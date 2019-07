Facebook

Ein Blick murabwärts © A. W. Tengg

1. Wetter

Auch am Samstag kann man noch einen sommerlichen Tag genießen. Die Temperaturen steigen weiter schweißtreibend an. Labilisierung zum Abend hin vor einer Kaltfront. Die Gewittergefahr hält sich noch meist in Grenzen. Frühtemperaturen ab 17 Grad, Temperaturhöchstwerte dann bis 33 Grad.

Störungseinfluss ist am Sonntag zu erwarten. Spätestens ab dem späten Vormittag ist mit Gewittern und intensiven Regengüssen zu rechnen. Am längsten scheint die Sonne noch ganz im Südosten. Frühtemperaturen ab 19 Grad, Tageshöchstwerte bis 28 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Ozonwerte werden am Samstag noch einmal ansteigen. Die Belastung durch Gräserpollen sowie Nessel- und Glaskraut und Pilzsporen ist erhöht.

3. Verkehr & Öffis

- Die Haltestelle Grottenhofstraße (zwischen Harter Straße und

Straßganger Straße) wird zwischen 30.06. - 04.07. aufgelassen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Am Bahnhofgürtel (Bereich Stahlgasse) kommt es bis Mitte Juli zwischen 19 und 5.30 Uhr zu einer Spurzusammenlegung.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Grottenhofstraße Eisenbahnübersetzung gibt es wegen der Errichtung einer Schrankenanlage von 30.06. bis 04.07. eine Totalsperre.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es von 24.06. bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre zwischen 06.07. und 08.09. mit Umfahrung stadtauswärts über Don-Bosco.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Medizin Uni Graz Aufnahmetest füllte Stadthalle

Am Donnerstag lockte Sting die Massen zur Grazer Messe. Am Freitag war die Stadthalle wieder bis auf den letzten Platz besetzt - mit Anwärtern auf die verfügbaren Studienplätze. Wir haben uns bei den Bewerbern in der Mittagspause umgehört und nachgefragt, warum sie unbedingt Medizin studieren möchten. 60,5 Prozent der Bewerber sind Frauen. 1.216 Männer und 1.868 Frauen haben sich für die Studien der Human- und Zahnmedizin registriert und sind berechtigt, sich für die 360 Studienplätze (davon 24 für Zahnmedizin) in Graz zu qualifizieren. Bekanntlich sind 75 Prozent der Studienplätze Österreichern vorbehalten, 20 Prozent EU-Ausländern und fünf Prozent Bewerbern aus Drittländern. An der Grazer Med Uni hat sich die Zahl der seit 2007 angemeldet und zugelassenen 810 Studenten, um mehr als das Dreifache auf 3.084 Studenten erhöht.

5. Wohin?



Graz im Wandel

Ein Stadtrundgang mit den GrazGuides während der Styriarte 2019. Vom barocken Palais Attems, der Heimstätte der styriarte, geht es mit den GrazGuides quer durch die wunderschöne Grazer Altstadt – auf der Suche nach Spuren von Musik und Verwandlung in der steirischen Metropole.

WO : Treffpunkt: Palais Attems (Sackstraße 17)

WANN : Sa., 6. Juli, 11 Uhr





Das slowenische Vokalorchester interpretiert Pop, Jazz, Bossa Nova, Funk, Folk und Gospel inklusive aller Instrumente mit seinen rund 50 Stimmen: "Wenn die Stimme zum Instrument wird und das Instrument zur Stimme, hörst Du den Rhythmus frischer Klänge und der Verschmelzung der Harmonien von Perpetuum Jazzile. Ohne die typischen Rhythmen von brasilianischer Bossa Nova, Swing, close harmony, Funk, Pop und Gospel würde unser Repertoire nicht UNSER Repertoire heißen."

WO : Kasemattenbühne

WANN : Sa., 6. Juli, 21 Uhr





Jeden Samstag, kostenlose öffentliche Führungzu den Schauen "The Sky Opens Twice" von Peles Empire und "Ábstract Hungary" von Ákos Ezer. Gleich mehrere großformatige Neuproduktionen spielen mit der Wahrnehmung der Besucher_innen der Institution durch die Adaption, Spiegelung und Streckung ihrer Architektur. So breitet sich der Himmel in der Haupthalle im Erdgeschoss des Künstlerhauses in den Raum aus, während eine großformatige Arbeit auf der Außenwand der Apsis des Künstlerhauses den Einblick in das Innere des Ausstellungsraums offenbart. Die Variabilität der Realität wird vor Augen geführt - die Gegenwart speist sich aus der Vergangenheit speist und lädt zum Dialog und zur Erweiterung des Horizonts ein.

WO: Künstlerhaus

WANN: Sa., 6. Juli, 11 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Samstag.

6. GKB-Kreuzung nun mit Schrankenanlage

An jener Kreuzung in Graz, bei der im September des Vorjahres bei einer Kollision zwischen einem Bus und einer S-Bahn der Graz-Köflacher-Bahn (GKB) die Lenkerin der Linie 33 ums Leben kam, ist nun eine Schrankenanlage in Betrieb gegangen. Im Grazer Stadtgebiet gibt es insgesamt zwölf GKB-Eisenbahnkreuzungen. Vier von ihnen sind nun mit Schrankenanlagen gesichert. Die Vollschrankenanlage wurde am Donnerstag an der Kreuzung Grottenhofstraße fertiggestellt, hieß es am Freitag in der Aussendung der GKB. Doch noch immer seien acht Kreuzungen "nur" mit Lichtzeichen und Andreaskreuzen gesichert. Eine Expertengruppe erarbeite Lösungsvorschläge für die Sicherung aller Eisenbahnkreuzungen der GKB in Graz. Ein erster Zwischenbericht werde noch im Juli erwartet.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.