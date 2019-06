Facebook

In Graz und auf den Straßen geht es am Mittwoch heiß her - 34 Grad sollen es werden © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Mittwoch wird es unter Hochdruckeinfluss nochmals heißer. Dabei überwiegt den ganzen Tag über strahlend sonniges Wetter. Frühwerte bereits ab 20 Grad, Tageshöchsttemperaturen bis 34 Grad.

Am Donnerstag ist es bis in den Nachmittag hinein überwiegend sonnig und mit Temperaturen bis 35 Grad brütend heiß. Es wird der Höhepunkt der Hitzewelle erreicht. Mit aufkommendem Nordwestwind fließen bis zum Abend langsam kühlere Luftmassen ein und die Gewittergefahr steigt kurzzeitig an. Auch der Wind legt kräftig zu.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Ozonbelastung wird weiter ansteigen. Die Konzentrationen sind noch unbedenklich. Die Belastung durch Gräserpollen sowie Nessel- und Glaskraut ist erhöht.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Am Bahnhofgürtel (Bereich Stahlgasse) kommt es bis Mitte Juli zwischen 19 und 5.30 Uhr zu einer Spurzusammenlegung.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es von 24.06. bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Die Formel 1 in Graz

Rennpilot Max Verstappen wird vom Karmeliterplatz aus in seinem F1-Boliden den Schloßberg erklimmen und in die Grazer Kasematten einfahren. Dort gibt es um 12 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz mit Bürgermeister Siegfried Nagl, Red Bull Motorsportberater Helmut Marko und Bernhard Rinner, Geschäftsführer der Theaterholding Graz. Beides wird live auf Videowalls in die Fanzone am Karmeliterplatz übertragen. Im Vorfeld geben dort Verstappen und ein Kollege Pierre Gasly sowie die Piloten Daniil Kvyat und Alexander Albon ab 10 Uhr noch Autogramme. Die Fanzone am Karmeliterplatz ist von 9 bis 16 Uhr bei freiem Zutritt geöffnet. Wichtig: Von 8 Uhr bis circa 15.30 Uhr ist der Schloßberg gesperrt.

5. Was tut sich?



100 Jahre Schloß St. Martin

Buchpräsentation mit Barbara Stelzl-Marx und Katharina Bergmann-Pfleger. "Begleiten Sie uns im Rahmen der Buchpräsentation durch die bewegte Geschichte des Bildungshauses: Von seinen Wurzeln im 9. Jahrhundert über den Beginn der österreichischen Volksbildung durch Josef Steinberger im Jahr 1919, der Phase als 'Martinshof' während der NS-Zeit, den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, der weiten Verzweigung der Fach- und Hauswirtschaftsschulen in der gesamten Steiermark ab den 1950ern bis in die Gegenwart. Heute ist St. Martin als innovatives Bildungszentrum offen für alle Menschen."

WO : Schloss St. Martin

WANN : Mi., 26. Juni, 19.30 Uhr





Entertainer Andy Lee Lang mit seiner Band. Musik von den Beach Boys, den Platters, den Drifters, bis hin zu den Temptations, Frankie Valli & The Four Seasons und Songs wie "The Great Pretender", "Sugar Baby Love" und "My Girl", "Teenager In Love" bilden die Grundlage für eine musikalische Zeitreise durch die Jahrzehnte. Beginnend in den 50’s, ein Stopp in den 60’s, wo in Kalifornien der Surf Sound kreiert wurde, ein Streifzug durch die 70’s, ein nächster Halt in der Soul-Ecke von Mowtown, bis hin zu Pop-Größen wie Billy Joel, der dieses Gesangs-Element verwendete – all das und viele Überraschungen sind die musikalischen Zutaten dieser neuen Show.

WO : Orpheum

WANN : Mi., 26. Juni, 20 Uhr





Latin Live mit Silvio Gabriel & Cuba Libre. Heiße karibische Tanzrhythmen und coole Drinks. An insgesamt zwölf Abenden bis September, jeweils mittwochs ab 19 Uhr gibt es am Lendplatz heiße Salsaklänge. Seit neun Jahren wird "Latin LIve" von Tausenden Tanz- und Latinos-Begeisterten gestürmt.

WO: Lendplatz

WANN: Mi., 26. Juni, ab 19 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch.

6. Bilanz: So "kriminell" ist Graz

Ein erfolgreiches Resümee zieht das Kriminalmuseum nach seinem Neustart. Zum Jubiläum sind auch Sonderführungen im Juli geplant. Im Vorjahr kam nach langem Hin und Her ob der von Schimmel befallenen Kellerräume des Museums im Uni-Hauptgebäude mit dem "Kriminalmuseum Neu" in der Heinrichstraße 18 das Comeback. Laut Leiter Christian Bachhiesl mit großem Erfolg. "Die Wiedereröffnung hatte sofort einen Ansprung der Besucherzahlen zur Folge, wir hatten 2018 über 5.300 Besucher (2017 waren es nur 2.600)", freut er sich. Auch die Führungen laufen sehr gut. Bachhiesl: "Es kommen viele Schulklassen, aber auch Betriebsausflüge, Vereine, Private und natürlich auch Angehörige und Gäste der Universität." Die Zwischenlösung mit den digitalen Führungen betrachtet er kritisch, "die Leute wollen echte Objekte, und die kommen sie jetzt wieder eifrig anschauen".

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.