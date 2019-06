Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beim dem Sturm der Franzosen auf den Schloßberg vor 210 Jahren gab es den Kriegssteig noch nicht. Dieser ist "erst" 100 Jahre alt © A. W. Tengg

1. Wetter

Sonnig und heiß geht es am Donnerstag weiter. Meist ziehen nur hohe Schleierwolken durch. Am Nachmittag kann es im östlichen Bergland isolierte Hitzegewitter geben. Überwiegend geht der Tag sonnig und trocken zu Ende. Mit etwas weniger Südwind als am Vortag erreichen die Höchsttemperaturen 32 Grad.

Die Hitzewelle dauert an. Am Freitag gibt es Sonnenschein bei hochsommerlichen Temperaturen. Die Gewittergefahr ist sehr gering, am Himmel halten sich nur dünne Schleierwolken. Es wird noch eine Spur heißer, die Höchstwerte kommen auf bis 33 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Ozonwerte werden weiter ansteigen. Grenzwertüberschreitungen werden zurzeit nicht erwartet. Die Belastung durch Gräserpollen, Roggen und Pilzsporen ist hoch.

3. Verkehr & Öffis

Die Bushaltestelle "Karlauplatz" in Richtung Griesplatz wird saniert. Die Buslinien 39 und 67 fahren diese rund 14 Tage lang nicht an.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Heinrichstraße 73 gibt es bis 14.06. eine Postenregelung von 8.15 Uhr bis 16.30 Uhr.

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Puntigamer Straße (Bereich Puchstraße bis Puntigamerbrücke) kommt es bis 19.06. wegen nächtlichen Straßenarbeiten von 20 bis 6 Uhr zu Spurum- und zusammenlegungen.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht. Spurzusammenlegung im Bereich Radetzkystraße bis Joanneumring von 11.06. bis 14.06.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen bis 14.06.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Graz damals und heute: 1809, 1959/2019

Vor genau 210 Jahren begann der napoleonische Sturm auf den Grazer Schloßberg (siehe Veranstaltungstipp). Von damals gibt es natürlich keine Bilder. Sehrwohl gibt es Luftaufnahmen aus dem Jahr 1959. Winfried Ganster vom Stadtvermessungsamt hat sich die Mühe angetan, diese Aufnahmen mit den jüngsten Luftbildern, die im März 2019 aufgenommen wurden, gegeüberzustellen. Das Ergebnis: Nicht nur rund um die heutige Eisteichsiedlung hat sich das Bild binnen 60 Jahren markant verändert. Hier kommen Sie zur Fotoserie. Diese und andere Luftbilder sorgen nicht nur bei einem Vergleich für Unterhaltung. Sie dienen ganz als Basis für die Arbeit der Stadtplanung, des Straßenamtes, der Feuerwehr, jedes Bauherrn. Übrigens: Das zuständige Stadtvermessungsamt feiert kürzlich seinen 30. Geburtstag.

5. Schon Pläne?



DramatikerInnenfestival Graz

Zwischen 12. und 16. Juni wird nach Rede-Möglichkeiten und nach Sätzen gesucht, die es heute braucht. Diese erobern nicht nur vertraute Grazer Theater-Spielstätten, sondern auch eine ehemalige Druckerei, Kirchen und den öffentlichen Raum. In Lesungen, Diskussionen, Performances und Inszenierungen thematisieren sie Frustration, Hoffnung und Wut, auf der Suche nach etwas, das sich wieder Wir nennen lässt. Am Donnerstag: 18 Uhr - Künstlerhaus: Stefanie Sargnagel. "Statusmeldungen". Lesung. 19 Uhr: Menschen mit Problemen, Teile I bis III - von Sibylle Berg - Publikumsgespräch im Anschluss (Haus 2). 20 Uhr: Julian Hetzel –The Automated Sniper. Gastspiel des Frascati Theater Amsterdam, Niederlande (Haus 1).

WO : Verschiedene Orte (Künstlerhaus, Schauspielhaus)

WANN : bis So., 16. Juni





Zwischen 12. und 16. Juni wird nach Rede-Möglichkeiten und nach Sätzen gesucht, die es heute braucht. Diese erobern nicht nur vertraute Grazer Theater-Spielstätten, sondern auch eine ehemalige Druckerei, Kirchen und den öffentlichen Raum. In Lesungen, Diskussionen, Performances und Inszenierungen thematisieren sie Frustration, Hoffnung und Wut, auf der Suche nach etwas, das sich wieder Wir nennen lässt. Am Donnerstag: 18 Uhr - Künstlerhaus: Stefanie Sargnagel. "Statusmeldungen". Lesung. 19 Uhr: Menschen mit Problemen, Teile I bis III - von Sibylle Berg - Publikumsgespräch im Anschluss (Haus 2). 20 Uhr: Julian Hetzel –The Automated Sniper. Gastspiel des Frascati Theater Amsterdam, Niederlande (Haus 1). : Verschiedene Orte (Künstlerhaus, Schauspielhaus) : bis So., 16. Juni FAT - Fabulous Austrian Trio

Das Fabulous Austrian Trio mit Alex Machacek (guitar), Raphael Preuschl (bass guitar) undHerbert Pirker (drums). Das Fabulous Austrian Trio ist, wie sich die drei beharrlichen Hutträger im vollen Wortlaut nennen, keine gitarrenlastige Band. FAT ist eine integrative innovative Combo, die zwischen Jazz, Rock und einer Art Fusion nur schwer fassbar ist, aber den Beweis antritt, dass sich ein Power-Trio und abgedrehte komplexe Musik mit viel Innenarchitektur nicht ausschließen müssen. Bei aller Virtuosität bleiben Form und Ensemblegeist stets bestimmend.

WO : Stockwerk

WANN : Do., 13. Juni, 20 Uhr





Das Fabulous Austrian Trio mit Alex Machacek (guitar), Raphael Preuschl (bass guitar) undHerbert Pirker (drums). Das Fabulous Austrian Trio ist, wie sich die drei beharrlichen Hutträger im vollen Wortlaut nennen, keine gitarrenlastige Band. FAT ist eine integrative innovative Combo, die zwischen Jazz, Rock und einer Art Fusion nur schwer fassbar ist, aber den Beweis antritt, dass sich ein Power-Trio und abgedrehte komplexe Musik mit viel Innenarchitektur nicht ausschließen müssen. Bei aller Virtuosität bleiben Form und Ensemblegeist stets bestimmend. : Stockwerk : Do., 13. Juni, 20 Uhr 1809: 200 Jahre napoleonischer Sturmlauf

auf den Grazer Schlossberg. Der Grazer Schlossberg gerät in den Fokus der europäischen Geschichte. Lesung mit Robert Preis und Stefan Rothbart mit Kurzvorträgen von Leopold Toifl und Ulrich Becker. Im Juni 1809 richten napoleonische Truppen heftige Angriffe gegen den Grazer Schlossberg – jedoch vergebens. Denn oben leistet eine rund 900 Mann starke österreichische Besatzung unter Major Hackher hartnäckigen Widerstand. Der Krieg wird jedoch vor den Toren Wiens entschieden: Napoleon siegt bei Wagram über Erzherzog Karl. Zwei Romane schildern in ganz unterschiedlicher Weise jene Wochen, in denen Graz Schauplatz eines Schlachtgeschehens wurde.

WO: Landeszeughaus (Treffpunkt: Foyer)

WANN: Do., 13. Juni, 18.30 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag.

6. Stadt Graz verkauft abgeschleppte Fahrräder

Die Premiere gab es im Vorjahr. Und nun kommt die Wiederholung: Die Stadt Graz verkauft rund 60 abgeschleppte Fahrräder. Das Straßenamt entfernt ja regelmäßig Räder, die verkehrsbehindernd abgestellt werden. Wer ein gebrauchtes Fahrrad sucht, ist bei der Aktion der Stadt Graz wohl gut aufgehoben. Melden sich die Besitzer binnen eines halben Jahres nicht, gehen sie ins Eigentum der Stadt über. Deshalb kommen sie jetzt am Donnerstag, 13. Juni, ab 17 Uhr unter den Hammer und werden versteigert. Die Räder kann man bereits eine halbe Stunde früher besichtigen. Die Versteigerung findet bei der Firma Wuthe in der Triester Straße 25 statt.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.