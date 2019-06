Facebook

Schönen Sonntag! © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Pfingstsonntag verläuft überwiegend sonnig und sommerlich warm. Am Nachmittag zeigen sich nur hohe Schleierwolken am Himmel. Bei Südostwind bleibt es warm, die Höchsttemperaturen liegen um 28 Grad.

Am Pfingstmontag gelangen zunehmend heiße Luftmassen aus Nordafrika zu uns. Es dominiert der Sonnenschein, ein paar meist hohe Wolken mischen sich darunter. Am Nachmittag sind vereinzelte Schauer im Bergland möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei 30 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Ozonkonzentrationen steigen weiter an. Die Belastung durch Gräserpollen und Pilzsporen ist hoch.

3. Verkehr & Öffis

Von 20 Uhr am Freitag bis 6 Uhr früh am Montag (10. Juni) wird im Bereich Franz-Graf-Allee bis Joanneumring gebaut. Es kommt zu einer Spurzusammenlegung samt langen Wartezeiten.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Heinrichstraße 73 gibt es bis 14.06. eine Postenregelung von 8.15 Uhr bis 16.30 Uhr.

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Puntigamer Straße (Bereich Puchstraße bis Puntigamerbrücke) kommt es bis 19.06. wegen nächtlichen Straßenarbeiten von 20 bis 6 Uhr zu Spurum- und zusammenlegungen.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht. Spurzusammenlegung im Bereich Radetzkystraße bis Joanneumring von 11.06. bis 14.06.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen bis 14.06.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Kostenloses Sportangebot am Freiheitsplatz

Freudige Nachrichten für Sportliebhaber: Nach der European Footvolley League am Freiheitsplatz bleibt der Sandplatz bis Anfang Juli bestehen. Er ist frei bespielbar. Auch Bälle sind vor Ort, um Reservierungen wird gebeten. "Der Sandplatz soll einer breiten Masse zugänglich gemacht werden, um die Sportart bekannt zu machen", so Peter Obersteiner von Footvolley Austria. Jeden Freitag ab 15 Uhr finden am Freiheitsplatz auch Schnuppertrainings statt. Mit den österreichischen Footvolley-Profis Jakob und Klemes Hofmann-Wellenhof kann am 21. und 25. Juni trainiert werden. "Natürlich kann auch Volleyball gespielt werden am Platz, wir wollen aber Footvolley bekannt machen." Reservierungen an: office@footvolley.at oder auf "Footvolley Austria".

5. Tipps zum Sonntag



Alles Liebe zum Vatertag

Zum Vatertag lädt das Joanneum alle Väter ins Museum ein. Freier Eintritt in alle Museen des Joanneums und Überraschungen für alle Väter, die mit ihren Kindern ins Museum kommen. Von dieser Aktion ausgenommen ist das Österreichische Freilichtmuseum Stübing.

WO : Joanneumsviertel

WANN : So., 9. Juni





und dem "Walkman". Museum für Geschichte für Groß und Klein. Einmal Musik zum Mitnehmen, bitte! Das klingt heute ganz selbstverständlich: iPod und Handy versorgen uns wann und wo wir wollen mit unseren Lieblingssongs. Früher war das aber nicht so einfach. Gemeinsam wird herausgefunden, wie man früher Musik hörte und "speicherte". Und ganz nebenbei bekommt man bei dem Streifzug durch 100 Jahre Geschichte der steirischen Pop-Musik gehörig was auf die Ohren! Anmeldung unter: (0316) 80 17 98 10

WO : Museum für Geschichte

WANN : jeden 2. Sonntag im Monat, 10.30-11.30 Uhr





Zu Gast in Schloss Eggenberg – Kultur- und Naturgenuss. Führung und Picknick-Korb nach Wahl (steirisch oder italienisch) zusammengestellt vom Café Pavillon samt Picknickdecke. Erfahren Sie mehr über die Geschichte der Gartenkunst im Eggenberger Schlosspark oder die Welt des Überflusses in der neu aufgestellten Alten Galerie und genießen Sie anschließend.

WO: Schloss Eggenberg (Treffpunkt: Shop)

WANN: So., 9. Juni, 13 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag.

6. Kino-Flair unter freiem Himmel

Sowohl im Lesliehof als auch im Kunstgarten werden Filmliebhaber auch am Sonntag "cineastisch" verwöhnt. Das Programm ist bunt und ein Besuch lohnt sich hüben wie drüben. Und das nicht nur an diesem Wochenende. Seit jeher punktet das Freiluftkino-Event "Leslie Open", das Jahr für Jahr Filmliebhaber ins Joanneumsviertel lockt, mit einer bunten Mischung aus Klassikern, Neuerscheinungen und regionalen No-Name-Produktionen. Am Sonntag, 21 Uhr: "Verliebt in meine Frau" mit Gérard Depardieu. Im "kunstGarten" in der Payer-Weyprecht-Straße 27 geht das Ciné Privé in die nächste Runde. Das Projekt wurde 2004 gestartet. Um 20.45 Uhr: "Chronik einer stürmischen Affäre einer Pensionistin". Jedenfalls ist aus Platzgründen eine Anmeldung unter 0316 262787 bis spätestens 2 Stunden vor Beginn wichtig.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.