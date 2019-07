Facebook

Der Dienstag bringt kältere Luftmassen und Gewitter © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Dienstag verläuft wechselnd bis stark bewölkt und kühler. Nur vorübergehend zeigt sich noch die Sonne. Mit einer Kaltfront kann es schon um die Mittagszeit erste gewittrige Schauer geben, im Tagesverlauf sind allmählich in der gesamten Steiermark teils kräftige Regenschauer und Gewitter zu erwarten. Die Temperaturen gehen zurück und erreichen bis 28 Grad.

Der Mittwoch bringt zumindest zeitweise sonniges und sommerlich warmes Wetter. Ungetrübt ist es aber nicht, Regenschauer und Gewitter sind vor allem nachmittags mit Schwerpunkt über den Bergen möglich. Die Tageshöchstwerte liegen bei 23 bis 27 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Ozonbelastung wird wieder absinken. Die Belastung durch Gräserpollen sowie Nessel- und Glaskraut und Pilzsporen ist leicht erhöht.

3. Verkehr & Öffis

- Die Haltestelle Grottenhofstraße (zwischen Harter Straße und

Straßganger Straße) wird zwischen 30.06. - 04.07. aufgelassen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Am Bahnhofgürtel (Bereich Stahlgasse) kommt es bis Mitte Juli zwischen 19 und 5.30 Uhr zu einer Spurzusammenlegung.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Grottenhofstraße Eisenbahnübersetzung gibt es wegen der Errichtung einer Schrankenanlage von 30.06. bis 04.07. eine Totalsperre.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es von 24.06. bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Heiß, heißer, Jahrhundertjuni in Graz

Extreme Hitze, viel zu wenig Regen, fast 100 Sonnenstunden mehr als im Schnitt: Der Juni hatte es in Graz in sich. Christian Pehsl bestätigt: "Ja, es war der bisher wärmste Juni in Graz überhaupt. Selbst der Wert aus dem Jahrhundertsommer 2003 wurde geknackt." 22,8 Grad beträgt der Tagesmittelwert für den heurigen Juni, weiß der Meteorologe bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Der bisherige Rekordwert aus 2003 lag bei 22,1 Grad, das langjährige Mittel (1981-2000) liegt bei 18,6 Grad. Damit war die 2019er-Ausgabe des Grazer Juni im Mittel um durchschnittlich 4,2 Grad wärmer. Schaut man auf die Tageshöchstwerte, zeigt sich, dass im Juni 28 Tage Sommertage (wärmer als 25 Grad) waren, davon galten elf Tage sogar als Hitzetage (wärmer als 30 Grad) mit dem absoluten Spitzenwert von 37,2 Grad, gemessen am 27. Juni. Nur zwei Juni-Tage waren kühler als 25 Grad. Das alles ist ein Kontrastprogramm zum Mai: Der war im Schnitt viel zu kalt.

5. Wohin?



::mensch,Tier!::

Urauffühurng. aXe Körpertheater. Frei nach Eugène Ionesco "Die Nashörner". Menschlichkeit und Individualität versus Mitläufertum und Totalitarismus. Open Air, empfohlen ab 16 Jahren. Je mehr rechtschaffene Bürger sich nach und nach in schnaubende Viecher verwandeln, die rücksichtslos alles niederwalzen, was ihnen im Weg steht, desto größer wird die Bereitschaft der noch nicht Transformierten, in diesen Horden auch die guten Seiten zu sehen. Menschlichkeit und Individualität versus Mitläufertum und Totalitarismus.

WO : Hilmteich

WANN : Di./Mi., 1./2. Juli, 21 Uhr





Konzertreihe. 5 Tage – 5 Bands. Erfrischende, virtuose Bands in Clubatmosphäre. Von 2. bis 6. Juli gibt’s im Theatercafé bereits zum achten Mal erfrischende, virtuose Bands, außergewöhnliche Clubatmosphäre und exklusive Eierspeisen. Am Dienstag: PKAW (Einsteigen, anschnallen und ab geht die Post!)

WO : Theatercafé

WANN : Di., 2. Juli, Einlass: 20 Uhr, Konzertbeginn: 21 Uhr





Hopkinson Smith (Laute) spielt Dowland, Johnson, Holborne und Ponce. Styriarte 2019. Zarte Nachtstimmungen entfaltet Hopkinson Smith auf der Laute. Auf authentische Renaissancemusik folgt ein Stück virtuoser Barock-Nachahmung: Der Mexikaner Manuel Ponce verstand sich auf den Stil einiger Barockkomponisten, dass er eigene Werke unter deren Namen herausgab. So ist seine Suite im barocken Stil ein perfektes Imitat des Dresdner Lautenmeisters und Bachfreundes Sylvius Leopold Weiss.

WO: Kulturzentrum Minoriten (Minoritensaal)

WANN: Di., 2. Juli, 20 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Öffi-Preiserhöhung ist da

Seit dem 1. Juli sind die Öffi-Tickets wieder teurer. Die neuen Tarife für Bus und Tram in Graz und der Steiermark im Überblick - und wie man doch Geld sparen kann. Die wichtigsten Zahlen: Die Stundenkarte kostet ab sofort 2,50 Euro (plus zehn Cent), die 24-Stunden-Karte 5,50 Euro (plus 20 Cent). Auch die geförderte Jahreskarte Graz wurde teurer: Der Zuschuss der Stadt Graz für Grazer bleibt mit 175 Euro gleich, die Karte kostet daher nun 281 Euro (regulär 456 Euro; plus 16 Euro). Der "Zehnerblock" kostet unverändert viel - also 20,60 Euro. Neu ab Juli: Neben den Eltern kann eine dritte, im Steirischen Familienpass eingetragene Person die Kinder dieser Eltern gratis in Öffis mitnehmen (bis Ende 15. Lebensjahr). Auch diese dritte Person erhält Tickets günstiger. Und: Mitte August startet der Verkauf für das neue Top-Ticket für Studierende.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.