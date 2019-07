Facebook

Durch die Herrengasse Richtung Hauptplatz bewegen sich seit der Baustelle nur noch Radfahrer und Fußgänger © A. W. Tengg

1. Wetter

Wechselhaft und nur mäßig warm gestaltet sich der Montag. Etwas Sonne geht sich am Vormittag aus. Dazu ist die Schauerneigung erhöht, im Süden werden kräftige Schauer und einzelne Gewitter meist erst am Nachmittag und Abend zum Thema. Es weht mäßiger Wind. Höchsttemperaturen für Juli kühle 23 Grad.

Am Dienstag scheint die Sonne bei durchziehenden, zeitweise kompakten Wolkenfeldern wieder häufiger. Einzelne Regenschauer beschränken sich wohl nur auf das Bergland. Es bleibt mit Nordwestwind eher kühl bis mäßig warm, Höchsttemperaturen um 22 Grad. In der Früh werden 13 Grad erwartet.

2. Luftgüte und Pollenflug

Aufgrund der Wetterlage werden die Ozonwerte wieder sinken. Die Belastung durch Gräserpollen sowie Nessel- und Glaskraut ist gering.

3. Verkehr & Öffis

Öffi-Nutzer müssen sich auf zahlreiche Umleitungen und Ersatzverkehr in der Innenstadt einstellen.

- Die Haltestelle Grottenhofstraße (zwischen Harter Straße und

Straßganger Straße) wird zwischen 30.06. - 04.07. aufgelassen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Am Bahnhofgürtel (Bereich Stahlgasse) kommt es bis Mitte Juli zwischen 19 und 5.30 Uhr zu einer Spurzusammenlegung.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Grottenhofstraße Eisenbahnübersetzung gibt es wegen der Errichtung einer Schrankenanlage von 30.06. bis 04.07. eine Totalsperre.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es von 24.06. bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre zwischen 06.07. und 08.09. mit Umfahrung stadtauswärts über Don-Bosco.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Freiraum für Kinder liegt nur mehr bei 20 Metern

Ferienbeginn mit alarmierenden Befunden: In Graz haben Kinder keinen Platz mehr und in Schulen herrscht Bewegungsmangel. Es sind zwei aktuelle Befunde, die die Lebenswelten unserer Kinder kritisch unter die Lupe nehmen. Denn der Großraum Graz macht es für sie immer schwieriger, so unbeschwert aufzuwachsen, wie ihre Eltern. Präventionsentwickler Georg Kopp schlägt mit Zahlen aus einer internationalen Studie nun Alarm: "In den 1950er-Jahren bewegten sich Kinder in einem Radius von eineinhalb Kilometern um ihr Zuhause. Heute liegt der Bereich, in dem Kinder unbeaufsichtigt sind, bei 20 Metern." Freies, unbeschwertes Spiel: Das ist heute eine echte Seltenheit - mit gesellschaftlichen Folgen: Die Kinder bewegen sich zu wenig. Nicht nur, dass es in der Stadt an Wiesen und Sportplätzen fehlt. Auch im Unterricht hapert es oft an den Möglichkeiten, sich zu bewegen. Hier setzt ein Projekt an, das seit einem Jahr in der Volksschule und den Kindergärten in Premstätten läuft. Jetzt wird erste Bilanz gezogen.

5. Ein gefüllter Konzertabend



Schule der Liebe

Sie sind schon ganz aufgeregt, die kleinen Amoretten, denn sie sollen der Göttin Venus erklären, was sie in der Schule der Liebe alles gelernt haben. Diese Szene steht im Mittelpunkt von John Blows Oper "Venus & Adonis", deren Protagonisten auf so manchem Gemälde durch Schloss Eggenberg flanieren. Thomas Höft und die Neue Hofkapelle Graz unternehmen eine gefühlvolle Liebesreise durch das Grazer Weltkulturerbe, begleitet von sehnsuchtsvoller Barockmusik, gewürzt mit Akrobatik und Improvisation. Das Fest findet an verschiedenen Orten im Schloss statt. Für den Hauptteil im Planentensaal gibt es Sitzplatzkarten.

WO : Schloss Eggenberg

WANN : Mo./Di., 8./9. Juli, 18 Uhr





Musiksommer-Konzerte. Das BelViArte Streichquartett, bestehend mehrheitlich aus Mitgliedern der Grazer Philharmoniker bringt Streichmusik mit hohem Qualitätsanspruch an Menschen in den öffentlichen Raum heran, abseits der gängigen Konzertbühnen. Konzertbesucher können in ungezwungener Atmosphäre mitten in der Grazer Altstadt am Ufer der Mur die schönsten Melodien österreichischer Tonkünstler genießen. Zu hören gibt es Mozart und Schubert bis zu Lehar und Strauß, um den Besuchern die authentische Erfahrung der bekanntesten und beliebtesten Melodien unseres Landes zu bieten.

WO : Stadtschenke

WANN : Mo., 8. Juli, 19.30 Uhr





Konzertreihe neuer Musik. Das Kammermusikensemble Chambre d'écoute und die aus Linz stammende Sopranistin Anna Maria Pammer bringen ein spannendes Programm mit neuer Musik der letzten 50 Jahre sowie zwei Uraufführungen nach Graz. In dem entstehenden 'Hörraum' bietet sich die Gelegenheit, neben Werken der Briten Harrison Birtwistle und Brian Ferneyhough eine Neuinterpretation der 'Drei Ansichten' von Caspar Johannes Walter zu erleben - einer Auseinandersetzung mit Gedichten von Giacomo Leopardi.

WO: Priesterseminar (Barocksaal)

WANN: Mo., 8. Juli, 20 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag.

6. Baustellensommer schickt Öffi-Nutzer auf Umwege

Jetzt hat der Baustellen-Sommer wirklich begonnen: Für die nächsten Wochen ist der Hauptplatz komplett für den Tram-Verkehr gesperrt. Durch die Erneuerung der Schienen müssen sich Fahrgäste auf Ersatzbusse und Umleitungen einstellen. Hier können Sie sich einen Überblick verschaffen. Eine Rundfahrt durch die Stadt zeigt: Die Fahrzeiten sucht man man­cher­orts vergeblich. Durchschnaufen ist dann im August aber nicht eingeplant. Direkt im Anschluss werden am Jakominiplatz erneut Weichen getauscht: 2018 waren es jener für den 1er und 7er, diesmal sind jene für die Linien 3 und 6 an der Reihe. Diese Baustelle wird bis zum 6. September dauern und soll damit rechtzeitig vor Schulbeginn fertig sein.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.