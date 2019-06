Facebook

Legen Sie am Wochenende doch eine Entschleunigungsmeile ein - so wie hier, gesehen am Rosenhain © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Samstag bringt Störungseinfluss und somit schauer- und gewitteranfälliges Wetter. Im Tagesverlauf können sich häufig und in der ganzen Steiermark teils kräftige Regenschauer und Gewitter bilden, dazwischen kann sich aber auch vereinzelt die Sonne zeigen. Der Niederschlagsschwerpunkt dürfte am Nachmittag und Abend im Süden zu liegen kommen. Frühtemperaturen um 17 Grad, Höchsttemperaturen bis 26 Grad. Der Wind bleibt abseits von gewittrigen Schauern schwach.

Ein kleinräumiges Tiefdruckgebiet knapp südlich von uns sorgt auch am Sonntag für unbeständiges Wetter. Die Sonne zeigt sich voraussichtlich nur zwischendurch und es können immer wieder teils gewittrige Regenschauer durchziehen, die kräftigsten am Nachmittag. Die Temperaturen ändern sich kaum, die Höchstwerte liegen nach Frühwerten um 16 Grad bei 25 Grad. Der Wind wird etwas stärker und die Schwüle geht damit zurück.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Luftqualität ist sehr gut. Selbst die sonst übliche Belastung durch hohe Ozonwerte bleibt uns derzeit erspart. Die Belastung durch Gräserpollen sowie Nessel- und Glaskraut ist etwas erhöht.

3. Verkehr & Öffis

Die Bushaltestelle "Karlauplatz" in Richtung Griesplatz wird saniert. Die Buslinien 39 und 67 fahren diese rund 14 Tage lang nicht an.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Am Bahnhofgürtel (Bereich Stahlgasse) kommt es bis Mitte Juli zwischen 19 und 5.30 Uhr zu einer Spurzusammenlegung.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es von 24.06. bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Wetterextreme und ihre Folgen

2500 Hektar landwirtschaftliche Kulturen von Hagelgewitter zu Fronleichnam betroffen. Gerade, als viele Steirer am Abend des Fronleichnamstags glaubten, dass nach punktuell sehr heftigen Gewittern (in Teilen von Graz hat es in zwei Stunden mehr als 50 Liter pro Quadratmeter geschüttet, während es wenige Kilometer entfernt fast trocken blieb) das gröbste überstanden sei, ging es vielerorts in der Nacht von vorne los. Insgesamt wurden nicht weniger als 51.000 Blitz-Entladungen gezählt. Nachdem Hagel schon vergangenen Sonntag einen Millionenschaden angerichtet hat, hat es laut Hagelversicherung abermals große Flächen - insgesamt 2500 Hektar - in der Steiermark erwischt. Betroffen waren vor allem die Bezirke Hartberg-Fürstenfeld, Leibnitz, Weiz, Graz-Umgebung und Deutschlandsberg. "Das Hagelereignis mit ergiebigen Niederschlägen verursachte einen Gesamtschaden von knapp 1,5 Millionen Euro. Betroffen sind sämtliche Ackerkulturen, Wein- und Obstkulturen und das Grünland. Besonders den Erdbeeren wurde massiv zugesetzt", so der steirische Landesleiter Josef Kurz. Nächste Woche rückt die zweite große Hitzewelle dieses Jahres mit über 35 Grad heran. Dadurch wird der Juni 2019 ziemlich sicher der bisher wärmste Juni der Messgeschichte werden.

5. Wohin?



Springfestival Graz 2019

Das Grazer Festival für elektronische Kunst und Musik feiert seine 19. Ausgabe. Am Samstag warten zwei Geheimtipps auf alle Besucher: Andhim - new boys in town (Dom im Berg, 22 Uhr); Butterbar Fünf Sterne (Postgarage, 22 Uhr);

WO : Dom im Berg/ Postgarage

WANN : Sa., 22. Juni, 22 Uhr





Nuovo Cinema Italia 2019

Italienisches Kino der Gegenwart. Das 13. italienische Filmfestival bietet mit 7 Grazpremieren und 4 Publikumslieblingender vergangenen Monate auch heuer wieder eine große Vielfalt an Themen. Alle Filme in italienischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Am Samstag: Come un gatto in tangenziale - Wie eine Katze auf der Autobahn (16 Uhr, Premiere); Ammore e Malavita - Love & Crime (18 Uhr);

WO : KIZ Royal

WANN : Sa., 22. Juni, 16/ 18 Uhr





Die Prinzessin auf der Erbse

Frei nach Hans Christian Andersen für Kinder ab 4 Jahren. Mit dem Theater Auguste. Es war einmal ein Prinz, der wollte eine Prinzessin heiraten, aber es sollte eine wirkliche, echte Prinzessin sein. Nun reiste er durch die ganze Welt um eine solche zu finden. Aber überall stand etwas im Wege. Prinzessinnen waren schon genug da, aber...

WO: FRida & freD

WANN: Sa., 22. Juni, 16 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Samstag.

6. Öffi-Nutzer können am Samstag sparen

Das 25-Jahr-Jubiläum des Steirischen Verkehrsverbunds feiert man mit einem Geschenk für die Fahrgäste: Stundenkarten in der gesamten Steiermark gelten am 21. und 22. Juni als Tageskarten. Wer eine beliebige Stundenkarte für Bus-, Bahn oder Bim kauft, bekommt den restlichen Tag für die gekauften Tarifzonen geschenkt. Eine Stundenkarte bezahlen und sie als Tageskarte nutzen, heißt es also am Samstag. Wichtiger Hinweis: Die Aktion "gilt für alle 1-bis-6-Stunden-Karten zum vollen oder ermäßigten Preis. Auch die Familienermäßigung kann angewendet werden". Einem Wochenendausflug steht also nichts im Weg.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.