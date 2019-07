Facebook

Ein Blick auf Wetzelsdorf © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Donnerstag wird die Luftschichtung etwas stabiler, nach Auflösung von Restwolken steht in den meisten Regionen der Steiermark somit ein überwiegend sonniger und trockener Sommertag bevor. Gänzlich niederschlagsfrei verläuft der Nachmittag aber voraussichtlich nicht, einzelne Schauer oder Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Frühtemperaturen ab 16 Grad, Maxima bis 27 Grad.

Der Freitag bringt in der Steiermark überwiegend sonniges Sommerwetter. Die Gewittergefahr bleibt auch über den Bergen gering. Es kommt Nordwind auf. Temperaturmaxima um 29 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Ozonwerte werden nur geringfügig ansteigen. Die Belastung durch Gräserpollen sowie Nessel- und Glaskraut und Pilzsporen ist leicht erhöht.

3. Verkehr & Öffis

- Die Haltestelle Grottenhofstraße (zwischen Harter Straße und

Straßganger Straße) wird zwischen 30.06. - 04.07. aufgelassen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Am Bahnhofgürtel (Bereich Stahlgasse) kommt es bis Mitte Juli zwischen 19 und 5.30 Uhr zu einer Spurzusammenlegung.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Grottenhofstraße Eisenbahnübersetzung gibt es wegen der Errichtung einer Schrankenanlage von 30.06. bis 04.07. eine Totalsperre.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es von 24.06. bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. 5,5 Millionen für das Sportjahr 2021

Auf das Kulturjahr 2020 soll in Graz das Sportjahr 2021 folgen. Schon am Donnerstag soll das 5,5 Millionen-Euro-Paket dazu im Gemeinderat beschlossen werden. Einen ersten Einblick in die geplanten Schwerpunkte gaben am Dienstag Bürgermeister Siegfried Nagl, Sportstadtrat Kurt Hohensinner (beide ÖVP), sowie Vizebürgermeister Mario Eustacchio und Klubobmann Armin Sippel (beide FPÖ). Für die Vereine, in denen mehr als 63.000 Grazer trainieren, bedeutet das Sportjahr in erster Linie: mehr Geld. Jeweils eine Million mehr Sportförderung für 2021 bis 2023 und 2,5 Millionen Euro als eigentliches Budget für das geplante Sportjahr kommen dabei aus dem Investitionsfonds. Was dürfen sich die Grazer erwarten?

Veranstaltungen: EM- und WM-Qualifikationsspiele in Ballsportarten und diverse Staatsmeisterschaften sollen den Funken für Sportbegeisterung zünden.

Global Active Cities: Graz klinkt sich in das Netzwerk der "Global Active Cities" ein. Wo man in Sachen Gesundheitsbewusstsein ansetzen kann, schärft man im internationalen Austausch nach.

Initiativen "von unten": Förderungen gibt es für Projekte von Bezirken, Schulen oder Unternehmen im Sportbereich. Liegt mit Herbst 2019 die Sportstrategie 2030 vor, soll der offizielle Startschuss für das Einreichen von Ideen fallen.

5. Wohin?



Maß für Maß

Das Land Steiermark bietet den Studierenden des Instituts Schauspiel an der KUG auch heuer wieder die Möglichkeit im Burggarten die Shakespeare-Komödie "Maß für Maß" des großen englischen Dramatikers, der Hof und Wald als Spielorte liebte, aufzuführen. In den Innenhöfen der Grazer Burg und dem Burggarten finden sie ihre reizvolle Entsprechung bei einer abendlichen Wanderung durch Raum und Zeit. Shakespeares Komödie fokussiert sich vor dem Hintergrund einer vom Sittenverfall geprägten Gesellschaft auf die Frage nach Moral und Standhaftigkeit.

WO : Burggarten

WANN : Do./Fr., 4./5. Juli, 20 Uhr





"sie können spontan vorbeikommen/ für 10 Minuten aus Ihrem alltag aussteigen/ ein textkondensat von der _ wanderpoetin für sie gesprochen hören, weitergehen/ oder so lange verweilen wie es für sie passt. textkondensate sind kurze lyrische texte/

sie sind eine kulturgabe. sie können sich auch ein persönliches textkondensat von der _wanderpoetin für sie geschrieben wünschen und dafür einen termin für ein gespräch vereinbaren."

WO : Cafe Rosenhain

WANN : Do., 4. Juli, 15-17 Uhr





Die Literatur-Show. Gäste: Verena Dürr, Julia Gräfner, Ferdinand Schmalz. Roboter mit Senf, die Dritte. Wie unterhaltsam ist Literatur? Zur Beantwortung dieser Frage haben wir diesmal eine Schauspielerin zu Gast, die auf der Bühne des Schauspielhauses Graz einen Reisepass verspeist. Einen Dramatiker, der in seinen Stücken die Welt mit Schmalz und Fett überzieht. Und eine junge Autorin, die nicht nur famos schreibt, sondern auch singen kann. Literatur und gute Laune. Literatur als Show.

WO: Literaturhaus

WANN: Do., 4. Juli, 20 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag.

6. Gastro-Branche auf Lehrlingssuche

Mit rund 1200 Burschen und Mädchen in Ausbildung sei die Talsohle durchschritten, aber 1200 zusätzliche Lehrlinge würde die steirische Gastronomie und Hotellerie überaus gerne ausbilden. Damit würde die Nachfrage gut abgedeckt. Daher geht die WK in steirischen Bädern auf Tour. Im Straßganger Bad in Graz ging am Mittwoch die "Job mit Aussicht"-Kampagne gleichsam übers Handtuch. Weil man dringend Fachkräfte sucht, sollen im Sommer zwischen Wiese und Wasser junge Leute für eine Lehre im Tourismus, in der Hotellerie und Gastronomie begeistert werden. Laut AMS Steiermark waren im Juni 3188 Personen aus Gastro- und Beherberbungs-Branche auf Arbeitssuche (-5,5 Prozent). Die Zahl der Stellengesuche lag bei 1292 (+3,4 %).

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.