Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Sonntag schieben sich Gewitterwolken vor die Sonne und sorgen für Abkühlung © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Sonntag bleibt es bis zum späteren Vormittag noch sonnig und es wird sehr warm und schwül. Bald aber entstehen teils kräftige Schauer- und Gewitter, die sich im Laufe des Nachmittages ausbreiten. Es ist nicht mehr so heiß, nach Frühwerten um 19 Grad erreichen die Temperaturmaxima vor den Schauern bis zu 30 Grad.

Der Montag beschert uns schwül-warmes und etwas unbeständiges Wetter. Zeitweise scheint zwar die Sonne, zeitweise können aber ein paar Regenschauer. Im Grazer Raum könnte es aber auch vorwiegend trocken bleiben. Abgesehen im Nahbereich der Schauer weht wenig Wind, die Höchsttemperaturen werden bei 27 Grad liegen.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Ozonwerte steigen, Grenzwertüberschreitungen werden zurzeit nicht erwartet. Die Belastung durch Gräserpollen, Roggen und Pilzsporen ist erhöht.

3. Verkehr & Öffis

Die Bushaltestelle "Karlauplatz" in Richtung Griesplatz wird saniert. Die Buslinien 39 und 67 fahren diese rund 14 Tage lang nicht an.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Am Bahnhofgürtel (Bereich Stahlgasse) kommt es bis Mitte Juli zwischen 19 und 5.30 Uhr zu einer Spurzusammenlegung.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Puntigamer Straße (Bereich Puchstraße bis Puntigamerbrücke) kommt es bis 19.06. wegen nächtlichen Straßenarbeiten von 20 bis 6 Uhr zu Spurum- und zusammenlegungen.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Die Faszination der Event-Runs

Gestern führte der Grazathlon wieder durch die Stadt und die Damen lassen sich bei der härtesten Sightseeingtour nicht zwei Mal bitten. Sie bekommen immer mehr Lust auf den Hindernislauf, ihr Anteil im Starterfeld steigt von Jahr zu Jahr. "Wir werden heuer rund 5000 Teilnehmer haben, rund 35 Prozent davon sind Frauen", sagte OK-Boss Lothar Brandl im Vorfeld. Während die Teilnehmerzahlen bei neuen Laufsportformaten regelrecht explodieren, stagnieren sie bei klassischen (Marathon-)Läufen. "Wir sehen, dass viele Läufer den Gesundheitsaspekt wieder vermehrt in den Vordergrund rücken", sagt Graz-Marathon-Chef Michael Kummerer. Oder einfach den Spaß. Klaus Höfler und Georg Michl haben diesen Trend unter die Lupe genommen. Die sozialen Medien und die (Wieder-)Entdeckung der Natur als grenzenloser Bewegungspark durch die Trailrunningszene hat auch neue Stars emporgespült.

5. Familienfreundliches Programm



Botanik-Brunch

über Heilpflanzen. Ist gegen jede Krankheit ein Kraut gewachsen? Was ist dran an der Heilkraft von Pflanzen? Wie erklärt die Wissenschaft die Wirkungsweise? Allgemein verständliche Einblicke in neueste Forschungen über Heilpflanzen geben um 10:30 Uhr Rudolf Bauer vom Institut für Pharmazeutische Wissenschaften, sowie um 11:30 Uhr Martin Grube vom Institut für Biologie. Führungen durch die Heilpflanzenabteilung des Botanischen Gartens starten um 11 und 12:30 Uhr. Eine Station serviert Schmackhaftes, wie Wiesendudler und Kräutersuppe. Für Kinder ist ein eigener Workshop geplant.

WO : Botanischer Garten

WANN : So., 16. Juni, ab 10 Uhr





über Heilpflanzen. Ist gegen jede Krankheit ein Kraut gewachsen? Was ist dran an der Heilkraft von Pflanzen? Wie erklärt die Wissenschaft die Wirkungsweise? Allgemein verständliche Einblicke in neueste Forschungen über Heilpflanzen geben um 10:30 Uhr Rudolf Bauer vom Institut für Pharmazeutische Wissenschaften, sowie um 11:30 Uhr Martin Grube vom Institut für Biologie. Führungen durch die Heilpflanzenabteilung des Botanischen Gartens starten um 11 und 12:30 Uhr. Eine Station serviert Schmackhaftes, wie Wiesendudler und Kräutersuppe. Für Kinder ist ein eigener Workshop geplant. : Botanischer Garten : So., 16. Juni, ab 10 Uhr Ella, bunt und Pferd

Tanztheaterstück für alle – im Speziellen für Kinder (ab 4 Jahren). Eine phantasievolle Auseinandersetzung mit der Endlichkeit. Tanzend und spielend findet sich Ella zwischen den Welten. Neckend und liebend freundet sie sich mit der Buntheit an.

Mit experimentellen Bewegungselementen aus dem zeitgenössischen Tanz – vielfältig unterstützt durch Musik, Materialien und theatralische Elemente – erzählen die Tänzerinnen die lustvollen, farbenreichen und spannenden Erlebnisse der Hauptfigur Ella.

WO : Literaturhaus

WANN : So., 16. Juni, 16 Uhr





Tanztheaterstück für alle – im Speziellen für Kinder (ab 4 Jahren). Eine phantasievolle Auseinandersetzung mit der Endlichkeit. Tanzend und spielend findet sich Ella zwischen den Welten. Neckend und liebend freundet sie sich mit der Buntheit an. Mit experimentellen Bewegungselementen aus dem zeitgenössischen Tanz – vielfältig unterstützt durch Musik, Materialien und theatralische Elemente – erzählen die Tänzerinnen die lustvollen, farbenreichen und spannenden Erlebnisse der Hauptfigur Ella. : Literaturhaus : So., 16. Juni, 16 Uhr Heldenwerkstatt

Museum experimentell. Komm mit auf eine spannende Entdeckungsreise durch das Archäologiemuseum! Ab 6 Jahren. "Komm mit auf eine spannende Entdeckungsreise durch das Archäologiemuseum! Wie eine Archäologin oder ein Archäologe kannst du hier Objekte untersuchen und bearbeiten, antiken Handwerkern auf der Spur sein und dabei immer selbst Dinge ausprobieren." Anmeldung unter: (0316) 80 17-95 60

WO: Archäologiemuseum (Treffpunkt: Foyer)

WANN: So., 16. Juni, 15.30 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag.

6. Ungewöhnlicher Gast im UKH Graz

Es war wohl eine der lustigsten Meldungen der Woche: Mitarbeiter im UKH Graz trauten ihren Augen nicht. Da spazierte einfach eine Gams durch die Eingangstür und schaute sich im Spital um - E-Card Fehlanzeige. "Wir haben in der Früh gelüftet - und dann war die Gams plötzlich da", erzählt Gerald Schlemmer, der Leiter der Krankenhausverwaltung. Die Gams spazierte dann auch durch das benachbarte LKH-West und verschwand dann so schnell, wie sie gekommen war. "Die Gams hat jedenfalls keine Behandlung gebraucht", schmunzelt Schlemmer. Das Tier dürfte wohl im nahen Wald am Plabutsch zu Hause sein.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.