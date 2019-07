Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nein, keine unterschwellige Schleichwerbung - um die Gänseblümchen geht es © A. W. Tengg

1. Wetter

Mit Nordwest- bis Westwind ziehen am Donnerstag Wolkenfelder eines Warmfrontausläufers über das Land, die bis zum Nachmittag dichter werden und dann oft die Sonne verdecken. Es bleibt allerdings trocken. In der Früh noch 13 Grad, tagsüber eine Spur wärmer mit Höchsttemperaturen um 25 Grad.

Am Freitag werden die Regenschauer wieder häufiger und es können sich besonders im Bergland auch Gewitter dazu gesellen. Frühtemperaturen ab 14 Grad, Höchstwerte bis 24 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Aufgrund der Wetterlage ist mit einem Gleichbleiben der Ozonwerte zu rechnen. Die Belastung durch Gräserpollen sowie Nessel- und Glaskraut ist gering.

3. Verkehr & Öffis

Öffi-Nutzer müssen sich auf zahlreiche Umleitungen und Ersatzverkehr in der Innenstadt einstellen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Am Bahnhofgürtel (Bereich Stahlgasse) kommt es bis Mitte Juli zwischen 19 und 5.30 Uhr zu einer Spurzusammenlegung.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es von 24.06. bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre zwischen 06.07. und 08.09. mit Umfahrung stadtauswärts über Don-Bosco.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Nächtigungen wieder auf Rekordkurs

Erfreuliche Zwischenbilanz: Nächtigungen übertreffen heuer das Rekordjahr 2017 um vier Prozent im Vergleichszeitraum Jänner bis Mai. Es könnte also wieder ein gutes Tourismusjahr werden. Die Monate Jänner bis Mai 2019 erleben im Vergleich zum vergangenen Jahr eine Steigerung von sieben Prozent auf 430.936 Nächtigungen. Graz-Tourimus-Chef Dieter Hardt-Stremayr will trotz der guten Zwischenbilanz den Ball flach halten. Das bedeute nicht zwangsläufig, dass das Jahr 2019 den zwei Jahre alten Rekord schlagen würde. Die stärkste Tourismussaison für Graz sind die Sommermonate, es gilt also noch abzuwarten, bevor Luftsprünge gemacht werden können. Generell machen die Touristiker gerade eine Hochschaubahn der Gefühle mit. Noch im Mai war die Stimmung unter den Hoteliers trüb. Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) lud zum Hotelier-Gipfel, bei dem man kurzerhand 1,6 Millionen Nächtigungen pro Jahr als Ziel ausrief.

5. Ferienprogramm



Bibongo. Die Kinderstadt

Die Kinderstadt im GrazMuseum. Kinder entdecken und gestalten Stadtleben. In dem Projekt der Kinderfreunde Steiermark wird Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren die Möglichkeit gegeben, ihre eigene Stadt eine Woche lang zu organisieren und zu erleben. Mit spielerisch-didaktischen Mitteln wird die Kinderstadt zum Lebens- und Erlebnisraum. Sie arbeiten auf dem Bauernmarkt, als ChemikerIn oder lernen, wie man sich als Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau in brenzligen Situationen verhält – unterschiedlichste Jobs und Berufe werden ausprobiert.

WO : GrazMuseum

WANN : bis Fr., 8.-12. Juli, 8 bis 16 Uhr





Die Kinderstadt im GrazMuseum. Kinder entdecken und gestalten Stadtleben. In dem Projekt der Kinderfreunde Steiermark wird Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren die Möglichkeit gegeben, ihre eigene Stadt eine Woche lang zu organisieren und zu erleben. Mit spielerisch-didaktischen Mitteln wird die Kinderstadt zum Lebens- und Erlebnisraum. Sie arbeiten auf dem Bauernmarkt, als ChemikerIn oder lernen, wie man sich als Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau in brenzligen Situationen verhält – unterschiedlichste Jobs und Berufe werden ausprobiert. : GrazMuseum : bis Fr., 8.-12. Juli, 8 bis 16 Uhr Spielmobile 2019

Spielbetreuung in Grazer Siedlungen und Parks. Abwechslungsreiche Nachmittage mit viel Action und Spaß. Die Grazer Spielmobile bringen spannende und vielfältige Freizeitangebote in die Parks: Egal ob Sport, Geschicklichkeit, Basteln, Malen, Märchen, Abenteuer oder mehr – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Bei Fragen rund um die Spielmobile (Ersatztermine, Orte etc.) wenden Sie sich an das Amt für Jugend und Familie unter: (0316) 872-3194.

WO : Spielplatz Augasse (Gösting)

WANN : Do., 11. Juli, 15 Uhr





Spielbetreuung in Grazer Siedlungen und Parks. Abwechslungsreiche Nachmittage mit viel Action und Spaß. Die Grazer Spielmobile bringen spannende und vielfältige Freizeitangebote in die Parks: Egal ob Sport, Geschicklichkeit, Basteln, Malen, Märchen, Abenteuer oder mehr – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Bei Fragen rund um die Spielmobile (Ersatztermine, Orte etc.) wenden Sie sich an das Amt für Jugend und Familie unter: (0316) 872-3194. : Spielplatz Augasse (Gösting) : Do., 11. Juli, 15 Uhr Science-Detektive

Mit dem Team der Naturvermittlung unterschiedlichste Experimente durchführen: "In den Sommerferien werdet ihr zu wahren Science-Detektiven! Mit dem Team der Naturvermittlung geht ihr auf eine Entdeckungstour in Bereiche, die für das freie Auge unsichtbar sind. Wir erforschen gemeinsam verborgene Welten mithilfe von Mikroskop und Stereolupe! Habt ihr schon mal einen Schmetterlingsflügel ganz genau betrachtet oder die Augen einer Biene?"

WO: Joanneumsviertel (Treffpunkt: Foyer)

WANN: Do., 11. Juli, 13 bis 14.30 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag.

6. "Baustellen schauen" in Graz

Die Kleine Zeitung startet einen neuen Blog und nimmt die Baustellen des Sommers laufend unter die Lupe. Zum Auftakt: Jene empfindliche Baustelle, die das Herz von Graz derzeit freilegt. Diskutieren Sie mit uns mit! Weil die Mega-Baustelle am Hauptplatz für reges Interesse und gebannte Blicke über die Absperrung bei Passanten sorgte, kam den Besitzern des Imbiss-Standls' "Ulli & Paul" eine Idee für ein noch besseres "Erlebnis": Kurzerhand "installierten" sie eine "Schaustelle" auf die Baustelle. Ein Stockerl, das für gewöhnlich Kindern eine bessere Ausgangsposition auf die Küchenanrichte oder das Waschbecken verschafft, wurde vor der Absperrung platziert. Die Entfernung der alten Schienen, die bereits am vergangenen Samstag begonnen hat, ist mittlerweile abgeschlossen. Am Dienstag liefen die Untergrundarbeiten an. Sollte Sie in Sachen Baustellen etwas bewegen, schreiben Sie uns - entweder direkt in den Kommentaren oder per Mail an graz@kleinezeitung.at!

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.