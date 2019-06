Facebook

Schönen Sonntag! © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Sonntag bringt über weite Strecken recht sonniges und angenehm warmes Wetter. Am Nachmittag steigt die Bereitschaft für lokale gewittrige Schauer etwas an, meist bleibt es aber trocken. Höchsttemperaturen um 25 Grad.

Ein Tiefdruckgebiet über Südosteuropa schickt am Montag sehr milde aber auch feucht-labile Luftmassen in die Steiermark. Nach vorwiegend sonnigem Wetter am Vormittag sind nachmittags und abends fast überall kurze, gewittrige Regenschauer möglich. Es wird zunehmend schwül, Tageshöchsttemperaturen bis 26 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Luftschadstoffkonzentrationen bleiben weiterhin auf niedrigem Niveau. Die Pollenbelastung durch Gräser ist erhöht.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- Am Joanneumring (Bereich Herrengasse bis Raubergasse) werden bis 03.06. Straßenarbeiten durchgeführt mit Spurzusammenlegung von 31.05. bis 03.06.

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Puntigamer Straße (Bereich Puchstraße bis Puntigamerbrücke) kommt es bis 19.06. wegen nächtlichen Straßenarbeiten von 20 bis 6 Uhr zu Spurum- und zusammenlegungen.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen bis 14.06.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Wünsche an die "Radhauptstadt"

Diese Woche fand der österreichweite Radgipfel in Graz statt. Die Veranstaltung findet jedes Mal in einer anderen Landeshauptstadt statt, bei der zwölften Auflage kamen Verantwortliche aus der allen Teilen der Republik an die Mur. Schon beim Auftakt gab es eine Überraschung - das Land Steiermark offenbarte Pläne, das Grazer Radwegenetz auszubauen. Als Projektgebiet hat man Graz und die südlichen Umlandgemeinden inklusive Hart und Raaba ausgewählt. Gleichzeitig werde man in den nördlichen Umlandgemeinden kleinere Projekte forcieren, um die S-Bahn besser ans Radwegenetz anzubinden. Im Zuge des dreitägigen Treffens hat die Kleine Zeitung ihre Leser auch aufgerufen, ihre Ideen und Wünsche für die Rad-Infrastruktur zu übermitteln. Zahlreiche Schreiben sind in der Redaktion eingelangt. Lesen Sie hier einen Auszug.

5. Wohin?



Tramway-Saisonfest

Fest des Tramway Museums Graz. Historische Einsatzfahrzeuge treffen Straßenbahnoldtimer, Modelleisenbahn, Sonderschau "70 Jahre Wagenserie 200", Livemusik u.v.m. Gefeiert wird in der Museumsremise in Mariatrost samt Premierenfahrt des TW 251 mit Fahrgästen (12.15 Uhr). Regelmäßig gibt es Sonderfahrten ab Jakominiplatz nach Mariatrost, wo die Musikgruppe "Four & One" sowie und DJ Joe Nostalgiegefühle wecken werden.

WO : Tramway-Museum

WANN : So., 2. Juni, 11-17 Uhr





"There She Is". Sie präsentiert ihr erstes Solo-Album mit elf Eigenkompositionen und sehr persönlichen Texten von innig mit lyrischem Atem bis selbstbewusst im rhythmischen Kick – plus Swing Dance Event. Kongenial unterstützt von ihrer neuen Band Stefan Wedam (Gitarre, Cello), Jakob Wedam (Percussion, Schlagzeug, Violine) und Wolfram Derschmidt am Kontrabass

WO : Burggarten (Orangerie)

WANN : So., 2. Juni, 16 Uhr





Premiere mit Anwesenheit des Choreographen. "Eine zeitgenössische Tanzperformance, basierend auf Ausdruckstanz, so choreographierte Bruno Genty "visible/nonvisible 8-10" für die zwei Tänzerinnen Ilona Seidel-Jerey und Monika Schabus-Steffen. Surreale Bilder, hervorgerufen durch René Magrittes Werke, werden in Szene gesetzt, abstrahiert. Die Musik von Annette Giesriegl ist eine zusätzliche surreale Ebene.

WO: Grazer Kunstverein

WANN: So., 2. Juni, 17 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag.

6. Ein Igel, der international von sich reden macht

Wir schaffen es nicht nur mit unserer Innenpolitik international in die Schlagzeilen. Die kuriose Rettung eines Igels in Graz sorgt weiterhin für internationales Interesse: Denn britische Medien reißen sich förmlich um diese Geschichte. Vor wenigen Tagen war ja bekannt geworden, dass die Zeitung "Daily Mail" in ihrer Onlineausgabe über die tierische Heldentat in Graz berichtet hatte. Samt augenzwinkerndem Hinweis, dass der im Gartentor eingeklemmte Igel wohl "zu viele Wiener Schnitzel" gegessen habe. Als die Grazer Berufsfeuerwehr stolz einen Hinweis auf die Daily-Mail-Story auf ihre Facebook-Seite stellte, meldete sich eine junge Feuerwehrkollegin mit einem eigenen Hinweis - auf die Seite des "Yorkshire Coast Radio", welches ebenfalls über den "hefty hedgehog" ("kräftiger Igel") in Graz berichtete. Nun liegt sogar die Anfrage des Fernsehsenders CBBC, ein BBC-Nachrichtensendung für Kinder. Der Igel erholt sich im Leechwald bei "Kleinen Wildtieren in großer Not". Dem Verein droht allerdings das Aus.

