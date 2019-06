Facebook

IDYLLISCH: Der Blick vom Rosenhain auf Graz © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Montag beschert uns schwül-warmes und etwas unbeständiges Wetter. Zeitweise scheint zwar die Sonne, zeitweise können aber ein paar Regenschauer. Im Grazer Raum könnte es aber auch vorwiegend trocken bleiben. Abgesehen im Nahbereich der Schauer weht wenig Wind, die Höchsttemperaturen werden bei 27 Grad liegen.

Das etwas unbeständige Wetter geht am Dienstag weiter. Der Vormittag bietet höchst wahrscheinlich trockenes und sonniges Wetter. Am Nachmittag bilden sich größere Quellwolken und in der Folge sind einzelne teils kräftige gewittrige Regenschauer möglich. Es ist dazu schwül-warm, die Höchsttemperaturen liegen zwischen um 28 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Derzeit sind keine Grenzwertüberschreitungen zu erwarten. Die Belastung durch Gräserpollen, Roggen und Pilzsporen ist erhöht.

3. Verkehr & Öffis

Die Bushaltestelle "Karlauplatz" in Richtung Griesplatz wird saniert. Die Buslinien 39 und 67 fahren diese rund 14 Tage lang nicht an.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Am Bahnhofgürtel (Bereich Stahlgasse) kommt es bis Mitte Juli zwischen 19 und 5.30 Uhr zu einer Spurzusammenlegung.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Puntigamer Straße (Bereich Puchstraße bis Puntigamerbrücke) kommt es bis 19.06. wegen nächtlichen Straßenarbeiten von 20 bis 6 Uhr zu Spurum- und zusammenlegungen.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Mur-Baustellenstraße wird rückgebaut

Die Mega-Baustellen in Graz neigen sich dem Ende zu: Das Murkraftwerk ist fast fertig, der Speicherkanal in Zentrumsnähe geht ins Finale. Das nördliche Ende des Zentralen Speicherkanals nimmt langsam Form an. Bei der Radetzkybrücke entsteht eines der acht Kaskadenbauwerke, das gleichzeitig auch als "Stadtbalkon" eine neue Aussichtsplattform wird. Über diese Bauwerke kann das Schmutzwasser gespeichert und nach und nach zur Kläranlage Gössendorf weitergeleitet werden. Bis zur zweiten Jahreshälfte will die Holding Graz im Bereich vom Murkraftwerk bis zur Radetzkybrücke fertig sein. "Die Baustellenstraße in der Mur wird bereits rückgebaut", sagt Holding-Sprecher Gerald Zaczek-Pichler. Bis die Augartenbucht fertig ist, bleibt aber von der Brücke bis dorthin eine Straße in der Mur übrig. Der Bereich südlich vom Kraftwerk wird bis Sommer 2020 fertig. 2021 soll der Speicherkanal in Betrieb gehen. Und: Der neue Kanal zieht ab 2020 einen Ausbau der Kläranalge um weitere 40 Millionen Euro nach sich.

5. Schon Pläne?



Internationales Improv Festival

Das internationale Improvisationstheater Festival "Dog & Fish" von allerDings in englischer Sprache. Zum 2. Mal werden vier internationale Gruppen („The Ferocious 4“, Niederlande, „Poulpe Production“, Frankreich, „Mona & Shara do Impro“, Amerika, „Playing with the Enemy“, Israel/Naher Osten) eingeladen, um dem Grazer Publikum die Vielseitigkeit von Improvisationstheater nahezubringen. Ziel ist es, neue und innovative Einblicke in das Improvisationstheater zu geben und Internationalität, Interkulturalität und Innovation zu fördern.

WO : TaO!-Theater am Ortweinplatz

WANN : ab Mo., 17. Juni, ab 19.30 Uhr





Die zweitägigen Sommerkonzerte werden präsentiert vom Johann Joseph Fux Konservatorium Graz Fachbereich für Popularmusik. Am Montag (öffentliche Abschlussprüfung): Mit Friedrich Ligg Band, Csaba Lantos Band sowie The Ghostbusthers, Conditional Convergence, Fried Cream, KonsPop Syndicate und anderen.

WO : Postgarage (2nd floor)

WANN : Mo./Di., 17./18. Juni, ab 19 Uhr





Das französische Kulturinstitut (Institut culturel franco-autrichien de Graz) feiert am Montag , dem 17. Juni ab 18 Uhr das französische Musikfestival "Fête de la musique" - Musikabend zur Begrüßung des Sommers im Herzoghof. "Jour Fixe" der Société France-Autriche.

WO : Institut Culturel Franco-Autrichien (Herzogshof)

WANN : Mo., 17. Juni, ab 18 Uhr





Beim 1. Grazer History Slam geht es um Texte, die sich mit (zeit-)geschichtlichen Ereignissen beschäftigen. Ob persönliche Geschichten oder überlieferte Erzählungen aus der Familie, die mit Ereignissen verknüpft sind, die die Gesellschaft bewegt haben. Es geht um den persönlichen Zugang, es geht um (Zeit-)Geschichte, es geht um literarische Bearbeitung, es geht um Texte, die sich im Zeitlimit von 6 Minuten persönlich vortragen lassen.

WO: Café Kaiserfeld

WANN: Mo., 17. Juni, 19 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag.

6. Heute schon geblinkt? ;-)

Vor Kurzem wurden uns Steirern ja eine zweifelhafte "Ehre" zuteil: Der ÖAMTC gab das Ergebnis einer Untersuchung in freier Wildbahn bekannt - 60.000 Pkw-Lenker waren stichprobenartig beim Abbiegen genau beobachtet worden. Das Ergebnis des Bundesländer-Vergleichs: Während 87 Prozent der Burgenländer richtig geblinkt haben, taten dies nur 42 Prozent der Steirer - und landeten damit auf dem letzten Platz. Deckt sich das mit den eigenen Erfahrungen auf den Straßen zwischen Leoben und Leibnitz? Und sind die Lenker in der Landeshauptstadt gar die größten Blinkmuffel unter den Blinkmuffeln? Unsere Online-Umfrage bejaht dies: Zwei Drittel bestätigen, dass hier öfter aufs Blinken "vergessen" wird. In Graz jedenfalls wird besonders gern am Operning stadteinwärts beim Spurwechseln aufs Blinken vergessen. Oder stadtauswärts kurz vor dem Riesplatz.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.