Keine Aussicht auf Besserung: Nach dem Dienstag machen eine Kaltfront und ein Oberitalientief gemeinsame Sache © A. W. Tengg

1. Wetter

Das unbeständige und im Süden leicht schwüle Wetter hält am Dienstag an. Zwar gibt es immer wieder auch trockene, teils sonnige Phasen, in Summe überwiegt aber starke Bewölkung. Handelt es sich am Vormittag meist nur um einzelne Regenschauer, so werden sie ab Mittag häufiger und kräftiger. Auch Gewitter sind möglich. Gegen Abend sickert von Norden kühlere Luft ein. Nach Frühtemperaturen um 12 Grad steigen die Werte auf maximal 19 Grad.

Eine Kaltfront in Kombination mit einem Oberitalientief sorgen am Mittwoch im ganzen Land für trübes, kühles und regnerisches Wetter. Teilweise kommt spürbarer Nordwind auf. Mehr als 14 Grad gegen sich nicht aus.

2. Luftgüte und Pollenflug

Aufgrund der Wettersituation bleiben sämtliche Schadstoffwerte auf niedrigem Niveau. Die Pollenbelastung bleibt gering.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich Hochfeldweg) gibt es bis 24.05. eine Postenregelung.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- Am Joanneumring (Bereich Herrengasse bis Raubergasse) werden bis 03.06. Straßenarbeiten durchgeführt mit Spurzusammenlegung ab dem 31.05.

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Lazarettgasse kommt es im Bereich Kindermanngasse bis Rösselmühlgasse bis 31.05. zur Spurzusammenlegung auf jeweils 2 Fahrspuren.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- Bis 31.05. Totalsperre in der Peterstalstraße 133-197 mit Umleitung über Petersbergenstraße - Hohenrainstraße - Savenauweg - Waltendorfer Hauptstraße.

- In der Puntigamer Straße (Bereich Puchstraße bis Puntigamerbrücke) kommt es bis 19.06. wegen nächtlichen Straßenarbeiten von 20 bis 6 Uhr zu Spurum- und zusammenlegungen.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Steinbergstraße/ Mantschastraße gibt es bis 29.05. eine Postenregelung.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen bis 14.06.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Die Hälfte der Grazer ging wählen

Die Wahlbeteiligung in Graz ist, wie es auch der Bundestrend zeigt, gestiegen. Vor zehn Jahren gingen nur 37,2 Prozent zur Wahlurne. Nach den innenpolitischen Turbulenzen der letzten Wochen beteiligten sich diesmal 49,3 Prozent (exkl. Briefwähler) der Grazer an der Wahl der österreichischen Abgeordneten für das EU-Parlament. Auch im Grazer Umland ist die Wahlbeteiligung gestiegen. Der Wahlsieger in Graz heißt wie auf Bundesebene ÖVP. In gleich fünf Bezirken - St. Peter, Waltendorf, Ries, Mariatrost, Andritz - wurde die 30-Prozent-Marke geknackt, in Waltendorf (35,3 Prozent) und Mariatrost (35,1 Prozent) liegt die ÖVP sogar jenseits der 35-Prozent-Marke. Insgesamt ist die ÖVP in elf Bezirken die Nummer eins. Die Grünen feiern das politische Comeback des Jahres - auch in Graz. Angesichts der jüngsten Wahlergebnisse werten viele die 24,3 Prozent als Sensation. In vier Bezirken - Innere Stadt, St. Leonhard, Geidorf, Jakomini - sind die Grünen stimmenstärkste Partei. Die SPÖ konnte zwei Bezirke für sich gewinnen: In Lend und Gries haben die Sozialdemokraten erstmals seit langem wieder die relative Mehrheit. Hier finden Sie die vollständige Analyse.

5. Schon Pläne?



Österreichischer Radgipfel & CityRadeln

Drei Tage lang im Dialog mit nationalen und internationalen Expertinnen und Experten. Die 12. Ausgabe des Radgipfels steht unter dem Leitmotiv "radfahren.verbindet". Zahlreiche hochqualitative Einreichungen ermöglichen über 50 spannende Vorträge im Plenum und in Parallelsessions. Außerdem gibt es eine umfangreiche Aussteller-Expo, eine Poster-/ Ballon-Session sowie einen Fahrraddiebstahlschutz-Workshop des Grazer Urban Mobility Labs. Am Dienstag: Keynote-Vorträge mit Bernhard Wieser und Aglaée Degros; Grazer CityRadeln - Radgipfel-Tour (18 Uhr) mit anschließender Party im Dom im Berg (20.30 Uhr);

WO : Graz, Verschiedene Orte

WANN : Di., 28. Mai, 10/ 18/ 20.30 Uhr





Let’s talk about - Neoliberalismus. Mit: Gabriele Michalitsch, Stephan Schulmeister, Fabienne Décieux und Peter Wilhelmer. Moderation: Julia Gräfner. Neoliberalismus gilt als vorherrschendes, globales Wirtschaftssystem. Er kann als Ideal betrachtet werden, oder als Feind. Um ihn aber zu verstehen, verlangt es nach Wissen. Zwei Impulsvorträge und eine Podiumsdiskussion sollen helfen, dieses System zu verstehen. Außerdem werden die Zusammenhänge und Reibungspunkte mit dem Sozialsystem beleuchtet und hinterfragt.

WO : Forum Stadtpark

WANN : Di., 28. Mai, 18 Uhr





WissenschafterInnen der Universität Graz erklären in einem Pub in 15 Minuten ihre Forschung und diskutieren dann mit den Gästen: Das ist das Erfolgsrezept von "Wissensdurst – die Wissenschaftsviertelstunde". Nun startet die Reihe wieder durch. Den Auftakt macht Teilchenphysiker Christof Gattringer, der einen Blick in die innersten Strukturen macht, die das Universum zusammenhalten. Elementarteilchen sind für das Funktionieren unserer Welt ganz entscheidend. Doch wie lassen sich deren Grundprinzipien am besten darstellen? Als Quantenfelder? Als Weltlinien?

WO: Hops Craft Beer Pub (Prokopigasse 14)

WANN: Di., 28. Mai, 19 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. "1. Grazer Slow Street"

Am Wochenende präsentierte sich die Zinzendorfgasse beim "Zinzengrinsen" bestens gelaunt. Für eine ganzjährig entschleunigte Zinzendorfgasse setzen sich Julia Pengg (Mangolds), Claudia Kocher-Peschl (Beanery Coffeeshop) und Josef Mosshammer (Fleischerei Mosshammer) ein. Insgesamt wollen 30 Gewerbetreibende vor Ort die Gasse mit neuen Ideen attraktiver machen - von mehr Grün bis alternative Parkplatznutzung. "Die Zinzendorfgasse soll zur ersten Grazer Slow Street werden", meint Pengg. Mit 27 anderen Wirtschaftstreibenden vom Verein Zinzengrinsen sollen neue Ideen endlich umgesetzt werden. Das Verweilen und Flanieren soll attraktiver werden, das Durchfahren unattraktiver. In einem Beteiligungsprozess möchte man ebenso Bürger befragen, wie sie sich die Gasse vorstellen.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.