Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lesen, grinsen, lachen, zuhören in Graz - und auch die Sonne lässt sich davon am Samstag inspirieren © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Samstag ist es zu Tagesbeginn in der gesamten Steiermark noch recht sonnig. Am Nachmittag gibt es dann einige Quellwolken und auch Wolken in hohen Schichten. Es bleibt allerdings trocken. Frühtemperaturen ab 11 Grad, Tageshöchstwerte dann bis 25 Grad.

Auch der Sonntag bringt zunächst noch freundliches Wetter, allerdings mit vielen Wolken. Die Schauerneigung nimmt zu, wobei es im Grazer Raum trocken bleiben könnte. Frühtemperaturen bereits ab 14 Grad, Tageshöchstwerte bis 24 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Sämtliche Luftschadstoffkonzentrationen bleiben bedenkenlos. Die Pollenbelastung durch Gräser ist erhöht.

3. Verkehr & Öffis

Am Freitag wird in der Innenstadt wieder demonstriert. Alle Informationen zu den Öffi-Umleitungen finden Sie hier.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich Hochfeldweg) gibt es bis 24.05. eine Postenregelung.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Lazarettgasse kommt es im Bereich Kindermanngasse bis Rösselmühlgasse bis 31.05. zur Spurzusammenlegung auf jeweils 2 Fahrspuren.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- Bis 31.05. Totalsperre in der Peterstalstraße 133-197 mit Umleitung über Petersbergenstraße - Hohenrainstraße - Savenauweg - Waltendorfer Hauptstraße.

- In der Puntigamer Straße (Bereich Puchstraße bis Puntigamerbrücke) kommt es bis 19.06. wegen nächtlichen Straßenarbeiten von 20 bis 6 Uhr zu Spurum- und zusammenlegungen.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Steinbergstraße/ Mantschastraße gibt es bis 29.05. eine Postenregelung.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen bis 14.06.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Mai sorgte für 400 Prozent mehr Fernwärme-Bedarf



Hinsichtlich der Temperaturen sind wir ja über den Berg. Der kalte Mai brachte allerdings einen Mehrbedarf von 400 Prozent bei der Fernwärme. Insgesamt 1,2 Milliarden Kilowattstunden Fernwärme wurden in der vergangenen Heizperiode rund um Graz aus den Netzen gesaugt. Unterm Strich ist der Verbrauch um sieben Prozent zurückgegangen. Verantwortlich für das Minus waren etwa der milde Februar und März. Etwas mehr geheizt wurde dagegen im heuer ziemlich frostigen Jänner und im April. Rekordverdächtig fällt der Mai aus, der am Ende mit einem Heiz-Plus von 400 Prozent zu Buche schlagen dürfte. Absolut gesehen trägt dieser Übergangsmonat aber weniger zum Heizbedarf bei als die Wintermonate. Unterm Strich kam der Winter für einen durchschnittlichen Haushalt um 60 Euro günstiger.

5. Am Samstag in Graz



Zinzengrinsen

Straßenfest in der Zinzendorfgasse. Mit dem ersten Grazer Street-Art-Contest der Kleinen Zeitung. Musik: Sound Asylum, Georg Neureiter, Ines Kolleritsch, Hyde Tanz, Air Rapide u.a. Kulinarik: Mobile Wurstkuchl, Veggie & vegan Burger, Cocktails und mehr. Zum vierten Mal wird die "Zinze" zum Treffpunkt von Graz mit rund 2.500 Besuchern über den Tag verteilt. Wieder wird Gasse die ganze Bandbreite seiner besondere Vielfalt und seines Flairs zeigen. Ein fröhliches Miteinander im ZinzenDORF vereint durch die lokale Musikszene und den Gedanken des entschleunigten Verweilens und Sich Treffens.

WO : Zinzendorfgasse

WANN: Sa., 25. Mai, 14-22 Uhr





Straßenfest in der Zinzendorfgasse. Mit dem ersten Grazer Street-Art-Contest der Kleinen Zeitung. Musik: Sound Asylum, Georg Neureiter, Ines Kolleritsch, Hyde Tanz, Air Rapide u.a. Kulinarik: Mobile Wurstkuchl, Veggie & vegan Burger, Cocktails und mehr. Zum vierten Mal wird die "Zinze" zum Treffpunkt von Graz mit rund 2.500 Besuchern über den Tag verteilt. Wieder wird Gasse die ganze Bandbreite seiner besondere Vielfalt und seines Flairs zeigen. Ein fröhliches Miteinander im ZinzenDORF vereint durch die lokale Musikszene und den Gedanken des entschleunigten Verweilens und Sich Treffens. : Zinzendorfgasse WANN: Sa., 25. Mai, 14-22 Uhr assembly 2019

Fashion-Shows, drei Tage Verkaufsausstellung (50 Mode-, Schmuck- und Accessoirelabels aus elf Ländern), Performances, Live-Painting und eine Installation am sog. Katzenbaum. assembly – das Designfestival in Graz. Futuristisch und im Herzen von Graz gelegen, schafft das Kunsthaus den optimalen Rahmen für das Designfestival. Am Samstag: Live Painting von David Leitner um 12 Uhr; Kunstprojekt-Performance "No Ring" jeweils 18, 19 und 20 Uhr;

WO : Kunsthaus

WANN : Sa., 25. Mai, 11-21 Uhr





Fashion-Shows, drei Tage Verkaufsausstellung (50 Mode-, Schmuck- und Accessoirelabels aus elf Ländern), Performances, Live-Painting und eine Installation am sog. Katzenbaum. assembly – das Designfestival in Graz. Futuristisch und im Herzen von Graz gelegen, schafft das Kunsthaus den optimalen Rahmen für das Designfestival. Am Samstag: Live Painting von David Leitner um 12 Uhr; Kunstprojekt-Performance "No Ring" jeweils 18, 19 und 20 Uhr; : Kunsthaus : Sa., 25. Mai, 11-21 Uhr 3. Austrian Ukulele Festival 2019

Zum dritten Mal erobern Ukulelen die Landeshauptstadt: Beim viertägigen Festival im Herzen von Graz werden wieder internationale Musiker auftreten. Achtung: Sie könnten sich in den fröhlichen Klang der Ukulele verlieben. Am Wochenende geht es auf den Schloßberg: Workshops, Konzerte, Ukulelen-Kreis und mehr. Um 12.45 Uhr gibt es am Hauptplatz einen Flashmob. Hier finden Sie alle Programmpunkte.

WO : Kasemattenbühne/ Innenstadt

WANN : Sa., 25. Mai, ab 11 Uhr





Zum dritten Mal erobern Ukulelen die Landeshauptstadt: Beim viertägigen Festival im Herzen von Graz werden wieder internationale Musiker auftreten. Achtung: Sie könnten sich in den fröhlichen Klang der Ukulele verlieben. Am Wochenende geht es auf den Schloßberg: Workshops, Konzerte, Ukulelen-Kreis und mehr. Um 12.45 Uhr gibt es am Hauptplatz einen Flashmob. Hier finden Sie alle Programmpunkte. : Kasemattenbühne/ Innenstadt : Sa., 25. Mai, ab 11 Uhr 20 Jahre Radio Helsinki

Radio Helsinki feiert sein 20-jähriges Bestehen. Mit den Grazer Bands Crush, Red Gaze und EsRAP aus Wien, ebenso "Tschuschenrapper" Kid Pex und die Grrrls DJ Crew. Rund 230 Menschen gestalten im "Freien Radio Graz" ehrenamtlich, eigenverantwortlich und selbstbestimmt 130 verschiedene Sendungen in zwölf Sprachen. Übernahmen von anderen Community-Radios ergänzen das lokal produzierte Programm.

WO: Volkshaus

WANN: Sa., 25. Mai,20 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Samstag.

6. Zum dritten Mal wird vorgelesen

Am Samstag findet zum dritten Mal der Steirische Vorlesetag statt. Steiermarkweit finden mehr als 100 Veranstaltungen rund ums Vorlesen statt. Auch in der Landeshauptstadt wird fleißig (vor-) gelesen. Zum Beispiel am Karmeliterplatz ab 10 Uhr: BücherheldInnen und AlltagsheldInnen zum Kennenlernen; Lesung aus dem zweisprachigen Kinderbuch "Harun und Jasmin"; ein Vorlesespaziergang vom Hauptplatz weg; Die Oldtimer-Bim fährt ab 10.30 Uhr im Stundentakt vom Steirerhof am Jakominiplatz ab. Die Lesungen gibt es während der Fahrten. Im Literaturhaus gibt es um 11 Uhr eine Lesestunde für Kinder mit Schauspielerin Ninja Reichert. (Vor-) Lesestationen, Malstationen, Schattentheater und Büchertisch werden im GrazMuseum geboten. Im kunstGarten bringt Irmi Horn ab 14 Uhr Kindern Märchen zum Hören, Erzählen, Zeichnen und Spielen näher. Hier finden Sie alle Programmpunkte.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.