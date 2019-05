Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schönes Wochenende! © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Samstag wird recht sonnig und es bleibt größtenteils niederschlagsfrei. Am Nachmittag ist die Schauerneigung erhöht. Der Nordwind weht weiterhin spürbar. Nach Frühtemperaturen ab 11 Grad steigen die Nachmittagswerte auf angenehme 24 Grad.

Der Sonntag bringt über weite Strecken recht sonniges und angenehm warmes Wetter. Am Nachmittag steigt die Bereitschaft für lokale gewittrige Schauer etwas an, meist bleibt es aber trocken. Höchsttemperaturen um 25 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Luftschadstoffkonzentrationen bleiben weiterhin auf niedrigem Niveau. Die Pollenbelastung durch Gräser ist erhöht.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- Am Joanneumring (Bereich Herrengasse bis Raubergasse) werden bis 03.06. Straßenarbeiten durchgeführt mit Spurzusammenlegung von 31.05. bis 03.06.

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Puntigamer Straße (Bereich Puchstraße bis Puntigamerbrücke) kommt es bis 19.06. wegen nächtlichen Straßenarbeiten von 20 bis 6 Uhr zu Spurum- und zusammenlegungen.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen bis 14.06.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Hoffen auf Lösung bei Wildtierverein

Seit einem Jahr war die Zukunft von "Kleine Wildtiere in großer Not" ungewiss. Nun ist klar: Ab 1. Juni können keine neuen Tiere mehr aufgenommen werden. Für ein neues Grundstück würde man die Flächenwidmung "Zoo" benötigen. Schon im Juli des Vorjahres wandte sich Monika Großmann, die Obfrau des im Leechwald ansässigen Grazer Vereins an die Öffentlichkeit. Es folgten Hilfsaktionen und ein Benefizkonzert. Nun lässt Großmann wissen: "Wir konnten kein Grundstück, auch nicht im Grazer Umland, mit der erforderlichen Widmung finden." Sie ruft zur Teilnahme an einer Petition auf. Mit dem entsprechenden Schreiben - auf der Homepage des Vereins downloadbar - können sich Interessierte direkt an die Stadt wenden. Außerdem wurde online eine Petition gestartet. Zuletzt war es Spendern zu verdanken, dass der Verein noch verwaiste und verletzte Wildtiere aufnehmen und pflegen konnte, rund 5000 Wildtiere pro Jahr. Durch Angebote wie einen 24-Stunden-Notruf stiegen die Kosten auf rund 630.000 Euro im Jahr.

5. Was darf es sein?



Leslie Open 2019

Open-Air-Kino im Joanneumsviertel. Kinofans dürfen sich wieder auf cineastische Abenteuer unter freiem Himmel freuen. Das Sommerkino in Graz hat im Vorjahr rund 5000 Besucher angelockt. 82 Spieltage oder 70 verschiedene Filme aus erfolgreichen Produktionen des letzten und des neuen Jahres. Am Samstag: Roma;

WO : Joanneumsviertel

WANN : Sa., 1. Juni, 21 Uhr





Open-Air-Kino im Joanneumsviertel. Kinofans dürfen sich wieder auf cineastische Abenteuer unter freiem Himmel freuen. Das Sommerkino in Graz hat im Vorjahr rund 5000 Besucher angelockt. 82 Spieltage oder 70 verschiedene Filme aus erfolgreichen Produktionen des letzten und des neuen Jahres. Am Samstag: Roma; : Joanneumsviertel : Sa., 1. Juni, 21 Uhr Literaturfrühstück oder Kinderworkshop

- Am Samstag, 10 Uhr, ist Claudia Sammer zu Gast in der Buchhandlung Moser und wird aus ihren Debütroman "Ein zögerndes Blau" vorlesen. Der Roman erzählt die Geschichte zweier Menschen, die jenseits aller Selbstverständlichkeiten lernen müssen, ihr Leben neu zu denken. Ein Leben zwischen zwei Namen, zwei Sprachen, zwei Identitäten. Kann man alles verlieren, ohne ein anderer Mensch zu werden?

- Kinderworkshop in Kooperation mit dem Kindermuseum Frida & FreD (bis 14.30 Uhr). Die Kinder malen ihre Hand ab und können diese mit einem einfachen Trick in ein 3D-Bild verwandeln.

WO : Buchhandlung Moser Literaturcafé/ Kinderbuchabteilung

WANN : Sa., 1. Juni, 10 Uhr; 10.30 Uhr





- Am Samstag, 10 Uhr, ist Claudia Sammer zu Gast in der Buchhandlung Moser und wird aus ihren Debütroman "Ein zögerndes Blau" vorlesen. Der Roman erzählt die Geschichte zweier Menschen, die jenseits aller Selbstverständlichkeiten lernen müssen, ihr Leben neu zu denken. Ein Leben zwischen zwei Namen, zwei Sprachen, zwei Identitäten. Kann man alles verlieren, ohne ein anderer Mensch zu werden? - Kinderworkshop in Kooperation mit dem Kindermuseum Frida & FreD (bis 14.30 Uhr). Die Kinder malen ihre Hand ab und können diese mit einem einfachen Trick in ein 3D-Bild verwandeln. : Buchhandlung Moser Literaturcafé/ Kinderbuchabteilung : Sa., 1. Juni, 10 Uhr; 10.30 Uhr Auf dem Holzweg

Ausstellung: Der Waldweg parallel zur Auffahrtstraße zum Schloss St. Martin wird zum öffentlichen Kunstraum. 15 Installationen und Objekte von 15 KünstlerInnen, die in der Auseinandersetzung mit "Natur" und "Umwelt" in den letzten Monaten entstanden sind. Mit Holz als Ausgangsmaterial konnte der Zusammenhang mit der umgebenden Natur individuell mit interessanten unterschiedlichen thematischen Zugängen der KünstlerInnen hergestellt werden. In memoriam Roland Goeschl ist die Farbgebung der Installationen im "Urdreiklang gelb-blau-rot".

WO: Schloss St. Martin (Waldweg)

WANN: bis 9. Mai 2020

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag.

6. Ungewöhnlicher Eisgenuss in Graz

Bei den wärmeren Temperaturen schmeckt das Eis gleich noch besser. Die Grazer Eisdielen locken außerdem mit kreativen Sorten. So stehen in Kristinas Meisterkonditorei, dem ehemaligen Zafita in der Girardigasse, neuerdings Marillen-Eisknödel mit Marillenröster und süßen Bröseln auf der Speisekarte - solange der Vorrat reicht. Schlange stehen, heißt es bei schönem Wetter auch in der Eisperle in der Kaiserfeldgasse. Sie wartet in dieser Saison neuerdings mit Hot Mango auf - einem Eis, verfeinert mit Chili und Kokos. Neu: Prosecco-Erdbeer. Wer einen Sterz in eisiger Form genießen will, wird bei Sax Eis fündig. Dinkel-Marille oder Honig mit Blütenblättern sowie Karamell mit Salzbrezeln gibt es beim Eisgreissler (ebenfalls Sporgasse). Große Nachfrage herrscht auch bei Temmel in der Herrengasse - vor allem die Sorte Seepferdchen hat es den (kleinen) Kunden angetan: ein Mix aus Mandarinen-, Orangen und Pfirsicheis. Am Stadtrand - in Wetzelsdorf - setzt man auf luftige, gefüllte Waffeln.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.