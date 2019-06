Facebook

Einfach mal die Seele baumeln lassen © A. W. Tengg

1. Wetter

Auch am Samstag bleibt es in der gesamten Steiermark wolkenlos, stabil und hochsommerlich warm. Frühtemperaturen um 17 Grad, Höchstwerte bis 30 Grad.

Am Sonntag setzt sich das stabile und wolkenlose Sommerwetter fort. Mit Höchstwerten um 34 Grad wird es zudem brütend heiß.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Ozon-Konzentrationen sind nicht bedenklich. Die Belastung durch Gräserpollen sowie Nessel- und Glaskraut und Pilzsporen ist erhöht.

3. Verkehr & Öffis

- Die Haltestelle Grottenhofstraße (zwischen Harter Straße und

Straßganger Straße) wird zwischen 30.06. - 04.07. aufgelassen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Am Bahnhofgürtel (Bereich Stahlgasse) kommt es bis Mitte Juli zwischen 19 und 5.30 Uhr zu einer Spurzusammenlegung.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Grottenhofstraße Eisenbahnübersetzung gibt es wegen der Errichtung einer Schrankenanlage von 30.06. bis 04.07. eine Totalsperre.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es von 24.06. bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. So heiß wird es auf Grazer Plätzen

Aktuelle Messungen in der Stadt zeigen enorme Temperaturunterschiede zwischen Flächen mit blankem Asphalt und Stellen, wo Bäume Schatten spenden. Mitten in seinen Temperaturmessungen, die Johannes Gepp am 26. Juni in Graz durchführte, musste er verdutzt innehalten: Beim Radweg neben dem Augartenbad zeigte das Display 60,7 Grad an. "Ich bin auch davon ausgegangen, dass eine Brise von der Mur zur Kühlung beiträgt. Aber wenn die Sonne in einem bestimmten Winkel auf das Wasser auftrifft, wird sie reflektiert und aufs Ufer zurückgeworfen", erklärt Gepp, Präsident des Naturschutzbundes. Fünf Standorte in Graz hat er unter die Lupe genommen. In der Elisabethstraße etwa stellte er 27,3 Grad am Boden unter Bäumen fest – und 45,4 Grad, wenn Bäume fehlten. Gepp sieht sich in einem bestätigt: "Laubbäume sind in einer Stadt wie Graz enorm wichtig."

5. Was darf es sein?



Augartenfest 2019 im Volksgarten

Baustellenbedingt übersiedelt das Augartenfest 2019 in den Volksgarten. Live u.a. Karmic, Gnackwatschn, Dub FX, The Uptown Monotones, Scheibsta & Die Buben. Eröffnet wird das größte Grazer Sport-, Jugend- und Familienfest mit dem traditionellen Frühschoppen mit Start um 11 Uhr. Das Highlight des Nachmittags bietet uns die Soundportalbühne, bei der wieder Tausende feiern. Bis sich die Reihen am Abend füllen, lädt die große Wiese vor der Bühne zum Picknick und Chillen ein! Die Aftershowparty steigt im p.p.c.

WO : Volksgarten

WANN : Sa., 29. Juni, ab 11 Uhr





Die schönste Location in Graz verwandelt sich beim Schlossbergball in einen glanzvollen Outdoor-Ballroom. Der einzigartige Mix aus elegantem Ball und cooler Sommerparty startet bereits im "Entrée" an der Talstation der Schlossbergbahn, wo Warm Up DJ's, Cocktails und Walking Acts auf die einzigartige Nacht einstimmen. Oben am Schloßberg angekommen, trifft man einander zunächst auf der Red Carpet Piazza, bevor im Ballsaal Kasematten Formel 1 Star Mark Webber die Gäste willkommen heißt und die coolen Schlossbergball-Society-Rookies und eindrucksvolle Artisten für Ballroom-Feeling pur sorgen.

WO : Schloßberg

WANN : Sa., 29. Juni, 20.30 Uhr





Styriarte 2019. Zwei junge Streichquartette und ein kolossaler Zyklus: Eliot Quartett, Pacific Quartet Vienna. Beethovens sechs späte Quartette in drei Konzerten an einem Tag. So treffen Opus 127 und 132 aufeinander, das große cis-Moll-Quartett Opus 131 und das heitere F-Dur-Quartett Opus 135, schließlich Opus 130 und sein ursprüngliches Finale, die "Große Fuge". Dazwischen sorgen kulinarische Intermezzi und mehr für erfüllte Frei-Zeit.

WO: Schloss Eggenberg

WANN: Sa.., 29. Juni, 15, 17.30 & 21 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Samstag.

6. Es tut sich was in Graz

Nicht nur obige Veranstaltungen werden am Samstag für reges Treiben in Graz sorgen. Laut wird es auch am Hauptplatz beim Fridays For Future Flashmob. Die als Versammlung angemeldete Aktion steht unter dem Motto "Stirb mit uns!". Hingewiesen werden soll auf Klimaerhitzung, Naturzerstörung und Artensterben. Los geht es um 11.55 Uhr.

Nachhaltig wird es vor Omas Teekanne auf dem Nikolaiplatz. Ab 10 Uhr findet dort bis 18 Uhr ein Selbermacher-Festival statt. DesignerInnen liefern Inspirationen und in Workshops werden verschiedene kreative Techniken gezeigt. Beim Open-Air-Designmarkt verkaufen 15 Desginerinnen und Designer aus Graz und Umgebung ihre mit Liebe gestalteten Produkte.

Die Sägespäne fliegen hingegen im Citypark, wenn die besten Lehrlinge aus allen Bundesländern Ihr Können unter Beweis stellen. Der Bundeslehrlingswettbewerb wird um 14.30 Uhr mit der Siegerehrung abgeschlossen.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.