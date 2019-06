Facebook

Ab Dienstag klettern die Temperaturen wieder über 30 Grad - ab Mittwoch deutlich © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Dienstag setzt sich in der gesamten Steiermark überwiegend sonniges und sehr warmes Sommerwetter durch. Nachmittags entstehen dann zwar ein paar Quellwolken, diese führen aber nur ganz vereinzelt zu einem kurzen Schauer. Frühwerte ab 17 Grad, Tageshöchsttemperaturen bis zu 31 Grad.

Am Mittwoch wird es noch heißer, dazu überwiegt unter Hochdruckeinfluss den ganzen Tag über strahlend sonniges Wetter. Frühwerte bereits ab 19 Grad, Tageshöchstwerte bis 35 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Ozonbelastung wird ansteigen. Aktuell sind die Konzentrationen noch relativ niedrig. Die Belastung durch Gräserpollen sowie Nessel- und Glaskraut ist erhöht.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Am Bahnhofgürtel (Bereich Stahlgasse) kommt es bis Mitte Juli zwischen 19 und 5.30 Uhr zu einer Spurzusammenlegung.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es von 24.06. bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Über 100 Grazer Spielstätten fehlt noch Bescheid

In einer Woche wäre es zu spät: Ende Juni läuft die Frist für den nötigen Prüfungsbescheid ab, daran erinnert die Stadt Graz per Infokampagne. Bei betroffenen Einrichtungen beruhigt man. Es sei noch genügend Zeit. Konzerthallen und Co. müssen bis dahin den nötigen Sicherheitsnachweis vorlegen. Der Grund für die Sorge: Bei sage und schreibe 165 Grazer Spielstätten war vor einer Woche dieser Bescheid noch ausständig. Immerhin habe man fünf Jahre lang Zeit gehabt, heißt es im Büro des zuständigen Vizebürgermeisters Mario Eustacchio (FPÖ). Gemäß der VSVO (Veranstaltungssicherheitsverordnung) müssen Spielstätten "Mindeststandards" bezüglich Fluchtwege und Brandschutz erfüllen und dies per Prüfbescheinigung nachweisen. Bis 30. Juni 2019.

5. Wohin?



Neugestaltung des Schlossberg Museums

Vortragende: Otto Hochreiter, Sibylle Dienesch und Martina Zerovnik vom Stadtmuseum Graz. Im Mai 2020 soll am Grazer Schlossberg ein neues Museum eröffnet werden. Das Millionenerbe einer Grazer Bürgerin hat die Finanzierung wesentlich unterstützt. Daher wollen wir auf Initiative des Beirates für Bürgerbeteiligung (BBB, Sprecher Ing. Raimund Berger) den Grazerinnen und Grazern die Möglichkeit geben, mehr über dieses wichtige Projekt zu erfahren sowie Fragen und Anregungen einzubringen.

WO : Rathaus (Gemeinderatssitzungssaal)

WANN : Di., 25. Juni, 18 Uhr





Entwicklungspolitischer Informations- und Präsentationstag mit 24 steirischen Organisationen und Initiativen. Dieses Jahr unter dem Schwerpunktthema "Nachhaltige Entwicklung". Vereine und Organisationen zeigen, wie durch konkrete Projekte nachhaltige Lebensperspektiven für Menschen in Ländern des globalen Süden geschaffen werden können. Dabei stehen steirische Projekte im Mittelpunkt. Zu den wichtigsten Themenbereichen zählen dabei Ernährungssicherung, Gesundheit, nachhaltige Landwirtschaft und Bildung. Außerdem werden in Workshops für Schulklassen Themen wie Menschenrechte, Ernährungssicherheit, fairer Handel, Klimaschutz und Nachhaltigkeit behandelt.

WO : Joanneumsviertel

WANN : Di., 25. Juni, 8.30-14.30 Uhr





(Stadt)Geschichten von zugewanderten und geflüchteten Frauen in Bild, Text und Ton. Musikalische Begleitung: Irina Karamarkovic & Denovaire. Diskriminierungen, Ausschlüsse und Zugehörigkeiten, aber auch Eroberungslust waren die Themen der Workshop-Reihe Frau und fremd: Mein Graz. Die Teilnehmerinnen wurden auch an einem jeweils selbst gewählten Ort von Maryam Mohammadi ins Bild gesetzt. Die zivilgesellschaftliche Aktivistin und Autorin Ishraga Mustafa Hamid liest aus ihrem Buch "Die Gesichter der Donau", in dem sie beschreibt, wie sie nach Wien gekommen, in dieser Stadt angekommen und geblieben ist. Und sie erzählt auch, welche Herausforderungen politische Ereignisse und gesellschaftliche Veränderungen für uns alle mit sich bringen.

WO: ISOP-plauderBar

WANN: Di., 25. Juni, 19 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Der neue Chef für Verkehrsplanung in Graz

Diese Personalentscheidung wurde nicht nur im Grazer Rathaus mit Spannung erwartet - nach der Anhörung von drei verbliebenen Kandidaten ist es nun fix: Wolfgang Feigl wird ab Juli das städtische Amt der Verkehrsplanung übernehmen. Feigl war zuletzt beim Land Steiermark als Leiter des Bereiches "Radwege, Lärmschutz, Unfallhäufungsstellen" tätig. Neben Feigl stellten sich am Montag noch zwei weitere Kandidaten den Fragen der Grazer Stadtregierer. "Die Komptenz des Bewerbers hat uns alle überzeugt. Diplomingenieur Feigl entspricht in allen Punkten den angeforderten Kriterien", so Vizebürgermeister und Personalreferent Mario Eustacchio. Auch die Verkehrsstadträtin Elke Kahr spricht von einer guten Entscheidung, habe doch Feigl zuletzt wiederholt mit städtischen Ämtern bestens zusammengearbeitet.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.