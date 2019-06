Facebook

Ein schattiger Blick Richtung Herrengasse © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Freitag bringt mit Nordwestwind wieder durchwegs sonniges Wetter, Restwolken lösen sich rasch auf. Es bleibt zwar sommerlich warm, wird aber nicht mehr so heiß wie am Vortag. Frühtemperaturen bereits ab 21 Grad, Tageshöchstwerte dann bis 30 Grad.

Auch am Samstag ist es sonnig, stabil und sommerlich warm. Frühtemperaturen ab 17 Grad, Höchstwerte wieder bis 30 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Grenzwertüberschreitungen bei den Ozonwerten werden nicht erwartet. Die Belastung durch Gräserpollen sowie Nessel- und Glaskraut ist erhöht.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Am Bahnhofgürtel (Bereich Stahlgasse) kommt es bis Mitte Juli zwischen 19 und 5.30 Uhr zu einer Spurzusammenlegung.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es von 24.06. bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Auf ins Freibad: Die günstigsten Bäderpreise

Auch Richtung Wochenende macht die Hitze keine Pause. Tipps für den Besuch im Schwimmbad, die das Geldbörsel schonen: Wer nicht unbedingt den ganzen Tag über im Becken schwimmen muss, kann sich anstelle einer Tageskarte um 6,80 Euro auch für ein 2-Stunden-Ticket um 4,50 Euro entscheiden. Ab 17 Uhr kostet der Eintritt in die städtischen Freibäder ebenfalls 4,50 Euro - damit kann man bis zur Sperrstunde von Augartenbad und Co. um 20 Uhr planschen. Kinder bis zum 6. Lebensjahr sind weiterhin gratis mit dabei. Und: Schüler, Studenten bis 25, Zivil- und Grundwehrdiener, Lehrlinge, Menschen mit Behinderung, Inhaber einer SozialCard und Mindestpensionisten zahlen 4,60 Euro für die Tageskarte und 4,30 Euro für 2 Stunden. Darüber hinaus gibt es verschiedene Kombikarten: Etwa die "3-Tages-Karte für Zwei" um 59 Euro, welche drei Tageseintritte in Grazer Bädern, eine Berg- und Talfahrt mit der Schöckl-Seilbahn sowie eine Fahrt pro Person mit dem Hexenexpress und Fahrten mit Bahn oder Lift auf den Schloßberg inkludiert.

5. Schon Pläne?



merk-würdig gewöhnlich 2019

"Merk-Würdig gewöhnlich" geht in sein zweites Jahr und präsentiert neue Akteur*innen und ein neues Thema. Auch heuer werden vier Teilnehmer*innen, alle 60 Jahre und älter, mit uns Erfahrungen aus ihren inneren Reisen teilen, die diesmal die Frage, die uns allen in der Kindheit gestellt wurde, als Ausgangspunkt haben: "Wenn ich einmal groß bin, ..." Was hatte ich geantwortet? Was sage ich jetzt? Wie werde ich reagieren? Kinderlieder der Alten, Jugend in den Falten.

WO : Forum Stadtpark

WANN : Fr./Sa./So., 27.-30. Juni, 17 Uhr





2 Festivaltage, 7 Theatervorstellungen, die Abschlusspräsentationen der Spielclubs, der Partnerklassen und des Skating Amadeus Chors. Auch in dieser Spielzeit haben spiel-/theaterbegeisterte Kinder und Jugendliche in den Next Liberty-Spielclubs und Partnerklassen ein ganzen Jahr über gemeinsam Neues ausprobiert, improvisiert, geprobt, eigene Texte verfasst, gemeinsam Bühnenbildideen entwickelt, Requisiten gebastelt und ihre eigenen Theaterprojekte umgesetzt. Die jungen Bühnen-Held*innen erhielten dabei Support vom Next Liberty; Am 27. und 28. Juni hebt sich nun der Vorhang für die Kinder, die sich sehr darauf freuen, die Bühne zu erobern und ihre eigenen Geschichten vor Publikum präsentieren zu dürfen. Hier finden Sie eine Programmübersicht.

WO : Next Liberty

WANN : Fr., 28. Juni, ab 13 Uhr





- Das größte Studenten-Event Europas. Mit "Kleeblattlauf" am Beginn, zudem sorgen auf sieben Bühnen 20 DJs & Live Acts für Feierlaune und eine unvergessliche Partynacht. Was als kleine Party zum Ausklang des sogenannten "Kleeblattlaufes" 1985 begann, hat sich mittlerweile zu DEM Studentenfest Europas entwickelt. 35 Jahre später wurden an die 87.000 "Kleeblatt-Leibchen" ausgegeben. Und seit 35 Jahren beginnt ganz genau mit Ende des Laufes um Punkt 18.00 Uhr das legendäre USI-FEST. Dann geht's auch los mit Bierkrugschieben, Rodeoreiten, dem Surfsimulator & natürlich ersten Beats auf den 7 Arealen.

WO: Uni Sportzentrum Rosenhain

WANN: Fr., 28. Juni, 18 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag.

6. Erster Puntigamer Markttag

Der Grazer Marktkalender wird erweitert: Diesen Freitag wird um 12 Uhr der Puntigamer Markttag im Brauquartier eröffnet - samt gratis Parken und Freibier. Dieser findet in Zukunft jeden Freitag ebenfalls ab 12 Uhr statt. Im September 2016 gab es im Brauquartier die offizielle Grundsteinlegung. Mit dem Markttag wird der Grundstein für die Belebung des Quartiersplatzes gelegt: Der GenussBauernLaden Hillebrand bietet dort in Kooperation mit seinen Lieferanten eine breite Auswahl an bäuerlichen Köstlichkeiten sowie erstmals das "Puntigamer Marktwürstel". Ebenso sorgt das Burgerlokal Freigeist mit Getränken und dem Puntigamer Marktburger für das leibliche Wohl. Kulinarisch abgerundet wird das Angebot mit Grillhendl, Smoothies, Eis und Süßigkeiten. An den Markttagen ist das Parken in der Tiefgarage des Brauquartiers kostenlos. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kann das Brauquartier mit der Bim-Linie 5 erreicht werden.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.