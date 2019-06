Facebook

Mögliches Motto für das lange Wochenende: "Easy." © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Samstag ziehen ein paar Wolkenfelder durch. Am Vormittag überwiegt der Sonnenschein, dann werden die Wolken mehr. Der Wind dreht vorübergehend auf Nordwest. Kurze Regenschauer bleiben die Ausnahme. Die Temperaturen erreichen bis zu 28 Grad.

Der Pfingstsonntag verläuft überwiegend sonnig und sommerlich warm. Am Tag zeigen sich nur hohe Schleierwolken am Himmel. Mit Südostwind wird es noch etwas wärmer, die Höchsttemperaturen erreichen fast 30 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Ozonwerte sind erhöht. Die Belastung durch Gräserpollen und Pilzsporen ist erhöht.

3. Verkehr & Öffis

Von 20 Uhr am Freitag bis 6 Uhr früh am Montag (10. Juni) wird im Bereich Franz-Graf-Allee bis Joanneumring gebaut. Es kommt zu einer Spurzusammenlegung samt langen Wartezeiten.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Heinrichstraße 73 gibt es bis 14.06. eine Postenregelung von 8.15 Uhr bis 16.30 Uhr.

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Puntigamer Straße (Bereich Puchstraße bis Puntigamerbrücke) kommt es bis 19.06. wegen nächtlichen Straßenarbeiten von 20 bis 6 Uhr zu Spurum- und zusammenlegungen.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht. Spurzusammenlegung im Bereich Radetzkystraße bis Joanneumring von 11.06. bis 14.06.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen bis 14.06.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Uber kommt von Wien nach Graz

Bis dato bot der US-Fahrdienstvermittler Uber seine Dienste innerhalb Österreichs nur in Wien an. Zurzeit fahren aber vereinzelt Autos durch Graz. "Zu Testzwecken", wie Uber erklärt. Die ersten beiden Uber-Testfahrzeuge buhlen auf Grazer Straßen um Kunden. Im Laufe der nächsten Wochen will Uber dem Vernehmen nach weiter den Kontakt mit Stadt und Partnerunternehmen suchen, um gemeinsam auf einen offiziellen Launch hinzuarbeiten. Sofort steigt Taxi-Unternehmen 889 aufs Gas und kündigt scharfe Gegenwehr an. Aus anderen Städten wisse man, dass Uber sich nicht immer an die Regeln halten würden. Beispiel: Uber-Lenker sind mit Mietfahrzeugen unterwegs, die immer sofort zurück zum Ausgangspunkt müssen. Sprich: Sie dürfen nicht an einem Standplatz auf Kundschaft warten oder während der Fahrt neue Kunden mitnehmen. Ein Preis- und Lohndumping wird befürchtet. Auch Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ) hat keine Freude mit US-amerikanischen Verhältnissen.

5. Tipps für das Wochenende



Im Kindermuseum

14 Uhr: Viel zu viele Wünsche oder wunschlos glücklich? Kinderworkshop ab 7 Jahren. Wie sieht das bei dir aus? Gestalte mit uns heute eine Wünsche-Entscheidungshilfe. Anmeldung erbeten unter: (0316) 872 77 00

16 Uhr: Wo Himmel und Meer das Blau tauschen. Eine poetisch-rasante Jagd nach dem Horizont. Dachtheater – Theater für die Allerkleinsten. Wenn man aufs Meer schaut, sieht man eine magische Linie zwischen Himmel und Wasser. Schon von klein auf wollte Cordula Nossek wissen, woraus diese Linie besteht und sie einfangen. Ein Theaterstück über eine fast unlösbare Aufgabe.

WO : FRida & freD

WANN : Sa., 7. Juni





32. internationales Storytellingfestival: Die lange Nacht der fantastischen Geschichten. Folke Tegetthoff präsentiert erneut die besten und ungewöhnlichsten Geschichtenerzähler aus aller Welt. Die legendäre Lange Nacht der fantastischen Geschichten bietet außergewöhnliche Erzählkunstformen von über 20 KünstlerInnen! Erleben Sie klassische Erzählkunst, Pantomime, Tanz, Akrobatik, Schattentheater und Musik an nur einem Abend auf der Bühne im Schauspielhaus Graz.

WO : Schauspielhaus (Haus Eins)

WANN : Sa., 8. Juni, 19.30 Uhr





Die Schau widmet sich der Badekultur im 20. Jahrhundert und zeigt vielfältige Erinnerungsstücke an Sommer, Sonne, Badespaß. Kuratiert von: Astrid Aschacher. Zu sehen gibt es: Reiseführer und -prospekte, Anzeigen und Zeitschriften, Fotos, Alben und Ansichtskarten, Dias und Urlaubsfilme. Sie erzählen die Geschichte der Sommerfreuden quer durch die Jahrzehnte und geben ein lebendiges Bild eines wichtigen Stücks Freizeitkultur.

WO: Museum für Geschichte

WANN: Feiertags, 10-17 Uhr

Nichts für Sie dabei?



6. Blick Richtung Sommer

Ein schönes Pfingstwochenende wird erst der Anfang sein. Noch vor Jahren zeigten sich Meteorologen äußerst vorsichtig im Hinblick auf Langzeitprognosen. Beliebte Fragen wie "Wird es weiße Weihnachten geben?" wurden selten beantwortet. Gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigt Hannes Rieder, Meteorologe bei der ZAMG in Graz, jedoch: "Ja, es wird auch heuer ein überdurchschnittlich warmer Sommer werden." Mit dieser Langzeitprognose "lehnen wir uns nicht mehr zu weit aus dem Fenster", meint Rieder und verweist auf die Sommer der jüngsten Vergangenheit. Und auf steigende Temperaturen. Zuletzt wurde ja bekannt, dass die Folgen des Klimawandels vor allem im Osten und Süden Österreichs deutlich zu spüren sein werden. In der neuen Woche stehen uns dann aus heutiger Sicht gar mehr als 30 Plusgrade ins Haus. In der zweiten Hälfte könnte es wieder instabil werden.

7. So erreichen Sie uns

