Fenster auf, Sonne rein - zumindest ein paar Sonnenstunden gehen sich in den nächsten Tagen aus © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Mittwoch verläuft der Tag bei wechselnder Bewölkung zeitweise sonnig. Es sind Schauer möglich, wenn auch nur vereinzelt. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 21 Grad.

Am Donnerstag kündigt sich zeitweise sonniges Wetter an. Besonders im Grazer Raum wird es freundlich. Mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen. Tageshöchstwerte um 20 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Ozonwerte machen derzeit keinerlei Probleme. Die Pollenbelastung durch Gräser ist hoch.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich Hochfeldweg) gibt es bis 24.05. eine Postenregelung.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Lazarettgasse kommt es im Bereich Kindermanngasse bis Rösselmühlgasse bis 24.05. zur Spurzusammenlegung auf jeweils 2 Fahrspuren.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- Von 23.04. bis 31.05. Totalsperre in der Peterstalstraße 133-197 mit Umleitung über Petersbergenstraße - Hohenrainstraße - Savenauweg - Waltendorfer Hauptstraße.

- In der Puntigamer Straße (Bereich Puchstraße bis Puntigamerbrücke) kommt es bis 19.06. wegen nächtlichen Straßenarbeiten von 20 bis 6 Uhr zu Spurum- und zusammenlegungen.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Steinbergstraße/ Mantschastraße gibt es bis 29.05. eine Postenregelung.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen bis 14.06.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Graz-Gries hat mehr Bewohner als Bezirk Murau



Am Dienstag stellte die Statistik Austria die neuen Bevölkerungszahlen vor. Die Steiermark betrachtet, zählen der Raum Graz, Deutschlandsberg oder Weiz zu den Gewinnern. Mit 1. Jänner 2019 lebten 1.243.052 Menschen in der Steiermark, um 2838 (oder 0,23%) mehr als ein Jahr zuvor. Den höchsten Zuwachs verzeichnete die Stadt Graz. Im Stadtbezirk Graz-Gries lebten dort mit 29.683 Personen (1.1.2019) mehr Menschen als im gesamten Bezirk Murau (27.659). Hier finden Sie die Details mit allen Bezirken, der rückläufigen Geburtenbilanz und dem Zuzug.

5. Was, wann, wo?



Ehrenamtsmesse

Universität Graz zeigt mit der Ehrenamtsmesse, welchen Mehrwert freiwilliges Engagement für Gesellschaft und Persönlichkeit hat. "Was willst du bewirken?" Mehr als 30 Aussteller (Institutionen, Vereine, Organisationen) informieren über die vielfältigen Möglichkeiten der Mitarbeit: om Sozialwesen bis zum Naturschutz, von internationalen Hilfsorganisationen bis zu Bildungsinitiativen. Verliehen wird erstmals auch der fee-Award der Freiwilligenbörse der Stadt Graz.

WO: Meerscheinschlössl

WANN: Mi., 22. Mai, 17 bis 20 Uhr

Nachhaltigkeitstage 2019

Zum vierten Mal finden heuer die Nachhaltigkeitstage der Universität Graz statt. Passend zum Schwerpunktthema "Nachhaltige Mobilität" - am Mittwoch: Workshop "DIY-Radl-Reparatur" (Vorplatz Hauptgebäude, 13-15 Uhr); Englisches World Café "E-Mobility" (ReSoWi SZ 15.21, 14-16 Uhr); "Pimp your bike"-Workshop (schubertNest, 15-18- Uhr); Workshop "Meine Mobilität jetzt und in Zukunft" (SR 03.01, 15.30-17.30 Uhr, ) sowie Podiumsdiskussion "Wie bewegen wir uns in Zukunft fort?" (Aula, 19.21.30 Uhr);

WO : Karl-Franzens-Universität

WANN : Mi., 21. Mai, ab 13 Uhr





Kreative Köpfe präsentieren ihre neuesten Kurzfilme und zeigen, was der junge heimische Film zu bieten hat. Zum 16. Mal präsentiert die Cinema Next-Initiative auf einer Tour junges Kino aus Österreich: Valentin Stejskals Kurzfilm Ende Eden ist ein surreal-unheimlicher Albtraum; der von Shirin Hooshmandi produzierte Kurzspielfilm Josef Markus Julian (Regie: Özgür Anil) erzählt vom bevorstehenden Generationenwechsel auf einem Bauernhof; Zoe Borzi porträtiert in Kunst und Überleben vier Menschen in Kreativberufen; und Luzia Johow mit zwei Arbeiten: mit der dokumentarischen Beobachtung der Vorgänge in einer Müllverbrennungsanlage, MVA, und, mit dem Musikvideo Why, Thisbe? (Regie mit Verena Gross). Außerdem: der Animationskünstler Alexander Gratzer ist mit seinem charmanten Drei-Akter Apfelmus zu sehen und die Steirerin Anja Plaschg (Soap&Skin) hat mit drei Film-Kollegen ein Musikvideo zu "Creep" gestaltet.

WO: Schubertkino

WANN: Mi., 22. Mai, 21 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch.

6. Transparenz einmal anders

Was sich sonst hinter verschlossenen Toren bei der Feuerwehr abspielt, wird in Zukunft sichtbar sein: Die "transparente" Fassade, welche bei der Zentralfeuerwache auf dem Lendplatz realisiert wird, ist ein Teil der Neuausrichtung der Grazer Berufsfeuerwehr. 700.000 Euro werden investiert. Jene Graffiti-Falttore, die sich derzeit bei einem Einsatz öffnen, werden durch durchsichtige Tore ersetzt. Auch die Feuerwache Ost beim Dietrichsteinplatz ist in die Jahre gekommen. Also laufen die Planungsarbeiten für einen Neubau bereits auf Hochtouren. Außerdem: Mit zwölf geplanten Neuzugängen erreicht die Feuerwehr den höchsten Personalstand in ihrer Geschichte - erstmals mit über 230 Männern im Branddienst. Künftig sollen auch Drohnen verstärkt zum Einsatz kommen.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.