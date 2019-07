Facebook

Ein Blick auf die Murinsel und den Mariahilferplatz © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Mittwoch bringt für einige Stunden vorwiegend sonniges Wetter. Über den Bergen bilden sich in weiterer Folge aber wieder rasch Quellwolken und schon ab Mittag ist in weiten Teilen der Steiermark neben Sonnenschein auch vereinzelt mit Regenschauern oder Gewittern zu rechnen. Frühtemperaturen um 17 Grad, Tageshöchstwerte bis 26 Grad.

Der Donnerstag wird die Luftschichtung schon etwas stabiler, in den meisten Regionen der Steiermark steht ein überwiegend sonniger und trockener Sommertag bevor. Frühtemperaturen ab 16 Grad, Maxima bis 27 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Ozonsituation kann als gering belastet eingestuft werden. Auch die allgemeine Luftgütesituation wird sich verbessern. Die Belastung durch Gräserpollen sowie Nessel- und Glaskraut und Pilzsporen ist leicht erhöht.

3. Verkehr & Öffis

- Die Haltestelle Grottenhofstraße (zwischen Harter Straße und

Straßganger Straße) wird zwischen 30.06. - 04.07. aufgelassen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Am Bahnhofgürtel (Bereich Stahlgasse) kommt es bis Mitte Juli zwischen 19 und 5.30 Uhr zu einer Spurzusammenlegung.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Grottenhofstraße Eisenbahnübersetzung gibt es wegen der Errichtung einer Schrankenanlage von 30.06. bis 04.07. eine Totalsperre.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es von 24.06. bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Was die Grazer zum Bauernmarkt-Umzug sagen

Am Montag haben die Bauarbeiten neben der Oper für den Übergangs-Bauernmarkt begonnen. Auch die Walzmaschinen sind schon dort. Wir haben uns bei den Grazern umgehört, was sie davon halten. "Es kommt mir vor, als wäre es ein Schildbürgerstreich. Mir tut es um jeden Quadratmeter Grünfläche leid.", sagt Michaela Purgstaller. So ähnlich reagierten viele Bürgerinnen und Bürger auf die etwas umständlichere Platzschaffung für die Kaiser-Josef-Standler. Dass für zehnwöchige Renovierungsarbeiten am Ursprungs-Bauernmarkt eine Wiese um 50.000 Euro zubetoniert und dann wieder aufgerissen und neu angesäht werden muss, ist vielen unbegreiflich. Jaqueline Kienreich wundert sich über die plötzlich eingetretene Platznot im sonst so geräumigen Graz. "Warum muss es in der unmittelbaren Nähe sein? Die Stadt ist groß genug, da hätte man viele andere Standorte wesentlich kostengünstiger nutzen können." Aber Markus Wentner weiß: "Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, es ist schon wichtig, dass der Bauernmarkt nicht allzu weit weg siedelt, aber es hätte sicher in jedem Fall billigere Alternativen gegeben."

5. Was, wann, wo?



#GemeinsamAugartln

Jeden ersten Mittwoch im Monat gibt es ein gemeinsames Zusammenkommen beim Augartln. Von 15 bis 18 Uhr: Augartln für Kinder. Dann von 18 bis 21 Uhr: "Get Together" - Gefeiert wird das dritte Jahr "Café Jakomini" mit allen bisherigen ProjektteilnehmerInnen und KooperationspartnerInnen. Das Bezirksprojekt war immer als Low-Budget-Projekt ausgerichtet, das das zum Mitmachen motivieren und das ehrenamtliche Engagement in den Mittelpunkt seiner Arbeit rückte.

WO : Museum der Wahrnehmung

WANN : Mi., 3. Juli, ab 15 bzw. 18 Uhr





Urauffühurng. aXe Körpertheater. Frei nach Eugène Ionesco "Die Nashörner". Menschlichkeit und Individualität versus Mitläufertum und Totalitarismus. Open Air, empfohlen ab 16 Jahren. Je mehr rechtschaffene Bürger sich nach und nach in schnaubende Viecher verwandeln, die rücksichtslos alles niederwalzen, was ihnen im Weg steht, desto größer wird die Bereitschaft der noch nicht Transformierten, in diesen Horden auch die guten Seiten zu sehen. Menschlichkeit und Individualität versus Mitläufertum und Totalitarismus.

WO : Hilmteich

WANN : Mi., 3. Juli, 21 Uhr





Konzertreihe. 5 Tage – 5 Bands. Erfrischende, virtuose Bands in Clubatmosphäre. Von 2. bis 6. Juli gibt’s im Theatercafé bereits zum achten Mal erfrischende, virtuose Bands, außergewöhnliche Clubatmosphäre und exklusive Eierspeisen. Am Mittwoch: LikA (Ass-kicking Country-Rock made in Austria)

WO : Theatercafé

WANN : Mi., 3. Juli, Einlass: 20 Uhr, Konzertbeginn: 21 Uhr





- Concert In The Park. Akustik Pop - Jazz im Vintage Style in Kombination mit kulinarischen Köstlichkeiten. Im modernen akustik Pop & Soul-Jazz-Vintage Style startet die Band ihre Tour in Graz. Dieser mitreißende, groovende Hörgenuss, durch die musikalische Meisterklasse mit den Musikern Livia Hubmann, Predo Peric, Steff Kotter & guest musicians sorgt für pures Gänsehaut-Feeling.

WO: DasLorenz (Heinrichstraße 145)

WANN: Mi., 3. Juli, 18.30 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch.

6. Neuerung für Öffi-Fahrgäste

Ab sofort übernimmt die Stadt Graz wieder die Kontrolle: Fahrgäste der Grazer Öffis müssen nun ihre Tickets nach 20 Uhr nicht mehr beim Busfahrer vorweisen. Der Grund: Es sind wieder Kontrolleure unterwegs. Warum sich die Holding für die neue, alte Praktik entschieden hat, erklärt Pressesprecher Gerald Zaczek-Pichler: "Dadurch wollen wir längere Steh- und Wartezeiten für Busfahrer und Fahrgäste vermeiden. Die damalige Einführung der Fahrscheinkontrolle durch Busfahrer sollte den Fahrgästen ein höheres Sicherheitsempfinden vermitteln." Deswegen soll der Einstieg nach 20 Uhr weiterhin nur an der vorderen Tür möglich sein. Statt des Sicherheitskonzerns Securitas, waren die Fahrer für das Prüfen der Fahrscheingültigkeit zuständig. Jedoch nicht alle: zwischen Bus- und Bimfahrer lag eine "ungleich Behandlung" vor. Jetzt übernimmt jedenfalls die Stadt Graz und schickt eigene Kontrolleure aus.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.