballguide Matura-Ausgabe für die Saison 2019/20 abgebildet sein? Mit unserem Voting können Sie den zehn Nachwuchsmodels dabei helfen, ihren Modeltraum zu erfüllen. Am Catwalk hatte die neue Jury - Modelsearch Gewinner 2018 Curtis Gottwald, Modelscout und -coach Ildiko Obiltschnik, ballguide Fotograf Georg Aufreiter und Make-up Stylistin und Influencerin Stefanie Pieper - ein genaues Auge auf Körperhaltung und Ausstrahlung der Bewerberinnen und Bewerber. Zehn Finalistinnen und Finalisten wurden schließlich ausgesucht: Clara, Lena, Laura, Nina, Felicia, Lisa, Patrick, Youssef, Damian und Kyrillos hoffen nun eine Woche lang auf Ihre Stimmen: Die Kandidatinnen und Kandidaten, die nämlich bis 18. Juli, 15 Uhr, die meisten Stimmen erhalten haben, kommen ihrem Traum, ballguide Matura-Coverstar zu werden, ein großes Stück näher.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.