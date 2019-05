Facebook

Am Mittwoch haben Studierende die letzte Chance auf ihre Stimmabgabe © A. W. Tengg

1. Wetter

Eine Kaltfront in Kombination mit einem Italientief sorgen auch am Mittwoch im ganzen Land für trübes, kühles und regnerisches Wetter. Am Nachmittag kann es auch Regenpausen geben. Dazu weht schwacher bis mäßiger Nordwind. Die Temperaturen steigen von 10 auf maximal 14 Grad.

Am Donnerstag zu Christi Himmelfahrt sind noch bis Mittag Regenschauer möglich. Am Nachmittag können die Wolken von Westen her zögerlich auflockern, regnen sollte es kaum noch. Mit mäßigem Nordwind sind die Temperaturen noch gedämpft, die Tageshöchsttemperaturen kommen auf maximal 16 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Aufgrund der Wettersituation gibt es gute lufthygienische Bedingungen. Die Pollenbelastung bleibt gering.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- Am Joanneumring (Bereich Herrengasse bis Raubergasse) werden bis 03.06. Straßenarbeiten durchgeführt mit Spurzusammenlegung ab dem 31.05.

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Lazarettgasse kommt es im Bereich Kindermanngasse bis Rösselmühlgasse bis 31.05. zur Spurzusammenlegung auf jeweils 2 Fahrspuren.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- Bis 31.05. Totalsperre in der Peterstalstraße 133-197 mit Umleitung über Petersbergenstraße - Hohenrainstraße - Savenauweg - Waltendorfer Hauptstraße.

- In der Puntigamer Straße (Bereich Puchstraße bis Puntigamerbrücke) kommt es bis 19.06. wegen nächtlichen Straßenarbeiten von 20 bis 6 Uhr zu Spurum- und zusammenlegungen.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen bis 14.06.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. 2030: Graz in Zukunft

285 Millionen Euro soll sie also kosten - jene Grazer Offensive in Sachen Bimausbau, welche die Stadt Graz gemeinsam mit Land und Bund meistern will. Vor allem finanztechnisch. Wie berichtet, geben sich diesbezüglich aber Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) und Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ) zuversichtlich - man werde halt mit den "Neuen" in der Bundesregierung verhandeln müssen. Für die Grazer Stadtregierer haben drei Varianten der jüngsten Verkehrsstudie absolute Priorität - die Nordwest-Linie, die innere und äußere Südwestlinie sowie die Linie 2, mit deren Comeback ja schon länger gerechnet wurde. Wenn auch auf einer neuen Strecke. "Ausgehend vom Realisierungshorizont 2030 kann mit zusätzlich rund 50.000 Fahrgästen gerechnet werden, was einem Plus von einem Sechstel des Passagieraufkommens der Graz Linien insgesamt entsprechen würde", wurde von Bürgermeister Siegfried Nagl und Verkehrsstadträtin Elke Kahr verlautbart. Noch heuer im Herbst will man einen entsprechenden Beschluss im Grazer Gemeinderat auf Schiene bringen.

5. Schon Pläne?



Lange Nacht der Chöre 2019

Bis zum 2. Juni wird Graz bei den Voices of Spirit zur "Singing City". Rund 1200 Sängerinnen und Sänger, 42 Chöre davon 4 internationale Gastchöre. Den Auftakt des Festivals macht die "Lange Nacht der Chöre". In ausgewählten Locations wird bei freiem Eintritt der öffentliche Raum eingenommen: unterm Sternenzelt ertönen in der Altstadt zeitgleich die hochkarätigen Stimmen der SängerInnen von ca. 45 Chören. Bei Regen findet die Eröffnung (18 Uhr) in der Stadtpfarrkirche und nicht im Landhaushof statt. Das Finale mit "Voces8" ist auf den Kasematten (21.30 Uhr).

WO : Graz, Verschiedene Orte

WANN : Mi., 29. Mai, ab 18 Uhr





– Die Rückeroberung der Stadt. Kuratorin Stefanie Lampe führt durch die Ausstellung. Diese wurde vom Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt erstellt. Die Eröffnung fand im Rahmen des 12. Österreichischen Radgipfels in Graz statt. Gezeigt wird, wie eine Fahrradinfrastruktur aussehen muss, die in Zukunft noch mehr Menschen auf das Rad lockt. Mit Projekten aus aller Welt wird für diese sanfte Rückeroberung der Stadt geworben.

WO : Haus der Architektur

WANN : Mi., 29. Mai, 16.30 Uhr





Geheimnisvolle Welt der Pflanzen. Vor 130 Jahren wurde der Botanische Garten der Universität Graz anvertraut. Die damals hochmodernen Gewächshäuser und Institutsgebäude verliehen der Botanischen Forschung und Lehre in Graz ungeahnte Impulse. Die Ausstellung führt durch die wechselvolle Geschichte der Botanik an der Uni Graz bis hin zu den modernen Aufgaben eines Botanischen Gartens. Dabei kommen auch Einblicke in die fundamentalen Leistungen von Pflanzen, mit denen sie seit Jahrmillionen das Wunder Leben auf der Erde ermöglichen, nicht zu kurz.

WO: UniGraz@Museum

WANN: ab Mi., 29. Mai, 10-13 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch.

6. Letzter Tag: ÖH-Wahlen

Seit Montag sind die rund 55.000 steirischen Studierenden aufgerufen, ihre Studentenvertreter zu wählen. Am Mittwochnachmittag schließen die Wahlurnen dann. Einige sind sogar unmittelbar von den EU-Wahllokalen an die Universitäten und Hochschulen gewandert. Für die Bundesvertretung in Wien kandidieren neun Fraktionen. In der Steiermark wird an fünf Universitäten und vier Fachhochschulen bzw. Pädagogischen Hochschulen gewählt. Etwa die Hälfte aller Studierenden sind an der Karl-Franzens-Universität Graz zu finden, die sogenannte Hochschulvertretung zählt hier 19 Mandatare. Jede Hochschule ist anders: An manchen Unis regieren Fraktionen, die auch unter anderem Namen antreten.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.