Die Öffi-Station Puntigam umgeben von saftigem Grün © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Dienstag verläuft über weite Strecken sehr sonnig und heiß. Am Nachmittag bilden sich dann ein paar Quellwolken, die speziell im südlichen Bergland zu Schauern oder Gewittern heranwachsen können. Bis zum Abend sind teils heftige Gewitter dann nirgends ausgeschlossen. Es weht teils lebhafter Südwind. Frühtemperaturen ab 18 Grad, Tageshöchstwerte um 31 Grad.

Das zumeist sonnige und hochsommerlich warme Wetter hält auch am Mittwoch an. Weiterhin weht teils lebhafter Südwind. Die Gewittergefahr geht gegenüber dem Vortag wieder zurück, lokale Entwicklungen sind aber nicht gänzlich auszuschließen. Höchstwerte bei 31 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Grenze der Ozoninformationsschwelle wird nicht erreicht werden. Die Belastung durch Gräserpollen, Roggen und Pilzsporen ist hoch.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Heinrichstraße 73 gibt es bis 14.06. eine Postenregelung von 8.15 Uhr bis 16.30 Uhr.

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Puntigamer Straße (Bereich Puchstraße bis Puntigamerbrücke) kommt es bis 19.06. wegen nächtlichen Straßenarbeiten von 20 bis 6 Uhr zu Spurum- und zusammenlegungen.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht. Spurzusammenlegung im Bereich Radetzkystraße bis Joanneumring von 11.06. bis 14.06.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen bis 14.06.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Rauchfrei-Bilanz der Wirte in und um Graz

Gesetzeslage hin oder her: Viele Wirte in Graz und Umgebung haben ein Rauchverbot längst umgesetzt. Wie ihre Erfahrungen sind und was der Initiator des Volksbegehrens sagt. Sukzessive wurden Aschenbecher aus Lokalen verbannt, vom Café Kaiserfeld, Office-Pub über das Café Sacher bis zum Blendend. 881.692 Österreicher haben das Nichtraucherschutz-Volksbegehren "Don't smoke" unterstützt. Mit 43.087 Unterschriften (22 Prozent der Wahlberechtigten) war Graz unter den Landeshauptstädten exklusive Wien der Spitzenreiter. Wie die Bilanz heute ausfällt? Während sich laut Gabriele Pammer vom Thomawirt (Leonhardstraße) "unterm Strich nichts geändert hat", hat Gerfried Schraußer schon einen "Dämpfer" erlebt: Zunächst habe der Gastgarten seiner Kaffeesiederei (Conrad-von-Hötzendorf-Straße) viel aufgefangen. "Aber ab Oktober ging der Umsatz um fast 20 Prozent zurück."

5. Schon Pläne?



Fotografie im Forum

Magazinpräsentation "rûm IV" mit Beiträgen von Autor*innen des Literaturmagazins "mischen". "rûm" hat sich Fotografien verschrieben, die auf analogem Film entstanden sind. Die "rûm"-Herausgeber*innen, Maria Lichtenegger und Harald Wawrzyniak, bilden eine Plattform speziell für diese Art von Fotografie und laden Fotograf*innen dazu ein, Arbeiten in Form eines Magazins zu zeigen. Durch das formale Auswahlkriterium der "Film-Fotografie" werden die Bilder unterschiedlicher Fotograf*innen vermischt, neu angeordnet und in eine eigenständige Erzählung verwoben.

WO : Forum Stadtpark

WANN : Di., 11. Juni, 19 Uhr





Anlässlich der Internationalen Woche der Archive 2019 möchten wir Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung für Archive diskutieren. Wie können aus digitalen Daten archivfähige Informationen aufbereitet werden? Was sind überhaupt archivwürdige Daten? Welche neuen Aufgaben ergeben sich aus der Digitalisierung für kommunale Archive und das Stadtarchiv Graz? Mit Vortrag von Brigitte Rigele.

WO : Stadtarchiv

WANN : Di., 11. Juni, 17 Uhr





Die "Kino-Saison" auf der Murinsel ist eröffnet - bei Schlechtwetter im Cafe. Zeitgenössische Filme, Visuals und Klassiker präsentiert von OchoReSotto (dienstags) und dem Filmzentrum im Rechbauerkino (mittwochs). Vor einzelnen Vorstellungen gibt es Hintergrundinfos und Anekdoten zum Film. Am Dienstag: "Leto" (RUS 2018, OmU) - Regie: Kirill Serebrennikov. A love triangle emerges around a rock and roll musician, his protege and his wife in 1980s Russia.

WO: Murinsel

WANN: Di., 11. Juni, 21 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Spendenaktion für Tierschutz-Verein

Grazer Tierschutz-Verein "Wildtiere in Not" hat bei laufender Spendenaktion schon rund 16.000 Euro gesammelt. Wie berichtet, nimmt der am Hilmteich ansässige Verein seit dem 1. Juni keine neuen Tiere mehr auf. Als zuständiger Referent hatte Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ) betont, dass man nun handeln müsse, "um den rechtlichen Graubereich zu verlassen". Das Angebot der Stadt: Der Verein erhält 300.000 Euro, um außerhalb von Graz auf einem neuen Areal einen Neustart hinzulegen. Bleibt man aber am Hilmteich, müsse das Areal redimensioniert werden. Letzteres sei aber nicht denkbar, betonte Grossmann kürzlich gegenüber der Kleinen Zeitung. "In Graz werden wir nichts bekommen - und kleiner werden, um am Hilmteich zu bleiben, geht nicht." Stattdessen hoffe sie, dass die laufenden Gespräche im Hinblick auf zwei mögliche Grundstücke im Grazer Umland erfolgreich verlaufen. Eine Online-Petition für den Erhalt des Vereins erreichte bisher mehr als 23.000 Unterschriften.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.