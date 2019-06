Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Woche beginnt mit angenehmen Temperaturen, bevor es wieder hochsommerlich wird © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Montag stellt sich wieder etwas stabileres Sommerwetter ein. Anfangs kann es allerdings noch Restbewölkung und bis in die Mittagsstunden auch noch den einen oder anderen Regenschauer geben. Ab dem frühen Nachmittag lockert es immer mehr auf und die Sonne zeigt sich wieder. In der Früh hat es um ab 16 Grad, bis zu 28 Grad sind tagsüber möglich.

Am Dienstag stellt sich überwiegend sonniges und heißes Sommerwetter ein. Die Gewittergefahr ist gering. Frühwerte ab 15 Grad, Tageshöchsttemperaturen bis zu 31 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Derzeit ist die Luftqualität ausgezeichnet. Weder beim Ozon, noch bei den anderen Luftschadstoffen finden sich derzeit nennenswerte Konzentrationen. Die Belastung durch Gräserpollen sowie Nessel- und Glaskraut ist gering.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Am Bahnhofgürtel (Bereich Stahlgasse) kommt es bis Mitte Juli zwischen 19 und 5.30 Uhr zu einer Spurzusammenlegung.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es von 24.06. bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. 10-Jahres-Projekt: Infotafeln zu Straßennamen

In einem ersten Schritt gibt es Aufklärung über belastete Straßennamen. Insgesamt sollen Infotafeln in allen 734 Straßen aufgestellt werden, die nach Personen benannt sind. Mit 1,3 Millionen Euro wird das Projekt zu Buche schlagen. Der Start soll noch heuer erfolgen: Im ersten Schritt werden die 82 historisch bedenklichen Namen durch Zusatztafeln in den jeweiligen Straßen erklärt, nach und nach sollen bis 2028 dann alle weiteren Namensgeber und ihre Leistungen vor den Vorhang geholt werden. Federführend ist das Grazer Stadtvermessungsamt, die Umsetzung erfolgt durch die Holding und das Straßenamt. Auch das städtische Kulturamt und die Karl-Franzens-Universität wurden für die inhaltliche Aufarbeitung ins Boot geholt. Basis war unter anderem das Buch "Grazer Straßennamen" von Prof. Karl Albrecht Kubinzky und der Magistratsbediensteten Dr. Astrid Wentner. Und: Ein Stadtplan mit Erklärungen aller personenbezogenen Straßennamen wird künftig auch auf der Graz-Homepage online gestellt.

5. Wohin am Montag?



Zusammensetzung. Mit Abstimmung

Straßenlabor für Zivilcourage: "Der öffentliche Raum gehört uns allen, er ist für uns alle da! Und dennoch erleben Menschen, dass sie aufgrund ihres Aussehens, ihres Alters, ihres Geschlechts, ihrer Herkunft oder ihres Andersseins verbal oder körperlich angegriffen, beleidigt oder herabgewürdigt werden. Damit wird ihnen das Recht auf den öffentlichen Raum streitig gemacht. Was kann man da tun, wie soll man reagieren, wohin kann man sich wenden, wie können wir beistehen und unterstützen? Wenn Sie bei diesen Fragen mitreden und sich mit anderen abstimmen wollen, dann setzen Sie sich doch zu uns an einen Tisch: Wir tauschen uns dazu aus. Erlebte Situationen werden vom InterACT-Ensemble live in Szene gesetzt und kreativ bearbeitet."

WO : Hauptplatz

WANN : Mo./Di., 24./25. Juni, 17 Uhr





Straßenlabor für Zivilcourage: "Der öffentliche Raum gehört uns allen, er ist für uns alle da! Und dennoch erleben Menschen, dass sie aufgrund ihres Aussehens, ihres Alters, ihres Geschlechts, ihrer Herkunft oder ihres Andersseins verbal oder körperlich angegriffen, beleidigt oder herabgewürdigt werden. Damit wird ihnen das Recht auf den öffentlichen Raum streitig gemacht. Was kann man da tun, wie soll man reagieren, wohin kann man sich wenden, wie können wir beistehen und unterstützen? Wenn Sie bei diesen Fragen mitreden und sich mit anderen abstimmen wollen, dann setzen Sie sich doch zu uns an einen Tisch: Wir tauschen uns dazu aus. Erlebte Situationen werden vom InterACT-Ensemble live in Szene gesetzt und kreativ bearbeitet." : Hauptplatz : Mo./Di., 24./25. Juni, 17 Uhr Archiv der Strukturen

Jugendgalerie. Generalthema der diesjährigen Atelierwoche des BORG Monsbergergasse war das Darstellen von Strukturen mit Hilfe der Malerei. Im Schloss Limberg und seiner näheren Umgebung finden sich viele Spuren und Strukturen, sowohl natürlichen aber auch künstlichen Ursprungs. Die SchülerInnen waren aufgefordert nach diesen Oberflächen zu suchen und das Gefundene malerisch zu sichern. Die Jugendgalerie im Rathaus zeigt eine Auswahl der entstandenen Arbeiten.

WO : Fotogalerie des Grazer Rathauses

WANN : Mo. bis Fr., 8-18 Uhr





Jugendgalerie. Generalthema der diesjährigen Atelierwoche des BORG Monsbergergasse war das Darstellen von Strukturen mit Hilfe der Malerei. Im Schloss Limberg und seiner näheren Umgebung finden sich viele Spuren und Strukturen, sowohl natürlichen aber auch künstlichen Ursprungs. Die SchülerInnen waren aufgefordert nach diesen Oberflächen zu suchen und das Gefundene malerisch zu sichern. Die Jugendgalerie im Rathaus zeigt eine Auswahl der entstandenen Arbeiten. : Fotogalerie des Grazer Rathauses : Mo. bis Fr., 8-18 Uhr Baustellenlesung UB GRAZ

Lesung unter freiem Himmel. Die Bestseller-Autorin Doris Knecht wird vor der Kulisse der entstehenden Universitätsbibliothek unter freiem Himmel aus ihrem Roman "weg" lesen. Zwei fast fremde Menschen auf einer gemeinsamen Mission mit unsicherem Ausgang. Eine Frau und ein Mann, die sich kaum kennen und nicht besonders mögen, müssen sich gemeinsam auf die Suche machen, nach dem einzigen, was sie im Leben gemeinsam haben: eine erwachsene Tochter, mit psychischen Problemen und plötzlich verschwunden. Carsten Otte vom Südwest-Rundfunk moderiert. (Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung zur gleichen Zeit im Literaturhaus statt.)

WO: Vorplatz ReSoWi-Zentrum (Uni-Campus)

WANN: Mo., 24. Juni, 19 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag.

6. Die bekannteste "Rad-Omi" von Graz

"Da passt jemand nicht sonderlich gut auf seine Oma auf." -Mit diesem Kommentar und dem dazugehörigen Foto hat Alexander Römich die Lacher der Instagram-User auf seiner Seite. Die Geschichte dahinter: "Ich war mit meiner Freundin am Dietrichsteinplatz in Graz unterwegs, als plötzlich die Frau am Rad an uns vorbeifuhr. Mit Krücken! Ich sag's ehrlich - wir haben dreißig Minuten durchgelacht, als wir das gesehen haben", erzählt Römich, der das Foto auf Instragram postete. Auch wenn man sich in einer ersten Reaktion die Augen reibt und sich ein Schmunzeln nicht verkneifen kann, sei klar gesagt: Zur Nachahmung ist die Aktion nicht empfohlen! Die Krücken stehen nicht nur links und rechts weit ab und können andere Verkehrsteilnehmer behindern, sie machen aus einer Radfahrt natürlich auch eine ziemlich wackelige Angelegenheit.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.