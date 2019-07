Facebook

1. Wetter

Der Freitag bringt in der Steiermark stabiles und überwiegend sonniges Sommerwetter. Die Gewittergefahr bleibt auch über den Bergen gering. Frühtemperaturen ab 16 Grad, Tagesmaxima wieder bis 31 Grad.

Auch am Samstag steht ein sommerlicher Tag bevor. Die Temperaturen steigen weiter an, die Gewittergefahr hält sich am Nachmittag noch meist in Grenzen. Temperaturhöchstwerte bis 33 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Eine Einhaltung der Vorgaben gemäß Ozongesetz ist zu erwarten. Die Ozonkonzentrationen sind der Jahreszeit entsprechend. Die Belastung durch Gräserpollen sowie Nessel- und Glaskraut und Pilzsporen ist erhöht.

3. Verkehr & Öffis

- Die Haltestelle Grottenhofstraße (zwischen Harter Straße und

Straßganger Straße) wird zwischen 30.06. - 04.07. aufgelassen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Am Bahnhofgürtel (Bereich Stahlgasse) kommt es bis Mitte Juli zwischen 19 und 5.30 Uhr zu einer Spurzusammenlegung.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Grottenhofstraße Eisenbahnübersetzung gibt es wegen der Errichtung einer Schrankenanlage von 30.06. bis 04.07. eine Totalsperre.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es von 24.06. bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Spannungen rund um Grazer Kulturjahr 2020

89 Projekte aus insgesamt 568 Einreichungen soll das Kulturjahr Graz 2020 zum Thema "Urbane Zukunft" umfassen. Aktuellen Ansprüchen auf Inklusion wird ebenso nachgegangen wie soziokulturellen Fragen. Stars wie Bill Fontana und Marino Formenti kommen, Fixpunkte wie Klanglicht und La Strada sind ins Programm eingemeindet. Nebst etablierten Playern wie Literaturhaus, rotor oder uniT tauchen auch Caritas, Jüdische Gemeinde, TU Graz als Projektträger auf. Spannend: 20 Minuten vor Ablauf der Frist wurde das Gemeinderatsstück für das Kulturjahr 2020 fertiggestellt und eingereicht. Kurzfristig sind noch zwei Projekte, die sich der Verkehrsberuhigung widmen wollten, aus dem finalen Programm verschwunden. Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) beteuert, dass es sowohl in seiner Partei als auch in der Koalition heftige Debatten, aber letztlich breiten Konsens gegeben habe. Inoffiziell hört man, dass sich die Freiheitlichen gegen manche Projekte gesperrt haben sollen. Auffällig: Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ) und Nagl traten bei allen großen Projekten zuletzt gemeinsam vor die Medien. Beim Kulturjahr fehlte die FPÖ.



5. Feierabendprogramm



Nette Ёltere Herren

Konzert-Abend. Special Guest: Kurt Gober (KGB) plays the Gubal. Kultur im Grünen 2019. Vier "Nette Ёltere Herren" vereinen Alltagssituationen mit abgeschrägter Lebenserfahrung und verpacken das Ganze in eigenen Liedern mit unkonventioneller Rockmusik. Was da herauskommt, sind sonderbare und – im wörtlichen Sinn – merk-würdige Lieder mit Sofort-und Langzeitwirkung. Es sind insgesamt 164 Jahre Musikerfahrung, die die 4 Herren gemeinsam auf die Bühne bringen. Auf dieser Basis und in Kombination mit ihrer Lebenserfahrung sind originelle und einzigartige Eigenkompositionen entstanden. Eine musikalische Reise durch diverse Alltagsthemen.

WO : Ragnitzbad

WANN : Fr., 5. Juli, 19.30 Uhr





Steirische Rockparty mit frischem, saftigem Rock'n'Roll.

Am Freitag wird die Band "Coole Hadern Combo" mit einem bunten Potpourri aus Rock'n'Roll, Rock und Blues begeistern. Das Programm setzt sich aus Cover-Versionen zusammen, die die Band mit steirischen Texten versieht und auch aus eigenen Stücken, die sich politisch engagiert und humorvoll präsentieren. Die Lieder handeln von der guten alten Zeit wo der Rock’n’Roll noch ein echtes Lebensgefühl war, das nicht verloren gehen darf. Angeprangert wird die Bestechlichkeit und Selbstherrlichkeit in diesem Land.

WO : incafé (Münzgrabenstraße 84a)

WANN : Fr., 5. Juli, 19 Uhr





Das Land Steiermark bietet den Studierenden des Instituts Schauspiel an der KUG auch heuer wieder die Möglichkeit im Burggarten die Shakespeare-Komödie "Maß für Maß" des großen englischen Dramatikers, der Hof und Wald als Spielorte liebte, aufzuführen. In den Innenhöfen der Grazer Burg und dem Burggarten finden sie ihre reizvolle Entsprechung bei einer abendlichen Wanderung durch Raum und Zeit. Shakespeares Komödie fokussiert sich vor dem Hintergrund einer vom Sittenverfall geprägten Gesellschaft auf die Frage nach Moral und Standhaftigkeit.

WO: Burggarten

WANN: Fr., 5. Juli, 20 Uhr

6. Wochenlang keine Bim durch Innenstadt

Keine Trams über Jakomini- und Hauptplatz. Gleich zwei große Baustellen schmeißen diesen Sommer den Öffi-Fahrplan über den Haufen. Vom 6. Juli bis zum 4. August werden Schienenarbeiten in der Innenstadt durchgeführt, in diesem Zeitraum fahren Öffis überhaupt nicht durch die Herrengasse. Sind diese Arbeiten abgeschlossen, geht es mit der Instandsetzung an den Haltestellen 3, 6, 31 und 39 munter weiter. Saniert werden die Gleise in Richtung Norden und Westen. Bis zum 4. August entfallen daher die Linien 4 und 5 vom Jakominiplatz nach Andritz komplett. Ersatzbusse decken den Großteil der Strecke ab und fahren die 4er- und 5er-Haltestelle am Jakominiplatz an. Außerdem gibt es keine Tramfahrten vom Jakominiplatz zur Asperngasse und damit auch nicht auf den Hauptplatz und zum Hauptbahnhof. Die Busse halten in dieser Zeit vor den Marktständen am Jakominiplatz. Die Linien 5 und 6 verschmelzen zwischenzeitlich und verkehren von Puntigam nach St. Peter über den Jakominiplatz. Die Linien 3 und 4 werden über den Sommer durch die Linie 13 zwischen Liebenau und Krenngasse ersetzt.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.